2月20日，装载精细化工产品的中欧班列（渝新欧），从重庆果园港启程发往德国杜伊斯堡。图为重庆果园港装载作业现场。

新华社记者 唐 奕摄

参展商在第十七届中国—东盟博览会上通过网络直播推销商品。

新华社记者 陆波岸摄

由中企承建的东非最高建筑埃塞俄比亚商业银行新总部大楼2月13日在亚的斯亚贝巴正式竣工。

新华社记者 汪 平摄

由中企承建的阿根廷高查瑞300兆瓦光伏发电项目海拔超过4000米，项目改变了当地依靠外省供电的历史，改善了民众生活。

新华社发

复杂多变的国际形势和延宕反复的新冠肺炎疫情，使全球经济发展遭遇巨大挑战。从深化基建投资合作到加强数字经济合作，中国始终致力于携手各国共同应对挑战，为推动全球发展发挥重要作用。

为欧亚地区产业链供应链畅通作出贡献

本报记者 牛瑞飞

不久前，从青岛发出的中欧班列（齐鲁号）搭载化工原料、车辆配件、生活用品等货物抵达德国曼海姆市。中欧班列（齐鲁号）中国青岛—德国曼海姆双向对开班列是中欧班列开行的又一条新路线。面对新冠肺炎疫情的冲击，中欧班列安全稳定运行，2021年全年开行1.5万列，运送货物146万标箱，同比分别增长22%、29%，通达欧洲23个国家的180个城市。

疫情发生以来，不断攀升的物流和时间成本给欧洲许多企业带来巨大挑战。疫情造成全球海运价格飞涨、港口拥堵，铁路运输的优势更加凸显。数据显示，中欧班列运输一个标准集装箱的价格远低于在主要海运航线上的平均运输成本。丹麦物流公司DSV称，从中国到欧洲的铁路运输时间是海运所需时间的一半，运输成本是空运的1/4。运输时间的缩短让企业可以更快地对瞬息万变的市场需求做出反应。

法国国家铁路公司SNCF中欧货运列车负责人泽维尔·范德尔波潘说，2019年到2021年间，法国和中国之间的货运列车数量翻了一番，他对中欧班列的未来发展充满希望。据他估算，到2030年，中欧班列的运力将是目前的两倍。

一趟趟列车穿梭于欧亚大陆，源源不断地将防疫物资、机械配件、电子产品等货物运抵目的地—作为共建“一带一路”的重要载体，中欧班列为沿线国家和地区产业链供应链稳定畅通作出了重要贡献，加深了中欧经贸合作，也推动了区域经济复苏。

作为全球第一贸易大国，中国在稳定全球供应链、抑制通胀方面发挥积极作用，为中欧经贸发展注入更多稳定性。在比利时，中国临港集团泽布鲁日现代产业园于去年6月底开工建设，园区物流贸易业务范围将涵盖新能源汽车、跨境电商、冷链运输等；在希腊，中远海运集团控股经营的比雷埃夫斯港年吞吐量不断提升，累计为当地创造直接和间接就业岗位超过1万个，为当地带来直接社会贡献逾14亿欧元……

在全球疫情反复、世界经济复苏放缓背景下，中欧双边贸易规模2021年呈现快速增长势头，经贸等多领域合作展现出旺盛活力和巨大潜力。中国海关总署数据显示，以美元计算，2021年中国与欧盟进出口总值达8281.1亿美元，比上年增长27.5%。中国继续保持欧盟第一大贸易伙伴地位，欧盟为中国第二大贸易伙伴。

“中国经济稳定发展，大力推动与区域内国家高质量共建‘一带一路’，这些都为欧亚地区产业链供应链稳定畅通作出重要贡献。”西班牙IE大学中国研究中心主席菲利克斯·巴尔迪维索认为，推动区域内互联互通是加强经贸交流合作的基础，各国间经贸联系日益紧密，将进一步促进区域经济社会发展。

对接非洲工业化和城市化需求

本报记者 万 宇

在坦桑尼亚东北部港口城市坦噶，马文尼水泥厂不久前刚完成升级改造，重新投产。新产品面市以来，凭借强度高、初凝时间短、脱模快、性价比高等优点受到当地客户广泛好评。如今，水泥厂每天水泥销量可达3300多吨，熟料1000吨，实现满产满销，已成为坦桑尼亚第二大水泥制造商。“许多政府基础设施项目都在使用我们的产品。”马文尼水泥厂行政助理安妮塔·穆西高兴地说。

这家生意兴隆的水泥厂在2018年曾一度停产，濒临倒闭。2020年5月，在获得中非发展基金与华新水泥股份有限公司共同投资后，马文尼水泥厂启动环保升级改造，新建了年产160万吨的新型节能环保粉磨站，还应用绿色环保的粉尘回收和余热发电技术，大大降低了水泥厂对周边的粉尘影响。坦桑尼亚驻华大使姆贝尔瓦·凯鲁基表示，这一项目带来了先进技术、促进了当地经济发展、创造了就业岗位，为促进坦中关系友好发展起到积极作用。

马文尼水泥厂是中非发展基金在新冠肺炎疫情防控期间完成投资收购、技术改造、扩建并实现投产的重点项目。作为中非合作论坛重要成果和中国首支对非股权投资基金，中非发展基金紧紧围绕中非“十大合作计划”“八大行动”“九项工程”等重点，帮助非洲国家提高社会综合发展水平，为非洲经济发展创造内生动力。截至2021年底，中非发展基金已累计对37个非洲国家投资近60亿美元，撬动中国企业对非投融资270亿美元。

投融资合作是近年来中非合作的亮点之一，为非洲经济社会发展注入活力。截至2020年底，中国对非投资存量超过434亿美元，涉及50多个非洲国家。中国已经成为非洲第四大投资来源国，3500多家中国企业扎根非洲，民营企业逐渐成为对非投资的主力，聘用非洲本地员工比例超80%，直接和间接创造了数百万个就业机会。

南非国家规划委员会委员米丽亚姆·奥尔特曼认为，来自中国的投资助力非洲更好地融入全球价值链。中国企业不但为当地带来品质优良、价格适中的产品和装备，也带来更多的投资、管理经验以及创新活力，同非洲工业化和城市化需求对接，有力带动了当地经济发展。

在中非合作框架下，中国企业对非投资在聚焦基础设施、制造行业、能源矿产、工业加工等传统领域的同时，也在关注中高技术制造、医疗医药、数字经济、航空产业等新领域的发展与合作。由湖北人福医药集团与中非发展基金在马里共同投资的人福非洲药业股份有限公司是西非地区建设标准最高的现代化药厂之一。药厂投产使马里市场上的基础药品价格大幅下降。新冠肺炎疫情防控期间，药厂全力保障正常生产，极大缓解了马里及周边国家的药品短缺问题，有力支援了西非地区的防疫工作。

联合国非洲经济委员会执行秘书薇拉·松圭认为，疫情防控背景下，中国持续推动企业对非洲投资，为非洲国家创造了许多就业机会，也促进了非洲经济复苏发展。与此同时，双方均关注并致力于实现可持续发展，未来非中合作将愈发密切和深入。

深化与东盟各国的数字技术合作

本报记者 孙广勇

在曼谷郊区一个2万平方米的物流仓库内，当地员工威猜在工位上轻点电脑屏幕，货架上的货物由多台自动引导运输车接力送到他的工作台前，贴好标签后再通过传送带送上货车。两天后，这些商品就能到达泰国各地的消费者手中。

这是东南亚最大的自动化仓储系统，由菜鸟与泰国快递公司闪电达携手打造，日均处理能力保持在6000单，最高日处理能力可达2万单。在这里，商品的入库、分拣、包装、出库等环节都实现了自动化处理。仓库运营负责人披叻说，来自中国的先进技术让物流仓储环节的出错率更低、仓储效率和发货能力更高，彻底改变了以前拣货速度跟不上订单增长的窘境。

近年来，泰国电商市场发展迅猛，作为泰国当地单量最大的快递公司之一，闪电达在本土拥有超过2000个网点，每天派送单量超过200万单，业务覆盖东南亚大多数国家。随着电商交易量不断增长，原有的物流和仓储系统的短板逐渐显现。为改变这种情况，当地电商平台在同中国企业开展跨境贸易的同时，引入成熟的技术经验和运作模式，改进技术、物流及支付体系，并将直播等营销新模式引入东南亚电商市场。

“中国企业帮助泰国建设智能数字物流中心，不仅能提高两国间的物流效率，还将助力泰国成为区域物流枢纽，为柬埔寨、老挝、缅甸和越南等国提供服务。”闪电达创始人兼首席运营官狄玮杰表示。

泰国政府一直致力于推动各行业数字化转型和数字经济发展，以提升国家竞争力。泰国总理巴育表示，先进的信息及通信技术和数字创新在支持泰国经济韧性和可持续发展方面发挥了重要作用。

发展数字经济是泰国等东盟国家经济转型升级的重要驱动力，中国和东盟国家的数字物流合作是双方数字经济合作的一个缩影。2015年，东盟数字经济产值占国内生产总值的比重为1.3%，到2025年，该数字有望提升至8.5%。2021年初，东盟数字部长系列会议通过了《东盟数字总体规划2025》，与会部长期待东盟与中国加强政策协调，深化数字技术和应用等领域合作。

“中国在发展数字基础设施等方面走在前列，是东盟推动本地区数字经济发展的理想伙伴。”东盟秘书长林玉辉认为，中国的支持将为东盟数字化转型增添新活力，未来双方将在金融科技、数字化转型等领域开辟全新合作局面。东盟与中国加强数字化互联互通有利于区域经济保持活力与竞争力。

目前，中国和东盟正抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，在智慧城市、5G、人工智能、电子商务、大数据、区块链等领域打造更多新的合作亮点。一大批中国5G、数据中心和云服务提供商在东盟国家启动和落地相关项目，为当地建立和完善数字生态系统、电子商务和支付平台提供了巨大支持。新加坡《联合早报》刊文指出，中国科技公司在人工智能、大数据和金融科技等领域拥有许多领先技术。通过与中国企业合作，本地企业能够提升科技能力，催化更具创意的解决方案，进而带来更多增长机遇。

“数字化发展是东盟经济共同体建设的三大重点领域之一，关系到东盟国家经济复苏和可持续发展，与中国的合作推动了本地区经济社会发展。”泰国国家行政学院政治系教授派汕表示，“未来，期待双方推进数字基础设施建设合作，提升数字互联互通水平，共同推动区域经济复苏。”

增强拉美国家内生发展动力

本报记者 李晓骁

在秘鲁安第斯山脉高原腹地的瓦努科省，几台大型设备正在紧张作业，沥青被均匀地铺到指定地点，碾压机来回压实，平整崭新的沥青路面逐渐成形。这是瓦努科至瓦杨柯公路扩建项目，项目连接秘鲁山区和该国主要外贸中心，由中铁二十局集团有限公司承建。扩建项目完成后，这条全长约236公里的公路还将与泛美公路相连，极大改善当地交通状况，惠及沿线243个城镇的近30万民众。

“在共建‘一带一路’框架下，秘中合作不断加强，2020年秘鲁25%的外国直接投资来自中国。这些投资有力地推动了秘鲁经济社会发展，也给当地民众带来实惠。”秘鲁国立圣马科斯大学亚洲问题研究中心主任卡洛斯·阿基诺表示。

瓦努科至瓦杨柯公路扩建项目是中拉基建投资合作的一个缩影。在阿根廷，中国企业投资承建的阿根廷赫利俄斯风电项目群分布在该国高山、荒漠和沿海地区，有效促进该国环境保护事业发展和能源转型，同时为当地提供了超过1000个工作岗位；在巴西，中企投资承建的美丽山二期特高压输电项目，将巴西北部的清洁水电源源不断地输送至东南部，为2200多万巴西民众提供了稳定的电力保障；在智利，中企获得智利5号公路塔尔卡—奇廉段的特许经营权后，对全长约195公里的既有道路进行扩建改造，并新设13处电子收费系统，缓解了区域交通压力，也促进了该项目沿线地区经济增长……

近年来，中国与拉美国家共建“一带一路”合作持续深入，拉美地区已是中国对外投资的第二大目的地，在拉美的中资企业超过2700家。近20年间，中国在拉美地区已投入使用或在建的基础设施项目共138个，项目资金总额超过940亿美元，为当地创造逾60万个就业岗位。

疫情发生以来，世界各国特别是发展中国家的经济社会发展受到严重冲击，拉美地区遭遇严重的经济衰退。疫情并未减缓中拉经贸合作的发展势头，双方在基建投资领域的合作契合拉美地区发展需求，也为拉美国家增强内生发展动力和经济社会发展韧性提供了支持，中拉经贸合作显现出蓬勃生机。

智利塔尔卡大学工业工程系学者埃内斯托·桑蒂瓦涅斯认为，拉美国家对于优质基础设施和先进技术的需求不断增加，拉中产品、技术、服务交流日益密切，特别是中国对拉美国家基础设施领域的投资持续促进地区国家发展。

当前，中国大力支持数字产业发展，有序推进5G、大数据、物联网等数字技术应用和新型基础设施建设。“拉中在绿色低碳、数字基础设施等领域的合作有着广阔发展空间，将推动拉美地区可持续发展。”墨西哥国立自治大学国际问题专家伊格纳西奥·马丁内斯说。

随着中国与拉美多国签署共建“一带一路”合作文件，中拉合作在未来将全面推进。阿基诺指出，中国经济快速稳定增长，并向高质量发展转型。作为拉美第二大贸易伙伴和拉美多国的主要投资来源国，中国经济发展对拉美地区的积极影响正进一步显现。“一个发展的中国将使世界受益。”阿基诺说。

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《 人民日报 》（ 2022年04月10日 07 版）

(责编：白宇、赵欣悦)