↑2021年10月15日，游客在泰国曼谷翁昂运河步行街参加划船活动。

泰国首都曼谷

一条湄南河穿城而过

两岸好风光美不胜收

这里有标志辉煌传统的名胜古迹

悠久的历史和独特的文化

吸引大批游客前来观光

↑2022年7月31日，游客在泰国曼谷大皇宫景区游览。

↑2022年7月31日，游客在泰国曼谷大皇宫景区观看卫兵列队执勤。

↑这是2022年3月15日在泰国曼谷拍摄的九世王御园。

↑这是2022年11月7日在泰国曼谷拍摄的郑王庙（无人机照片）。

作为首都

曼谷是泰国的政治、经济、文化中心

传统与现代在这里交融

迸发出无尽的活力

↑2021年8月20日，在泰国曼谷，一名行人从天桥走过。

↑这是2022年11月6日在泰国曼谷拍摄的湄南河夜景。

↑这是2022年1月29日在泰国曼谷唐人街拍摄的灯饰。

↑这是2022年1月1日在泰国曼谷拍摄的新年焰火秀。

亚太经合组织第二十九次领导人非正式会议即将在泰国首都曼谷举行。

↑这是2022年11月12日在泰国曼谷拍摄的诗丽吉王后国家会议中心。

↑这是2022年11月12日在泰国曼谷拍摄的班嘉琦缇公园（无人机照片）。

监制：郑卫

统筹：张加扬

拍摄：王腾

制作：杜涓涓

编辑：戴翘楚

(责编：白宇、杨光宇)