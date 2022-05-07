新华社莫斯科5月7日电（记者黄河）为纪念卫国战争胜利77周年，俄罗斯5月9日将举行胜利日阅兵。胜利日阅兵总彩排7日上午在俄罗斯首都莫斯科红场举行。

5月7日，在俄罗斯首都莫斯科，士兵列队走过红场。新华社记者 白雪骐 摄

俄国防部称，当天共有1.1万名军人、33个徒步方阵、131件现代化武器和军事技术装备以及77架飞机参加彩排，其中包括T-90M“突破”主战坦克、T-14“阿玛塔”主战坦克、“库尔干人”步兵战车、“伊斯坎德尔”导弹、“旋风-G”型多管火箭炮系统。此外，S-400、“山毛榉-M3”、“道尔-M2”防空导弹、“亚尔斯”导弹、“天王星-9”战斗机器人也都在彩排中亮相。

5月7日，在俄罗斯首都莫斯科，米格-31战机、图-160战略轰炸机、伊尔-78空中加油机（从后至前）编队飞过红场上空。新华社记者 白雪骐 摄

空中飞行编队则由世界上最大的运输直升机米-26领航，一架伊尔-80空中战略指挥机由两架米格-29战机伴飞。图-95MS战略轰炸机、图-160战略轰炸机、伊尔-78空中加油机、苏-35S战斗机、米格-31战斗机、图-22M3远程轰炸机以及第五代战斗机苏-57也参加了当天的彩排。

此前，俄军已在4月28日和5月4日进行了两次夜间彩排。据报道，5月9日，纪念伟大卫国战争胜利77周年阅兵式将在俄罗斯28个城市举行。

5月7日，在俄罗斯首都莫斯科，士兵在总彩排开始前列队行进。新华社记者 白雪骐 摄

5月7日，在俄罗斯首都莫斯科，军乐团在总彩排开始前列队行进。新华社记者 白雪骐 摄

5月7日，在俄罗斯首都莫斯科，一辆T-34坦克驶过红场。新华社记者 白雪骐 摄

5月7日，在俄罗斯首都莫斯科，步兵战车编队驶过红场。新华社记者 白雪骐 摄

5月7日，在俄罗斯首都莫斯科，“亚尔斯”导弹系统编队驶过红场。新华社记者 白雪骐 摄

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