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漫评美式霸权之三：全世界疯狂敛财的“吸血鬼”

陈籽
2022年04月08日13:31 | 来源：人民网-国际频道
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漫画作者：马宏亮（人民网版权图片，未经授权，请勿转载。）

俄乌冲突爆发以来，美国不断拱火浇油，接连向乌克兰输送武器。在乌克兰危机中，美国及其军工复合体大发“战争财”，成为“最大赢家”。

据瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所近期发布的报告，作为“世界最大武器出口国”的美国及其军工复合体，正在俄乌冲突中“赚取更多利润”。美国军工巨头的股价也印证了这一说法。2月24日至3月28日，洛克希德·马丁公司股价上涨超过13%，诺思罗普·格鲁曼公司上涨超过13.4%，通用动力公司涨幅超过10%。

美国不断制造紧张局势，生怕冲突停止，无非是想靠战争敛财，以填满自己的钱袋，并长期维护自己的霸权地位。“俄乌冲突爆发以来，五角大楼（美国国防部）、K街（华盛顿游说公司聚集地）、军工企业以及整个国会大厦内，都在悄悄地开香槟庆祝。”五角大楼前军事分析员富兰克林·斯宾尼表示。

美国不断挑起战争：海湾战争、科索沃战争、阿富汗战争、伊拉克战争……所有人都为此付出了代价，只有控制着美国政客的军工复合体赢了——他们以他国生灵涂炭换来了自己的盆满钵满。美国是名副其实在世界范围内疯狂敛财的“吸血鬼”。

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(责编：崔越、常红)

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