苏缨翔

不久前，美国总统拜登宣布美国新冠肺炎累计死亡人数突破100万，标志着“一个悲惨的里程碑”。100万个鲜活生命黯然凋零的背后，是900万人痛失亲人的悲剧。美国公共电视网的一份报告称，这相当于336天每一天都发生了一次9·11恐怖袭击事件。

被忽视的新冠死亡病例

美国《华盛顿邮报》报道称，在100万美国人死于新冠肺炎的背后，还有一个更高的数字——900万。这是因新冠肺炎失去配偶、父母、祖父母、兄弟姐妹和孩子的美国人的数量。

在这其中，高龄老人和少数族裔儿童成为了新冠死亡的高危人群。美国官方数据显示，75岁以上老年人的死亡率是年轻人的145倍。非洲裔儿童的死亡率是白人儿童的2倍，而印第安裔儿童是白人儿童的5倍。

早在2021年5月发表于《科学公共图书馆·医学》杂志上的一项研究就表示，每100例新冠死亡病例，就会发生另外20例的“超额”死亡，其中许多发生在“社会经济地位较低”的地区。

《纽约时报》报道，迄今为止，政府仍没有为死去的人建立长期开放的国家纪念馆，也没有提供可以用作聚集和哀悼的公共场所。许多家庭都在思考，这个国家到底是真正同情他们亲人的死亡，还是漠不关心。

汤姆·诺兰的母亲鲍比·C·诺兰没能在奥密克戎毒株的肆虐中撑过去，从母亲去世那天起，汤姆在心里就产生了这样一个疑问：如果不是因为新冠，她还能活多久？不仅是汤姆一人，这也是那100万死者的亲人们同样面临的痛苦问题。

“躺平式”美国抗疫

许许多多美国人对美国政府处理疫情的方式感到非常不满，尤其对于那些失去亲属的人们来说，情感上的创伤令他们痛苦不堪。

《纽约时报》报道，2020年7月初，乌伦达62岁的母亲感染新冠肺炎，随后当月去世。她悲痛欲绝，也怒不可遏。她对母亲、祖母和姨妈所得到的医疗待遇感到愤怒，还对得克萨斯州官员在疫情初期放松限制感到气恼，她认为就是这样的行为将像她母亲这样的人置于危险之中。

在祖父安德鲁因新冠去世后，雷切尔·皮托尼亚克一直因人们对于这种大流行病的危险性缺乏重视而感到心痛。当她在水牛城的大学教书时，她要求学生在课堂上戴口罩，有时却遭到学生的白眼或抵制。

卢卡斯感染新冠肺炎去世时57岁，此前他与妻子在一座房子里共同生活了34年。达娜·卢卡斯的生活自从丈夫去世后就变得失去焦点。达娜对那些不接种疫苗的人感到愤怒。她说:“我知道我拥有什么，我知道我失去了什么，我拒绝出门不戴口罩，虽然只有我一个人这么做。”

英国《卫报》指出，美国本来有着最发达的医疗体系，但是高昂的医疗费用是普通人难以承担的。文章援引凯撒家庭基金会数据指出，美国2018年人均医疗支出约为10637美元，几乎是同类型国家的两倍，与此同时，美国人的预期寿命却远远低于这些国家。

美国是全球医疗技术最先进、医疗资源最丰富的国家之一。百万生命因新冠逝去，在许多人看来，这不只是天灾，更多的是人祸。“躺平式”抗疫，反映出美国政府对生命的漠视和不作为。

被遗忘的美国“新冠孤儿”

《华盛顿邮报》7日报道了一则双亲均死于新冠肺炎的新闻。米斯蒂和凯文死于新冠肺炎，他们的4个孩子——12岁的双胞胎泰勒和艾丹，15岁的莉亚和17岁的莱利被姨妈接去生活。对于姨妈萨特来说，妹妹和妹夫的去世意味着人生突然发生了变化。她自己的两个孩子已经长大成人，如今又有了一屋的孩子，吃饭穿衣，样样不能少。早晨时，外婆凯西经常会收到泰勒的短信：“我爱你，但我仍然想念爸爸妈妈。”

美国广播公司日前采访了17岁的阿雷拉诺，他的父亲因新冠肺炎去世。阿雷拉诺表示，每场足球比赛中都会听到爸爸的声音。“我知道他在看着我，这让我做得更好。”阿雷拉诺说。

英国帝国理工学院的监测显示，截至2022年5月23日，美国有超过25万名儿童因新冠疫情失去主要或次要监护人。

美国纽约大学讲师蒂姆·雷夸思近期在《大西洋月刊》刊文指出，如果没有更强有力的、集中的国家战略，数以万计的美国儿童或被遗忘。

(责编：苏缨翔、吴成良)