陈籽

漫画作者：马宏亮（人民网版权图片，未经授权，请勿转载。）

俄乌冲突爆发以来，美国不断向乌克兰输送武器、对俄罗斯发起制裁围攻，频频“煽风点火”。

如果美国真的关心乌克兰人民，理应努力促和而非不断提供武器。美国不断“火上浇油”的背后，掩盖的是其试图通过激化矛盾从而极力巩固自身霸权地位的丑恶嘴脸。

回顾历史就可以发现，美国对于输出战乱并从中渔利早已驾轻就熟。自1776年7月4日宣布独立以来，在240多年的历史中，美国没有参与战争的时间不足20年。据不完全统计，从1945年第二次世界大战结束到2001年，世界上153个地区发生了248次武装冲突，其中美国发起的就有201场，约占81%。

二战后，美国和北约以直接入侵和间接介入的方式，在世界范围内不断制造动荡：从危地马拉、古巴、越南、刚果，到尼加拉瓜、伊拉克、南联盟，再到阿富汗、利比亚、叙利亚……全球大小规模的争端和冲突背后常有美国的影子。美国是当之无愧的制造世界动荡的“幕后黑手”。美国从不在乎世界和平与发展，频频挑起动乱只是其为了谋求一己私利的政治游戏。

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(责编：崔越、常红)