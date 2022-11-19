本报记者 闫韫明

二十国集团领导人第十七次峰会11月15日至16日在印度尼西亚巴厘岛举行。习近平主席出席峰会并发表重要讲话，提出一系列重要主张，为解决全球发展中的重大现实问题、应对人类面临的共同挑战提供了中国方案。

国际社会普遍认为，二十国集团成员应携手努力，开辟合作共赢新境界。中国为各方加强团结合作、协调宏观经济政策、完善全球经济治理贡献了中国智慧，展现了负责任大国担当，为推动构建人类命运共同体注入信心与力量。

中国始终是国际秩序的稳定力量

“我们要推动更加包容的全球发展”“我们要推动更加普惠的全球发展”“我们要推动更有韧性的全球发展”。中国主张，二十国集团成员都是世界和地区大国，应该体现大国担当，发挥表率作用，为各国谋发展，为人类谋福祉，为世界谋进步。

联合国秘书长古特雷斯认为，中方提出的全球发展倡议同联合国2030年可持续发展议程相契合，在帮助发展中国家共同发展方面，中国所作努力无可比拟。

西班牙首相桑切斯表示，习近平主席倡导团结合作应对全球挑战，推动更加包容的全球发展，我完全赞同。中国始终是国际秩序的稳定力量。

日本东日本国际大学客座教授西园寺一晃表示，中方在二十国集团巴厘岛峰会上的主张表明，中国将继续致力于促进世界和平与发展，与各国携手应对挑战、共建美好世界。

澳大利亚国际事务研究所所长艾伦·金吉尔说，二十国集团巴厘岛峰会为全球主要经济体明确立场、探讨所面临的风险、努力确定合作领域提供了机会。

“各方在二十国集团巴厘岛峰会上加强对话、协调合作，能够为世界经济复苏创造有利条件。中国坚定支持二十国集团发挥作用，为加强全球治理贡献智慧和力量。”法国席勒研究所研究员、国际问题专家塞巴斯蒂安·佩里莫尼表示。

为破解全球发展难题带来信心

粮食、能源安全是全球发展领域最紧迫的挑战。中方强调，解决之道在于加强市场监管合作，构建大宗商品合作伙伴关系，建设开放、稳定、可持续的大宗商品市场，共同畅通供应链，稳定市场价格。

长期以来，中国对世界粮食和能源安全作出重要贡献。习近平主席提出全球发展倡议，把粮食安全作为八大重点合作领域之一。今年，中方同印度尼西亚、塞尔维亚等6个伙伴国一道发起“构建稳定和富有韧性的产业链供应链国际合作倡议”，同多个国家一道倡导建立全球清洁能源合作伙伴关系，并在二十国集团提出国际粮食安全合作倡议。中方以切切实实的行动，为加快落实联合国2030年可持续发展议程、建设没有饥饿贫困的世界作出贡献。

印度尼西亚社会科学研究中心专家斯里彦多表示，习近平主席阐述的中方主张非常务实，为解决粮食危机、能源危机等全球热点问题指明了路径，“分裂对抗不符合任何一方利益，团结共生才是正确选择”。

土耳其亚太研究中心主任塞尔丘克·乔拉克奥卢说，通胀、能源和食品价格上涨、供应链不畅等问题给全球发展带来挑战，发展中国家的粮食、能源安全风险更为突出。习近平主席着眼全球共同发展的长远目标和现实需要，提倡二十国集团在生产、收储、资金、技术等方面提供必要支持，为破解全球发展难题、促进共同发展带来信心。

致力于扩大同各国利益汇合点

中国将坚定不移走和平发展道路，坚定不移深化改革、扩大开放，坚定不移以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。中国式现代化既有各国现代化的共同特征，更有基于自己国情的中国特色，将为维护世界和平稳定提供有力支撑，为促进人类文明进步开辟广阔空间，为推动人类永续发展作出重要贡献。

“习近平主席在二十国集团巴厘岛峰会上提出的重要主张值得各国深入思考。”沙特国王大学教授易卜拉欣·沃哈伊布说，中国始终致力于推动二十国集团以及国际社会团结合作，并为此作出扎实有效的努力。世界期待中国在维护世界和平、推动全球发展方面不断作出更大贡献。

“中国始终坚持推动各国加强协调，携手促进世界经济复苏发展。”阿根廷国立拉普拉塔大学中国研究中心研究员塞巴斯蒂安·舒尔茨表示，中国坚持真正的多边主义，推动构建新型国际关系，深化拓展平等、开放、合作的全球伙伴关系，致力于扩大同各国利益汇合点，中国主张将为国际合作注入更强动力。

德国柏林普鲁士协会名誉主席福尔克尔·恰普克表示，中国一直以自身发展为世界提供机遇，中国与其他国家在共建“一带一路”框架下的合作就是很好的例子。

登高望远天地阔。一个不断走向现代化的中国，必将为世界提供更多机遇，为国际合作注入更强动力，为全人类进步作出更大贡献！

（本报印度尼西亚巴厘岛11月18日电）

《 人民日报 》（ 2022年11月19日 03 版）

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