人民网努尔苏丹6月4日电 （记者周翰博）为庆祝亚洲相互协作与信任措施会议（以下简称“亚信会议”）成立30周年，由该机构秘书处主办的“世界自行车日”骑行活动6月3日在哈萨克斯坦首都努尔苏丹举行。

骑行活动在努尔苏丹南郊公园内举行，全程30公里。多国驻哈外交使节、国际组织代表和自行车爱好者百余人参加了当天的活动。

哈外交部第一副部长阿汉·热赫梅图林在开幕式上表示，本次活动有助于提高公众对绿色出行的认识，促进社会与自然的可持续发展。希望亚信会议开启转型进程，感谢各方对亚信会议的支持，以及为加强欧亚大陆和平与稳定所作的努力。

亚信会议秘书处执行主任海拉特·萨雷拜表示，选择自行车出行有利于降低温室气体排放，实现可持续发展目标。亚信会议在维护地区安全稳定的同时，也考虑到可持续发展议题，环境保护、绿色技术推广将是优先方向。“通过人类的智慧和努力能够实现人与自然的和谐共生。”

联合国驻哈协调员米卡埃拉·弗里伯格—斯道瑞在发言中表示，6月3日是“世界自行车日”。非机动车出行方式在实现可持续发展和应对气候变化方面具有十分重要的作用，有助于国际社会在2050年前实现碳中和目标。

据土库曼斯坦驻哈大使巴特尔·雷杰珀夫介绍，2018年4月12日，第72届联大通过决议将每年6月3日定为“世界自行车日”。该决议由土库曼斯坦提出，56个国家作为该决议共提国，198个国家一致通过。

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