人民网北京5月13日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：美国当地时间5月12日，美国联合个别国家举办第二届全球抗疫视频峰会。中方对此有何评论？中方为何没有与会？

赵立坚：中方欢迎一切有助于国际社会团结抗疫、科学抗疫的努力，但是我们反对任何国家借抗疫搞政治操弄。由于美方不顾中方严正立场，违背国际社会关于一个中国原则的共识，执意邀请台湾方面参会，中方无法出席第二届全球抗疫视频峰会。

新冠肺炎疫情发生以来，中国率先提出人类卫生健康共同体理念，充分发挥自身优势，确保全球抗疫物资供应链稳定，积极推进疫苗国际合作，助力全球疫情防控。我给大家提供几个数字。截至2022年5月上旬，中国已累计向153个国家和15个国际组织提供了46亿件防护服、180亿人份检测试剂、4300余亿个口罩等抗疫物资。中方最早宣布将疫苗作为全球公共产品，最早支持新冠疫苗知识产权豁免，率先同发展中国家开展联合生产。中国已向120多个国家和国际组织供应超过22亿剂新冠疫苗。中国还积极参与世卫框架下的“新冠疫苗实施计划”（COVAX）和“全球合作加速开发、生产、公平获取新冠肺炎防控新工具”（ACT-A）倡议。我们向COVAX捐款1亿美元，还加入了ACT-A框架下的“疫苗生产工作组”。习近平主席去年底宣布再向非洲、东盟分别援助6亿剂和1.5亿剂疫苗，目前正在稳步推进。这些都为促进疫苗在发展中国家的可及性和可负担性作出了重要贡献。中方还向34个国家派出37支医疗专家组，与180多个国家和国际组织分享疫情防控经验。

当前新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，需要世界各国共同携手应对。中方将继续与国际社会一道，以实际行动为弥合免疫鸿沟、构筑防疫屏障、早日终结疫情发挥积极作用。

湖北广电记者：昨天，美国总统拜登就美国新冠肺炎死亡人数达到100万发表声明。同时，美方一些人仍在指责中方防疫政策，请问中方对此有何看法？

赵立坚：首先我想对这100万不幸逝去的生命表示深切哀悼。美国国家大教堂敲响了1000下钟声，这钟声既是纪念哀悼，也是警醒拷问。疫情面前，资本和人命孰轻孰重？政治优先还是生命优先？到底是谁把人权当口号、是谁才真正以人为本？答案不言自明。

中国政府秉持人民至上、生命至上的理念，始终把人民群众生命安全和身体健康放在首位，坚持“动态清零”总方针，采取科学、精准的防疫措施，努力以最小的代价取得最大的防控效果。尽管任何防控措施都不可避免会对经济社会造成一定影响，但相较于无价的、不可挽回的生命，这些代价是值得的，也是暂时的。只有尽快把疫情蔓延的势头遏制住，才能保障经济的持续健康发展。在中国政府和人民的共同努力下，中国本轮疫情防控已经取得阶段性成效，整体呈现波动下滑趋势，各地大力推进有序复工复产。

我也注意到，在美国100万逝去的生命中，有20万是奥密克戎变异毒株流行后感染死亡的。这表明奥密克戎毒株的危险性依然不容小觑，现在放松警惕为时过早。当前全球抗疫仍处于关键时期，中方将继续秉持人类卫生健康共同体理念，在构筑自身免疫防线的同时，为消除全球免疫鸿沟作出更大贡献，同世界各国一道努力，争取早日战胜疫情。

韩国联合有线电视新闻台记者：昨天，你表示“中方随时准备为朝方抗击疫情全力提供支持帮助”。首先，中国政府近期是否有支持朝鲜战胜奥密克戎变异株的具体安排？其次，我知道中国政府会保护在朝中国公民的健康。那么中方是否有从朝鲜撤侨的计划？

赵立坚：关于第一个问题，昨天我已经充分表明了中国政府的立场。防疫工作是全人类面临的共同课题。中朝双方有守望相助的优良传统。中方愿同朝方一道，在抗击疫情过程中相互支持，加强合作。

关于第二个问题，中国政府高度重视在朝中国公民的生命安全和身体健康。我们将密切关注朝鲜疫情发展情况，与朝方保持沟通，维护在朝中国公民的生命健康。

凤凰卫视记者：两个关于美国的问题。第一个问题，美国白宫12日公布美国东盟峰会事实清单称，拜登总统在峰会上宣布总额逾1.5亿美元的系列倡议，涵盖基础设施、安全、抗疫等很多领域，以深化美国东盟关系。中方是否认为美方提出同东盟有关合作倡议是在对冲中国东盟合作？此外，还请介绍一下中国东盟合作有关情况。第二个问题，联合国5月发布的最新数据显示，美国欠联合国大量的会费和维和摊款。其中会费超过10亿美元，维和摊款超过14亿美元。中方对此有何评论？

赵立坚：关于美国东盟峰会的问题，作为东盟的好邻居、好伙伴，中方一直以东盟为周边外交优先方向，秉持亲诚惠容理念，发展友好合作关系，致力于促进共同发展。中国东盟建立对话关系31年来，双边关系实现跨越式发展，给11国20多亿民众带来了实实在在的利益。去年11月，习近平主席在中国东盟建立对话关系30周年纪念峰会上宣布，中国愿再向东盟国家提供1.5亿剂疫苗援助，在未来3年再向东盟提供15亿美元发展援助，用于东盟国家抗疫和恢复经济，未来5年力争从东盟进口1500亿美元农产品。中方一贯言出必行，将继续尽己所能，把中国东盟全面战略伙伴关系落到实处，同东盟一道共同建设和平、安宁、繁荣、美丽、友好的共同家园。今年以来，双方各领域对话合作保持迅猛发展、不断深化的良好势头。今年前4个月，双边贸易额达到近2900亿美元，同比增长9.4%，东盟保持中国第一大贸易伙伴地位。

我想强调，中国秉持共商共建共享原则，以平等协商的态度推进东盟主导的地区合作。互利共赢、开放包容始终是中国东盟合作的底色。中国东盟合作根植于双方深化睦邻友好、加强互利合作的共同需要，着眼于维护地区稳定、中国和东盟不搞零和博弈，不推进集团对抗。只要是促进本地区长期可持续发展和共同繁荣的合作倡议，中方都欢迎。

至于美方相关倡议是不是针对中国，你可以去问问美方。我想说的是，中美都是亚太国家，完全可以拥有共同的“朋友圈”。关键是要倾听亚太国家维护和平、深化合作、共谋发展的心声，坚持相互尊重、合作共赢的原则。要从本地区共同和长远利益出发，为地区和平、稳定、发展发挥积极建设性作用，以健康的心态和建设性的做法为亚太区域合作多做实事。

关于美国欠联合国会费的问题，美国拖欠联合国等多边机构会费不是新问题。我注意到，有媒体将美国称作联合国的“老赖”。

作为联合国创始会员国和最大会费国，美国是否及时足额缴纳会费摊款直接影响联合国正常运转，也是美国履行国际义务、践行多边主义的重要体现。然而，自上世纪80年代以来，美国常年稳居联合国“欠费榜”首位，近年来美国拖欠的会费动辄达到10亿美元，常年占联合国会费欠款总额的60%甚至70%以上。在拖欠维和摊款方面，美国也是年年“夺冠”，2019年曾一度欠款23.78亿美元，占当时各国欠款总额的66%。

美国拜登政府号称“回归多边主义”，口口声声要维护“基于规则的国际秩序”，却拖欠联合国巨额会费，不知美方对此作何回应？美国不仅没有及时缴纳联合国会费摊款，反而利用财务手段追求政治目的，向联合国施压，向其他会员国转嫁责任，这是按照什么规则办事呢？美国在联合国会费问题上拖而不付，却拿出大笔资金去世界各地发动战争、输送武器、拱火浇油，这就是美国口中的所谓“维护多边主义”吗？这就是美国口中的所谓维护“基于规则的国际秩序”吗？

联合国会费和维和欠款始终记在美国账上，拖欠越多、拖欠越久，美国的信任赤字就越大，美国头上联合国“最大债务国”的帽子戴得就越久。美国应切实承担责任，及时、足额缴纳各项会费摊款，尽快补足未缴纳款项，带头履行对联合国的财政义务，以实际行动兑现对多边主义的承诺。

彭博社记者：美国国务院在一份提交给国会的报告中概述了一项计划，将针对中国对新疆维吾尔族等少数民族的政策向中方施加更大压力，包括美方将与其他国家、七国集团等多边机构以及私营部门的会谈中，提出相关关切。外交部对此有何评论？

赵立坚：中方已经多次强调，所谓新疆存在“种族灭绝”毫无事实依据，完全是美方一些人编造的世纪谎言。这一谎言在真相面前已经一次又一次被无情戳穿。美方一再造谣污蔑，目的无非就是抹黑中国形象、遏制中国发展，但他们的阴谋不会得逞。

“种族灭绝”的帽子该谁戴，国际社会自有公论，美方自己也心知肚明。我们希望美方对美国国内50万名从事农业劳动的童工和那些年被“种族灭绝”的印第安人作出彻底反思，躬身自省。我们也敦促美方停止干涉中国内政，停止炮制恶毒谎言遏制中国的企图。

《中国日报》记者：据报道，日本和欧盟12日举行峰会并发表联合声明称，对钓鱼岛、东海、南海和台海局势，以及香港、新疆人权状况表达关切。欧盟委员会主席冯德莱恩在峰会后表示，俄对乌发动战争，并同中国签署令人担忧的协议，对世界秩序构成最直接的威胁。中方对此有何评论？

赵立坚：日本和欧盟在有关会议上炒作涉华议题，污蔑抹黑中国，干涉中国内政，挑动地区对抗。中方对此坚决反对，已经向有关方面提出严正交涉。

钓鱼岛及其附属岛屿自古就是中国固有领土。无论别人说什么、做什么，都改变不了钓鱼岛属于中国的客观事实。在涉海问题上，中方坚定维护领土主权和海洋权益，同时我们愿同有关国家通过谈判协商妥善处理分歧，维护地区和平与安宁。台湾、香港、新疆事务都是中国内政，不容任何外部势力插手干预。奉劝有关国家把精力用在管好自己的事，中国的内部事务不劳他们操心了。

我想强调的是，中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中国的发展对世界而言是重要机遇。中国近年来为世界经济增长的贡献率达30%左右，疫情防控取得重大战略成果，为国际社会携手抗疫和全球供应链稳定作出重要贡献。中方提出构建人类命运共同体、全球发展倡议、全球安全倡议等一系列中国方案，得到国际社会广泛赞誉和积极响应。共建“一带一路”倡议惠及超过180多个国家和国际组织。“中国威胁论”早已在事实面前破产，已经没有市场。

当前，世界面临疫情反弹和经济复苏乏力等多重挑战，比以往任何时候都需要团结合作，携手应对挑战。我们希望日欧双方摒弃以意识形态划线、搞集团政治和零和博弈，响应国际社会求和平、谋合作、促发展的共同心声，践行真正的多边主义，为世界注入更多正能量。

深圳卫视记者：我们注意到，12日，香港紫荆研究院最新民调显示，83.2%受访者关注第六任香港特首选举；81.6%受访者对新选举制度下首次特首选举表示满意；75.3%受访者认同新特首人选提出的施政方向。发言人对此有何评论？

赵立坚：我注意到有关民调结果。这充分说明了香港社会广泛认同特区新选举制度，高度认可新任行政长官人选及其施政纲领，对香港迈向“由治及兴”新征程寄予热切期望。这与个别西方国家和机构相互勾连，炮制所谓“民意”，对行政长官选举大肆污蔑抹黑形成了鲜明对比。

此次香港特区行政长官选举的全过程，展现了香港社会团结一心、奋发进取的良好风貌。这是民主精神的真正体现，也是港人“狮子山精神”的生动展现。完善后的香港新选制，全面准确贯彻了“一国两制”方针和基本法，与香港国安法深入实施一道，促进了香港社会的团结和谐，优化提升了香港的营商环境，为香港实现长治久安和长远发展提供了有力制度支撑。任何妄想干扰破坏香港特区繁荣稳定的图谋都注定徒劳无功。

展望未来，香港积极融入国家发展大局将获得无比广阔的发展空间，香港所具有的市场化、国际化、法治化等特色优势将得到更充分发挥。正如一首家喻户晓的歌中所唱，“在狮子山下且共济，理想一起去追，我们大家，用艰辛努力写下那不朽香江名句”。我们相信也祝福香港，将在新起点上再创新辉煌。

中新社记者：据报道，王毅国务委员近日与柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆视频会晤时谈到，希保持“南海行为准则”积极势头，尽快达成共识。不久前举行的博鳌亚洲论坛南海分论坛上，与会专家学者也普遍关注“准则”磋商进程。请问中方如何看待“准则”磋商前景，今年会取得什么样的成果？

赵立坚：20年前，中国和东盟国家在柬埔寨签署了《南海各方行为宣言》，成为指导规范地区国家处理南海问题的首份政治文件。20年来，在《宣言》框架下，各方加强对话协商，推进涉海合作，不断增进互信，有力维护了南海的和平与稳定。

制定“南海行为准则”是《宣言》的明确规定，符合中国和东盟国家共同意愿和需求。“准则”将在《宣言》基础上更进一步，为南海长治久安提供更加坚实的规则保障。中方对达成“准则”的前景始终充满信心。本月下旬，中国和东盟国家将克服新冠疫情影响，在柬埔寨面对面举行“准则”磋商。这充分体现了中国和东盟国家坚定推进“准则”磋商的决心。我们希望本次面对面磋商取得积极进展，也希望各方继续通过线下或线上方式加快磋商进程，争取早日达成“准则”。

法新社记者：我有两个问题。首先，联合国人权理事会通过决议，就俄军在乌克兰可能犯下战争罪的指控展开调查。中方为什么投下反对票？其次，维克拉马辛哈出任斯里兰卡新任总理。中方对他就职有何评论？中方可能为斯里兰卡提供什么类型的债务减免或重组？

赵立坚：关于第一个问题，中国常驻联合国日内瓦代表陈旭大使已经在人权理事会会上阐述了中方立场。中方主张包括乌克兰在内的各国主权和领土完整都应得到尊重，联合国宪章宗旨和原则都应得到遵守，各国合理安全关切都应得到重视，一切有利于和平解决危机的努力都应得到支持。推动早日停火止战是国际社会的迫切期待，也是中方的努力方向。同时，中方认为国际社会要为俄乌谈判创造积极条件，多做有利于政治解决的事，而不应设置障碍、增添阻力，更不应火上浇油，激化矛盾。没有一国的安全能够建立在别国的不安全之上，我们应该本着共同、综合、合作、可持续的安全观，共同构建均衡、有效、可持续的全球和地区安全架构。

近年来，人权理事会政治化和对抗性进一步上升，双重标准和选择性做法不断增多。当人权理事会频繁针对一些国家召开特别会议时，却未能对另外一些国家长期造谣诬蔑别国人权状况、肆意发动侵略战争、在海外军事行动中滥杀平民、滥施单边强制措施、种族主义泛滥、枪支暴力盛行、难移民遭到虐待等采取有效行动。这严重动摇各方对人权理事会公正客观性的信心，严重损害其信誉，造成人权理事会分裂。因此，中方对决议投了反对票。我们呼吁各方回到人权理事会成立的初衷，坚持真正的多边主义，共同推动国际人权事业健康发展。

关于第二个问题，作为传统友好国家，中方高度关注斯里兰卡当前局势发展，支持斯政府和各有关政党稳定局势的最新努力，真诚希望斯各界从国家和人民的根本利益出发，保持团结，维护稳定，共克时艰。

关于你提到的斯里兰卡面临的债务问题，中方已多次表明相关立场。我们将继续同斯方就有关问题保持沟通和磋商，帮助斯里兰卡早日恢复政治和经济稳定。

路透社记者：澳大利亚国防部长达顿称一艘中国侦察船正沿澳西海岸线航行，这是对澳的入侵行为。中方有何评论？

赵立坚：我不了解你提到的具体情况。我想告诉你的是，中方一贯遵守国际法和国际惯例。澳大利亚有关政客应该客观冷静看待有关事态，不要危言耸听。

路透社记者：你刚才提到“中方愿同朝方一道抗击疫情”，那么，中方有何具体计划？

赵立坚：中国和朝鲜是山水相连的友好邻邦。我们高度关心朝鲜发生的疫情。我们相信在朝鲜党和政府领导下，朝鲜人民一定能够战胜疫情。我们愿同朝方加强抗疫合作。同时根据朝方的需求提供支持和帮助。

追问：朝鲜有没有向中国提出援助请求？

赵立坚：我不掌握相关情况。

路透社记者：你提到，中国认为联合国过去只针对一些国家，而对其他国家视而不见。这是否意味着中国反对人权理事会过去所作所为？如果不谈中方对人权理事会此前行为的不满，仅就这份涉俄乌的决议而言，中方对这份决议具体持何异议？

赵立坚：我刚才已经说得很充分很清楚了。你刚才说的是你的个人理解。人权理事会当前政治化、双重标准和选择性的做法正在不断增多。中方之所以投反对票，是基于中方在乌克兰问题上的原则立场。我们此前已多次就有关问题表明了立场。

(责编：贾文婷、刘慧)