中国人权事业取得巨大进步，离不开科学人权理念的引领。以人民为中心，奉行人民至上，坚持人民主体地位，是中国共产党的核心人权理念

近来举行的“中国这十年”系列主题新闻发布会，聚焦党的十八大以来中国发展实现的历史性跨越，也是观察中国人权事业进步的重要窗口。从政法改革、法律体系完善，到经济社会发展、生态文明建设等，中国各领域发展不断取得新成就，标记着中国人权事业的不断进步。这些充分说明，在中国共产党的领导下，中国坚持以人民为中心，把人民利益放在首位，以发展促进人权，推进全过程人民民主，促进了人的自由全面发展。中国的人权发展道路顺应时代潮流、适合本国国情，是一条成功的人权发展道路。

尊重和保障人权是中国共产党人的不懈追求。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持把尊重和保障人权作为治国理政的一项重要工作，推动中国人权事业取得历史性成就。中国组织实施人类历史上规模最大、力度最强的脱贫攻坚战，历史性地解决了困扰中华民族几千年的绝对贫困问题，为人权事业发展打下了更为坚实的物质基础。中国不断发展全过程人民民主，推进人权法治保障，坚决维护社会公平正义，人民享有更加广泛、更加充分、更加全面的民主权利。中国建成世界上规模最大的教育体系、社会保障体系和医疗卫生体系，基本养老保险参保人数达10.3亿，基本医疗保险参保人数增加到13.6亿，人均预期寿命由75.4岁提高到了77.9岁，中等收入群体的比重由1/4左右上升到了1/3左右。中国人民生活水平和质量不断提高，正是中国人权事业进步的生动体现。

中国人权事业取得巨大进步，离不开科学人权理念的引领。以人民为中心，奉行人民至上，坚持人民主体地位，是中国共产党的核心人权理念。人民性是中国人权发展道路最显著的特征。中国坚持保障人民民主权利，充分激发广大人民群众积极性、主动性、创造性，让人民成为人权事业发展的主要参与者、促进者、受益者，切实推动人的全面发展，全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。“中国将人的发展置于核心位置，我们应该借鉴这一经验，一起前进，一起发展”“14亿多中国人的获得感、幸福感、安全感不断增强，中国的做法为其他国家推进人权事业提供了宝贵经验”……许多长期观察中国人权事业的国际人士称赞中国以人民为中心的人权理念。

中国是世界上最大的发展中国家，发展是解决中国所有问题的总钥匙，也是推动中国人权事业进步的发力点。习近平总书记指出，生存是享有一切人权的基础，人民幸福生活是最大的人权。中国坚持从国情出发，创造性地提出“生存权、发展权是首要的基本人权”的人权观，成为推动中国人权事业不断发展进步的重要密码。根据联合国开发计划署发布的“人类发展报告”，中国的人类发展指数从1990年的0.499增长到2019年的0.761，是自1990年联合国开发计划署在全球首次测算人类发展指数以来，唯一从低人类发展水平组跨越到高人类发展水平组的国家。联合国人权理事会先后3次通过中国提交的“发展对享有所有人权的贡献”决议，中国“以发展促进人权”的理念获得了国际社会广泛认可和支持。

中国人权事业取得历史性成就充分说明，尊重和保障人权必须要在坚持人权的普遍性原则基础上，走符合本国国情的人权发展道路。人权是历史的、具体的、现实的，不能脱离不同国家的社会政治条件和历史文化传统空谈人权。评价一个国家是否有人权，不能以别的国家标准来衡量，更不能搞双重标准，甚至把人权当作干涉别国内政的政治工具。

人权保障没有最好，只有更好。中国已经开启全面建设社会主义现代化国家新征程，这也是中国人权事业发展的新起点。中国将继续坚持以人民为中心，坚定不移走中国人权发展道路，更加重视尊重和保障人权，不断推动中国人权事业进步，为世界人权事业发展作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2022年05月19日 02 版）

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