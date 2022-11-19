■ 李嘉宝

“新形势下，我们要携手构建亚太命运共同体，再创亚太合作新辉煌。”11月18日，中国国家主席习近平出席亚太经合组织第二十九次领导人非正式会议并发表重要讲话。湄南河畔，振奋人心的中国声音为开启亚太合作新篇章指明方向。

亚太地区占世界人口三分之一，占世界经济总量逾六成、贸易总量近一半，是全球经济最具活力的增长带。过去几十年，亚太区域经济合作蓬勃发展，创造了举世瞩目的“亚太奇迹”。当前，亚太地区局势总体稳定，但同时世界进入新的动荡变革期，地缘政治紧张与经济格局演变叠加，冲击亚太地区发展环境和合作架构。冷战思维、霸权主义、单边主义、保护主义上升，对亚太和平与发展构成严重挑战。

世界向何处去？亚太怎么办？这是摆在亚太各经济体面前的一道必答题。在11月17日亚太经合组织工商领导人峰会上的书面演讲中，习近平主席总结历史经验教训，重温亚太合作初心，鲜明提出：走和平发展之路，走开放包容之路，走和衷共济之路。在11月18日的重要讲话中，习近平主席提出几点建议：维护国际公平正义，建设和平稳定的亚太；坚持开放包容，建设共同富裕的亚太；坚持绿色低碳发展，建设清洁美丽的亚太；坚持命运与共，建设守望相助的亚太。一系列鲜明主张，因应时代挑战，为亚太地区加强合作、共同发展指引了方向。

共促亚太发展，中国展现担当智慧。在亚太经合组织平台上，习近平主席多次强调开放、合作、发展的重要性，以中国主张促进亚太合作，以中国智慧凝聚亚太共识。从呼吁携手建设开放型经济和区域合作框架，以开放包容精神推进亚太自由贸易区建设；到倡导共建面向未来的亚太伙伴关系，为实现共同发展、繁荣、进步的亚太梦想而不懈努力；再到强调推进落实2040年愿景，构建开放包容、创新增长、互联互通、合作共赢的亚太命运共同体……一直以来，中国坚持亚太经合组织合作初心，为地区各国应对发展挑战、促进共同发展提供中国方案。

共促亚太发展，中国拿出有力行动。中国经济同亚太经济相互依存、深度融合，中国已经成为许多亚太经济体的主要贸易伙伴和地区产业链供应链重要节点。近年来，中国与亚太国家共建“一带一路”取得丰硕成果，印尼雅万高铁试验运行圆满成功、中老铁路货运站全部启用、柬埔寨金港高速公路通车……中国助力区域互联互通水平不断提升，为亚太经济复苏发展注入新动力。中国倡议设立亚投行和丝路基金、打造新型投融资平台，并捐款1000万美元用于支持亚太经合组织机制和能力建设等一系列举措，彰显回馈亚太、造福亚太的坚定决心。中国还同各方高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》，推进加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》和《数字经济伙伴关系协定》，促进区域融合发展。中国以实际行动让世界见证：亚太经济合作从来不是零和博弈、你输我赢的政治游戏，而是相互成就、互利共赢的发展平台。

中国发展离不开亚太，亚太繁荣也离不开中国。上个月，党的二十大成功举行，为当前和今后一个时期中国发展指明了方向、规划了蓝图。新时代新征程，中国将继续同世界特别是亚太分享中国发展的机遇，与亚太大家庭各成员携手续写“亚太奇迹”。

（作者为本报评论员）

(责编：白宇、杨光宇)