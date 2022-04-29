本报记者 李志伟

据美国约翰斯·霍普金斯大学最新统计数据显示，美国新冠肺炎累计死亡病例数已逼近100万例。美国媒体报道指出，在这一惊人数字背后是无数家庭的惨剧，以及约20万失去父母或主要看护者的“疫情孤儿”，美国政府在帮助这些孤儿等方面作为不力。

去年7月，佐治亚州萨凡纳市一对黑人夫妇马丁和特里娜在几小时内相继死于新冠肺炎，留下两名十多岁的孩子没人照顾。“没有人知道如何接受这种失去父母的痛苦。同一天失去两位至亲，这太过沉重。”据两名孩子的堂兄科尔内留斯介绍，在这两名孩子所在的学校，还有几十名学生的父母因为新冠肺炎去世。科尔内留斯说：“政府必须认识到，有很多孩子处于这种情况。他们在疫情中失去了父母，经济上急需支持，在情感与心理健康方面也有很大需求。”

这并非个案。据美国《大西洋月刊》近日报道，由于新冠肺炎疫情，大约20万名美国儿童生活在失去父母的痛苦中。文章指出，即使在疫情发生两年之后，因疫情成为孤儿的人数仍然如此惊人。在18岁以下的孤儿中，每12人就有1人因为疫情而失去监护人；在美国，每一所公立学校平均有两名孩子因疫情失去了一名监护人。美国疾控中心去年10月的一项研究指出，美国每4名新冠肺炎患者死亡，就有一个孩子失去母亲、父亲或祖父母。

研究人员还发现，少数族裔等弱势群体中的“疫情孤儿”问题更为严重。这些孤儿不成比例地来自低收入和非白人家庭，他们在生活中已经面临许多困难，失去看护者更是雪上加霜。美国疾控中心的研究指出，美国新冠肺炎疫情死亡病例存在明显的种族差异，少数族裔儿童占到“疫情孤儿”的65%。

“美国‘疫情孤儿’正在被忽视。”《大西洋月刊》的文章指出，幼年失去父母可能是人生经历中最灰暗无助的时刻。孤儿滥用药物、辍学和陷入贫困的风险随之增加。他们死于自杀的可能性几乎是非孤儿的两倍，还可能遭受其他各种问题的困扰。

哈佛大学儿科及精神病学教授查尔斯·纳尔逊说，疫情造成许多儿童突然失去依靠，这已成为一个潜在的严重社会问题。在童年失去父母或照顾者是一种重大创伤。美国疾控中心高级技术顾问苏珊·希利斯表示，这种不幸的童年经历“可能会对儿童的健康和福祉产生深远的长期影响。不幸的童年经历与成年后各种主要死亡原因的风险增加直接相关。”“沦为孤儿，不是两周后就能康复的事情。”

美国广播公司报道说，随着疫情在美国蔓延，失去父母或监护人的儿童数量预计将持续增加。面对“疫情孤儿”这一被忽略的群体，政府的救助不力不断引发美国社会的批评。不少专家指出，虽然各地有一些帮扶措施，但缺少强有力的国家战略。美国政府日前发布了一份包括帮助在疫情中失去亲人者等内容的备忘录，但有关负责人玛丽·沃尔说，相关行动不会有专门的团队，同时将主要依靠现有资源而不是新的资金。沃尔说，如果要求新资金会遇到问题，因为美国国会在最基本的抗疫措施如治疗、检测、疫苗等方面，都难以达成协议。

《大西洋月刊》的文章援引专家观点说：“‘疫情孤儿’需要得到及时帮助，如果错过窗口期，一些原本可减缓的伤害可能会造成更严重的影响。但目前美国没有把这看作是紧迫的问题，没有法律或行政命令专门为他们提供帮助。”

（本报华盛顿4月28日电）

《 人民日报 》（ 2022年04月29日 17 版）

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