新华社联合国5月23日电 联合国安理会23日就技术与安全问题举行公开会。中国常驻联合国代表张军在会上介绍了中国促进国际科技交流合作、防范管控安全风险的主张和倡议，敦促有关国家停止在世界各地包括亚太制造分裂和地缘对抗，停止制造经济科技脱钩、破坏全球产业链稳定和经济复苏。

张军表示，当前，发达国家和发展中国家间的技术鸿沟特别是数字鸿沟不断拉大，正在加剧新的不平等。要积极利用联合国等多边平台支持发展中国家科研能力建设，通过缩小数字鸿沟跨越发展鸿沟，加快落实2030年可持续发展议程。要支持发展中国家运用现代科技产品和大数据方法，提升社会治理水平，有效预防和打击犯罪。

张军表示，技术发展可能成为风险的源头。国际社会要秉持“科技向善”理念，发挥联合国主渠道作用，坚持多边参与、多方参与，共同管控技术发展的风险，制定和完善普遍接受的规则规范。要遏制信息技术滥用，反对网络监听和网络攻击，反对网络空间军备竞赛。要防止恐怖分子利用互联网招募成员、获取资金和策划实施恐怖袭击，防止互联网成为仇恨言论、种族主义、色情暴力的温床。各国政府要依法加强监管，规范技术应用，更好维护公共利益。技术平台企业和互联网公司要加强规范自律，履行社会责任。

张军指出，科学世界不是零和博弈的战场，技术创新不应只有一个冠军。但令人关切的是，一段时间以来，个别国家政府将科技问题政治化，泛化国家安全概念，滥用国家力量，变本加厉地打压别国高科技企业。它们为维护自身科技垄断地位，组成排他性的“小圈子”，搞所谓的“战略”或“框架”，对其他国家进行技术封锁，推行科技霸凌主义，干扰阻碍其他国家经贸科技合作。这种带有陈旧冷战思维的做法违背国际合作精神和时代潮流，损害世界各国的共同利益，注定不会成功。中方敦促有关国家政府秉持理性开放心态，正确看待科技发展和国际科技合作，停止对其他国家科技企业的无理打压和限制。

张军强调，面对全球挑战，团结合作方是正途。中方敦促有关国家停止在世界各地包括亚太制造分裂、搞地缘对抗，停止以意识形态划线、胁迫其他国家选边站队，停止制造经济科技脱钩、破坏全球产业链稳定和经济复苏。

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