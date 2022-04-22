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重庆芭蕾舞团《百年红梅颂》亮相哥伦比亚大剧院

2022年04月22日09:54 | 来源：人民网-国际频道
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《百年红梅颂》演出海报。中国驻哥伦比亚大使馆供图
《百年红梅颂》演出海报。中国驻哥伦比亚大使馆供图

人民网里约热内卢4月21日电 （记者吴杰）4月21至28日，来自中国重庆的芭蕾舞剧《百年红梅颂》云演出精彩亮相哥伦比亚胡里奥·马里奥·圣多明戈大剧院国际云舞蹈季。演出由中国文化和旅游部、哥伦比亚文化部、中国驻哥伦比亚大使馆、重庆市人民政府外事办公室、重庆市文化和旅游发展委员会、重庆芭蕾舞团与大剧院联合举办。连续一周24小时不间断展演，将为全球200多万观众带来极具东方舞韵的芭蕾盛宴。

《百年红梅颂》是由重庆芭蕾舞团演绎的芭蕾舞剧经典选段荟萃，其中既有《我的祖国》等原创作品也有《黑天鹅双人舞》等世界知名舞剧选段，中国舞韵与国际风格珠联璧合、交相辉映、风采各具。《荷花》选自重庆芭蕾舞团原创芭蕾舞剧《追寻香格里拉》，表现了对自己家乡的热爱，对祖国山河的热爱，对真善美的追求。《山水重庆》则用跳跃的舞步表现重庆这座山水城市独特的美，以山水写意画风舞出东方风韵。《百年红梅傲雪开》表现寒冬中绽放的红梅花儿，以芬芳扫去寒冬的冷冽，用旋转的足尖再现中国共产党的百年风雨路，礼赞当今的伟大时代。

哥大剧院为世界著名艺术殿堂，其会员及忠实粉丝有数百万，遍布世界各地。此次国际云舞蹈季从3月31日持续至5月5日，荟萃了加拿大蒙特利尔芭蕾舞团、西班牙弗拉门戈、英国大歌剧舞蹈团、墨西哥现代舞蹈团等演艺机构，是一场国际芭蕾、古典舞、民族舞和现代舞的精彩集萃。

重庆芭蕾舞团来自中国山城，今年成立10周年，足迹遍访美国、法国、西班牙、葡萄牙、阿尔及利亚、意大利、匈牙利、新加坡等国。其《追寻香格里拉》获第五届全国少数民族文艺会演剧目银奖，杂技芭蕾舞剧《天鹅湖》获2008年英国曼彻斯特最佳国际剧目大奖。

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(责编：燕勐、杨牧)

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