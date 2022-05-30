本报记者 张朋辉

为期5天的世界经济论坛2022年年会日前在瑞士小镇达沃斯落下帷幕。论坛期间，来自世界各地的近2500名代表，聚焦地缘政治风险、疫情大流行、气候变化、全球经济风险四大挑战，就促进全球和区域合作等议题进行讨论。

会议期间，世界经济论坛发布《首席经济学家展望》指出，受地缘政治和疫情等因素影响，2022年全球经济活动将减少，通货膨胀上升，实际工资下降，粮食不安全状况加剧。世界经济面临衰退风险，特别是欧洲地区经济表现将更为疲弱。今年4月，国际货币基金组织（IMF）下调了143个经济体的增长预期，这些经济体经济总量占全球经济总量的86%。IMF总裁格奥尔基耶娃表示，2022年将会是全球经济“艰难的一年”。IMF第一副总裁吉塔·戈皮纳特认为，由于多国央行加息幅度超出预期，债务负担重的新兴市场国家和发展中经济体面临更大的压力。

世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布表示，全球性问题需要全球共同应对。他呼吁各国政府、企业、社会组织等携手合作，共同行动，形成合力。世界经济论坛总裁博尔格·布伦德表示，各国应避免贸易保护主义及“以邻为壑”的政策，继续在全球价值链上进行合作，以共赢方式携手推动世界经济复苏。

格奥尔基耶娃强调，经济全球化有助于促进世界经济增长。当前，经济全球化面临越来越大的阻碍，全球供应链有“脱钩”和“分化”的迹象。供应链的进一步割裂会让各国都付出巨大代价，实际收入水平出现下降。她呼吁各方聚焦应对疫情、气候变化等紧迫性议题，以团结合作对抗分裂，共同解决世界面临的问题。

年会上，多国人士认为中国经济潜力足、韧性大、活力强、回旋空间大、政策工具多，将保持稳健增长。戈皮纳特说，中国是世界经济增长的重要引擎之一，中国经济增长对全球贸易和世界其他地区的增长前景都会产生影响。国际能源署执行干事法提赫·比罗尔指出，全球可再生能源需求增长“非常强劲”，中国在这一领域“发挥着非常重要的作用”。

美国金瑞基金创始人兼首席执行官乔纳森·克兰表示，继续看好中国经济发展前景，希望把握在华发展机遇。他认为，中国正加大技术创新力度，加强反垄断及对平台经济的监管，从长远看，这些措施都有助于中国经济实现更高质量的发展。“中国加快城市化进程，中等收入群体壮大，5G、医疗等市场潜力巨大，这对美国企业来说意味着更多机遇。”

金砖国家新开发银行行长马可说，中国是全球第二大消费市场和第一大货物贸易国。“未来很长一段时间内，中国仍将保持中高速增长，经济结构将更加优化，中国的发展和开放，为其他国家拓展供应链、升级价值链带来巨大机遇。”

（本报瑞士达沃斯5月29日电）

《 人民日报 》（ 2022年05月30日 16 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)