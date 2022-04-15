2021年12月15日，马丁在浆果基地观察蓝莓苗的长势情况。

臧 潇摄

2月10日，崔承夏（右）在车间工作。

崔吉丽摄

2021年12月22日，尼克（左）与乍洞村村民交流。

严立政摄

近年来，浙江省台州市仙居县加大农村公路建设力度，构建激活四方、连接内外的区域路网，完善的交通基础设施，为乡村振兴注入持久动力。图为浙江省台州市仙居县白塔镇寺前村乡村公路。

陈月明摄（影像中国）

“绿水青山就是金山银山。”在中国全面建成小康社会的进程中，一些在中国工作、生活的国际人士感受到中国乡村环境更加宜人，农民生活更加富裕，见证了中国生态环境持续改善，生态文明建设取得令人瞩目的成就。

“享受理想生活的地方”

本报记者 杨文明

云南昆明嵩明县嵩阳镇龙院村，走进马丁的浆果基地，第一印象是环境好、鸟儿多。虽然外面仍有些寒意，可马丁的蓝莓育苗大棚内，已是一片盎然春意。大棚内示范种植的蓝莓，成为周边鸟类争相前来品尝的美食。

16年前，法国农业工程师马丁·达比利来到中国云南。从此，他的生活和事业就在这里展开。从最初种植树莓，到如今专注蓝莓育苗，马丁说：“吸引我的是好气候，也是好生态。这里是我享受理想生活的地方。”

“好气候吸引我来到云南”

2006年，马丁来中国出差。他在考察时发现，欧洲市场上常见的树莓在中国市场上却不多见。

“树莓含有丰富的维生素，营养价值高。能不能将树莓引入中国市场？”马丁开始寻找适宜树莓种植的地方。一次路过嵩明，发现这里气候适宜、生态环境好，加之地势平坦，因靠近昆明机场而交通便利，马丁决定将树莓种植基地安在距离嵩明县城10余公里的龙院村。

“好气候吸引我来到云南。”马丁回忆。树莓对生长环境要求颇高，需要充足的日照、适宜的气温，此外，因为清洗会冲去树莓果皮上营养价值较高的果粉，所以鲜食树莓最好能实现免洗，这也对其生长的空气质量有了硬性要求。龙院村正符合这些要求，这里不但环境条件好，当地也非常重视绿色可持续发展。

“外国人来中国种地，能行吗？”起初，周边村民对这位远道而来、只能说几句简单汉语的“外国农民”充满好奇，也有一些怀疑。马丁干的第一件事情就是种树。基地大棚需要种树防风，除了速生的桉树，他还种了核桃树、桂花树、樱花树……多样的树种，为周围的昆虫和鸟类提供了丰富的食物，让基地成为一个健康的生态系统。

此后，一株株树莓树苗被种下。马丁没有采用“大水大肥”的种植模式，而是选择了精准灌溉方式。这样不仅能提高水资源的利用率，还能最大限度地保护农田土质。树苗茁壮生长起来，马丁的基地大棚人气也越来越旺，村民们经常来找他交流“种树经”。

“这种做法与当地一直在推广的绿色发展理念相契合。”嵩明县嵩阳街道办副主任黄建伟介绍，过去当地农民建的是普通大棚，粗放的种植方式使得不少化肥、农药残留在土壤中，既对环境造成破坏，经济效益也不理想。为改变这种状况，政府提供多种政策、资金支持等帮助村民转变生产方式。慢慢地，越来越多的大棚换上了降解膜、土壤用起了有机肥。

“种植浆果不仅是份工作，更是事业”

新冠肺炎疫情防控期间，树莓的出口受到一些影响，经过对市场的分析，马丁及时调整了基地生产方向，转为以蓝莓育苗为主。

穿行在连片的蓝莓育苗车间，马丁时不时蹲下身检查苗木生长情况。“我们的蓝莓苗木，主要瞄准的是冬季市场。”马丁指着墙上的云南地图，用手一圈滇南连片的绿色，“这些地方，都有我们潜在的客户。”

云南省农业农村厅的数据显示，近年来，云南已成为国内浆果种植的核心产区。2020年，云南省蓝莓种植面积为10.12万亩，占全国蓝莓种植区域的9.5%，产量则达到3.5万吨，占全国的17.5%。

马丁的云南美鸣农业有限公司自成立以来，业绩逐年上升。去年，他将自己培育出的玛丽布122等6种蓝莓苗木品种申请了专利保护，吸引了不少大商户与他合作，如今合作商的种植面积已经超过6000亩。“种植浆果不仅是份工作，更是事业。”

“好的浆果不仅依靠良好的气候条件，也离不开科学的管理。”在种植过程中，马丁非常关心环保和安全问题。由于担心农药会伤到授粉的熊蜂或者出现残留，他将所有购买来的农药都一一检测后才会使用。嵩阳街道每个季度也会对辖区内的冷库和农药、种子经营店进行排查，确保农户能买到放心的农用物资。此外，当地持续推进水环境治理，河道两岸陆续改种了稻田，通过自然净化以提升水质。政府还对土壤、农田灌溉用水等定期进行检测，确保土壤和水质安全达标。

“我很高兴成为村庄变迁的见证者”

走在龙院村，来往遇到的村民看到马丁时，都亲切地打着招呼：“马老板！”

在马丁浆果基地工作的30多名工人都是附近的村民，大家看见基地建得有模有样，便前来应聘。为了让菜农出身的村民尽快上手，马丁会不时地把大家聚在一起现场讲解。很快，村民们不仅能辨识果子成熟度，还能快速完成采摘、包装等工作。“他们现在也都算半个莓果采摘专家了。”马丁高兴地说。

过去十几年来，在当地党委、政府的带动下，龙院村在发展种植业的同时，挖掘和打造特色产业，努力实现“一村一品”，对有潜力的企业、产品加强帮扶，带动当地经济发展。

产业发展起来，大家的生活也越来越好。“以前村里许多人家住的是土房子，村民走着来上班。现在大多数人家都盖起了小楼，开上了汽车。我很高兴成为村庄变迁的见证者。”马丁说。

工作之外，马丁爱骑自行车。村子周围是大片的自然山林，每周他都会约上朋友一起骑行，他喜欢这里的山、这里的树、这里的绿色，还有这里的生机勃勃。妻子和3个孩子平常在昆明市生活，周末时也喜欢来到浆果基地，孩子们喜欢在这里采果子、玩泥巴。

采访结束之前，马丁摘了几颗蓝莓让记者品尝，清甜的果香带着微微的酸味在舌尖绽放。“有点酸对吗？别着急，再过一段它们会更甜！”

“乍洞村面貌发生巨大变化，这真是个奇迹”

本报记者 张云河

青山脚下，乍洞村牧草成片，绿浪滚滚。大个子尼克弯下腰，左手攥着牧草，右手镰刀一挥，往怀里一划，熟练地收割起来。

63岁的尼克是卢森堡的一名退休警察。他曾环游过世界，在中国广西旅行时因电影《刘三姐》来到河池市。尼克喜欢这里的青山绿水、茂林修竹，如今已在这里定居11年。在河池，尼克感情最深的地方就是宜州区刘三姐镇乍洞村，他曾作为志愿者，从2018年起连续3年参与该村的扶贫工作，亲眼见证了这里的变化。现在，他依然时不时地回到乍洞村看看，和老乡交流感情，帮忙搭把手干个活，对村子的一家一户、一草一木都充满感情。

“以前乍洞村不通路，村民生活比较贫困，屋子是土砖建的，屋里很空，家具很少。”尼克回忆。乍洞村曾是自治区级贫困村，2014年时全村贫困发生率高达51%。作为扶贫志愿者，尼克见证了乍洞村在党员干部和当地群众的共同努力下，一步步走出贫困。他也和大伙一起修路，给果园搭架、植苗，帮助村里购买割草机、钻孔机。

行走在乍洞村，路过枝繁叶茂的黄皮、芭蕉、天竺桂，眼前出现一片长势良好的甘蔗田。尼克说：“乍洞村的生态环境良好，非常适合农作物的生长，这是大自然的馈赠。”

在村党支部的带领下，乍洞村大力发展绿色产业，培养出一批致富带头人，探索出“村集体经济+企业+脱贫户”的发展新路子。拉范屯将300多亩牧草田租赁出去，又引进了养殖场。屯里的老百姓既能有租金收入，又可以在附近的养殖场务工，收入更加多元。牧草本身可作为养牛的原料，牛粪可以还田，种养循环促进村集体经济不断壮大。

天气微凉，尼克的兴致却很高。每到一地，总有令人欣喜的发现：养殖场初建时，尼克帮忙挖过地基搭过棚，如今在此务工的覃木校每月收入已有5000多元；上洞屯老汉莫子吉盖房子时，尼克帮忙拉过水泥和砖头，现在莫子吉家80平方米的砖瓦房亮亮堂堂；孩子们在村里新建的篮球场上玩耍，那是村干部和尼克联系宜州区文广体旅局等单位资金支持的成果……

尼克有本英文版的《习近平谈治国理政》，他翻来覆去地读过许多遍，对于书中提到的“为子孙后代留下天蓝、地绿、水清的生产生活环境”印象深刻。“在发展的同时避免环境破坏至关重要，中国在生态文明建设方面的努力非常了不起。”尼克说。

如今，乍洞村屯屯通路，户户通电、通水、通网络，山货出山后村民们的钱包变鼓了，不少人家还建起新房子。“他们用双手创造了新的生活。”尼克感慨：“短短4年，乍洞村面貌发生巨大变化，这真是个奇迹！中国共产党带领中国人民走出贫困、过上小康生活的实践，令人敬佩。”

谈及乍洞村的未来发展，尼克说他希望更多有技术的年轻人回到乡村，参与乡村建设。他也将继续为乍洞村的发展努力：“当我看到村民们的生活越来越好，脸上露出笑容时，就像阳光照进了我的心房。”

“大家一起过上更好的生活”

本报记者 方 敏

“老崔，怎么这么忙？”浙江省湖州市安吉县上墅乡经发办副主任李植阳在入企走访时问道。

“今年准备大干一场！”崔承夏环顾了一圈忙忙碌碌的车间，笑呵呵地应道。

春节刚过完，崔承夏便开始忙碌了。前不久，他刚刚谈好租约，将厂房面积扩大到6000平方米。这几天，他又开始为招工忙活，计划将员工队伍从原来的40人增加至60人。

崔承夏来自韩国，目前在上墅乡经营一家木制品生产企业，企业产品全部出口韩国和日本。今年是他来安吉创业、生活的第九个年头。新冠肺炎疫情在全球蔓延，他的企业经营也受到了影响。老崔决定利用这段时间，好好下功夫研究如何让产品质量更好、更加环保。

走在老崔的车间，种种改变有迹可循。在一台正在运作的活性炭废气处理设备前，崔承夏介绍：“这台机器取代了原有的光解装置和水洗塔，能够进一步提升废气的净化率。”

作为一家传统的木制品生产加工企业，如何更好地做到绿色生产，是企业必须思考的问题。崔承夏花了很大精力寻求绿色环保型工艺设备和原材料，以实现企业节能、降耗、减污。2021年，他主动找到杭州的油漆供应商，双方合作定向研发一款环保型水性漆。“目前，我们已合作研发出水性漆，在确保性能稳定之后可以取代部分油性漆，让产品更加环保。”崔承夏说。

虽然工厂经营规模不大，但崔承夏每年都会拿出年利润的20%，作为企业的环保投入。“长远来看，这些投入将会帮助企业实现可持续发展。”他说，“这些年，安吉县全力推进绿色经济发展模式，当地的企业都在寻求转型和升级，我们也要跟上。”

“这里的生态环境越来越好了。”崔承夏回忆，自己第一次来安吉是在2002年。20年间，他见证了这座浙北山城的绿色蜕变和成长。“就拿我所在的上墅乡来说，变化太大了。以前这里有一些造纸企业、水泥建材企业和矿山，对生态环境的破坏挺大。”崔承夏说，“现在政府越来越重视绿色发展，推出了一系列举措，污染企业要么关停要么环保升级。政府在招商的时候，也都首先考虑企业是否符合绿色发展要求。绿色环保型企业逐渐成为当地经济发展的主力。”

“绿水青山就是金山银山。”采访中，崔承夏多次提到这句话。“安吉是‘两山理念’发源的地方，我在安吉工作，深刻感受到这句话的魅力，也亲身感受着这里的小康生活——人富环境美。现在中国正在大力推进乡村振兴，我作为中国女婿也应该做点事情。我想，主要可以出两点力。”崔承夏认真思索着。

“哪两点？”

“一是提高产品质量，符合绿色环保要求；二是认真把企业办好，办得长长久久，这样在企业工作的村民们就有了长久的收入，大家一起过上更好的生活。”崔承夏说道。

《 人民日报 》（ 2022年04月15日 17 版）

(责编：胡永秋、岳弘彬)