新华社北京5月2日电 韩国候任总统尹锡悦的团队1日公布总统府高级幕僚人员安排，任命国家安保室室长、总统府发言人和首席秘书等职务人选。至此，尹锡悦完成总统府和新内阁全部人事布局。

尹锡悦过渡团队的秘书室长张济元1日举行记者会，公布总统府高级幕僚人选。与现任总统文在寅“3名室长、8名首席秘书”的幕僚班底相比，尹锡悦的高级幕僚团队减少了一名室长和3名首席秘书。

其中，新任国家安保室室长人选金圣翰受到广泛关注。韩国媒体报道，金圣翰是“美国通”，曾任外交部次官（副外长），与尹锡悦自童年时代起就是朋友。尹锡悦当选总统后，金圣翰在总统职务交接委员会担任外交安全小组干事，负责策划新政府外交安全政策。

首席秘书方面，尹锡悦任命企划财政部前第一次官（副部长）崔相穆为经济首席秘书、首尔大学教授安祥薰为社会首席秘书、国会前议员李珍福为政务首席秘书、晓星集团副社长崔英范为宣传首席秘书、前议员姜升圭为公民社会首席秘书。

此外，尹锡悦团队分管外国媒体事务的姜仁仙获任总统府发言人，国防部联合参谋本部前作战本部长金龙显被任命为警卫处处长。

这是尹锡悦在韩国首尔参加电视辩论的资料照片（3月2日摄）。新华社发（李相浩摄）

数日前，尹锡悦任命青瓦台前高级幕僚金大棋为总统府幕僚长。金大棋曾在多个政府部门任职，在进步派总统卢武铉和保守派总统李明博执政期间，他均在青瓦台效过力。

尹锡悦定于5月10日宣誓就职。总统就职筹备委员会说，预计将有大约4.1万人参加总统就职仪式，前总统朴槿惠也表示有意出席。

尹锡悦和朴槿惠同属保守派阵营。尹锡悦上月前往东南部城市大邱拜访朴槿惠，就当年主持调查“亲信干政”案向朴槿惠致歉，并正式邀请后者参加总统就职仪式。

尹锡悦3月底宣布，上任后将把总统府从青瓦台搬迁至位于首尔市龙山区的国防部大楼。按尹锡悦的说法，他将在总统就职仪式结束后前往新办公室工作；从同一天开始，青瓦台将全面对公众开放。

现任总统文在寅上月底告诉媒体记者，他将在完成所有工作后于9日18时离开青瓦台。当天晚间，他将在青瓦台外的住处过夜，次日出席总统就职仪式后搭乘高铁前往位于庆尚南道梁山市的私邸。（张旌）

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