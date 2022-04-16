常 健

生命权、人身和财产安全是基本人权。在美国，政府没有真正履行尊重和保障人权的职责。由于美国政府的不作为和执法部门滥用暴力，公民人身和财产安全受到来自各方面的威胁，人民缺乏安全感，不得不生活在恐惧和不安之中，基本人权缺乏保障。

一、枪支泛滥和暴力犯罪触目惊心

美国恶劣的安全环境首先来自于政府以保护“自由”为名的不作为导致枪支泛滥，暴力犯罪和各种“砸抢”事件司空见惯。

枪支泛滥对美国人民的生命安全构成了长期的威胁。美国人拥有的枪支数量高达3.93亿支，约占世界民用枪支保有量的46%。每100个美国人就有120支枪，是世界上唯一民用枪支数量超过人口数量的国家。2020—2021年，美国的枪支销售量达到了历史上的最高纪录。枪支泛滥与频发的枪击事件如影相伴。2021年美国共发生693起大规模枪击事件，比2020年增长10.1%。枪支暴力案件导致的死亡人数从2019年的39558人上升到2021年的44816人。2021年，美国平均每天约有123人因枪击案而死亡。

数据显示，黑帮组织暴力活动增多助推了凶杀案的高发。2021年1—9月，洛杉矶发生的256起凶杀案中约有58%与帮派有关，纽约发生的1000多起枪击事件中有469起与帮派有关。

“砸抢”成为侵害公民财产的新形式。近年来，美国许多城市屡次发生“快闪族”抢劫案，被称为“砸抢”。抢劫者少则10多人，多则近百人，成群结队涌入商店，洗劫货架，殴打阻拦的店员，得手后便乘车逃跑。在洛杉矶，去年仅一个周末就发生了8起“砸抢”案件。

二、特定群体的人身和财产安全遭受严重威胁

在美国，少数族裔、妇女、儿童等特定群体的人身和财产安全受到日益严重的威胁。

少数族裔面临严重的歧视和安全威胁。截至2021年11月30日，伊利诺伊州库克县发生的1009起凶杀案中，96%的受害者是非洲裔或拉美裔。美国—伊斯兰关系委员会加州分支2021年10月28日发布的报告显示，加州超过50%的受访学生表示会因为自己的穆斯林身份受到欺凌，在学校感到不安全，这是自2013年以来的最高值。加州大学伯克利分校他者与归属感研究所2021年10月29日发布的调查数据显示，67.5%的穆斯林受访者经历过“伊斯兰恐惧症”带来的伤害，93.7%的穆斯林受访者表示他们的身心健康受到“伊斯兰恐惧症”的影响。

亚裔遭受歧视和人身攻击。2021年，针对亚裔的袭击事件造成9名无辜亚裔死亡。皮尤研究中心的调查发现，81%的亚裔成年人认为针对亚裔这一群体的暴力行为正在增加。由非营利组织“引领亚裔美国人团结变革”委托进行的调查发现，大约80%的亚裔美国人表示他们遭到歧视。

女性和儿童遭受性侵犯威胁。根据兰德公司的调查评估，在美国国防部，每16名女性和每143名男性中就有一人遭到性侵犯。在军校，每6名女性和每29名男性中就有一人遭到性侵犯。美国全国广播公司2021年7月2日报道，超过8.4万名受害者针对美国童子军提起诉讼，指控他们在参加童子军时期遭受性虐待。

三、执法部门滥用暴力侵害公民人身自由与安全

美国的暴力文化早已渗入执法部门的骨髓之中。执法部门滥用暴力是人民生活于恐惧之中的另一个根源。

警察暴力和歧视性执法。《今日美国报》网站2021年6月21日报道，自2015年以来，警方已经射杀了6300多人，但只有91名警察因此被捕，仅占涉案人数的1%。有色人种在很多方面遭受警察的区别对待。《今日美国报》与益普索民意调查机构2021年的联合调查显示，只有22%的美国人认为警察平等对待所有美国人。

冤案频发却得不到赔偿。美国除罪释放登记机构的统计数字显示，1989年以来，美国已有2933人被错误定罪。14个州没有对错误定罪进行赔偿的相关法律规定，因而不予赔偿。《今日美国报》与益普索民意调查机构的联合调查显示，仅有17%的美国人认为刑事司法法庭和法律工作者平等对待所有人。

人身和财产安全是最基本的人权。美国政府连自己国家人民在国内的基本生命权和财产安全都不能充分保障，显示出其对人权保障缺乏真正的政治诚意。在国际社会，美国不断高调指责其他国家的人权状况，其实不过是用人权作幌子来维护霸权。这种将人权工具化、政治化的恶劣行径，是对世界人权事业的严重破坏。

（作者为南开大学人权研究中心主任）

《 人民日报 》（ 2022年04月16日 05 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)