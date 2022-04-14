4月9日，美国驻华使馆发布声明称，对美国驻上海总领馆实施“授权撤离”，允许非紧急工作人员及全部家属自愿撤离。紧接着，12日，美国国务院宣布将“授权撤离”升级为“强制撤离”，要求非紧急工作人员及全部家属必须撤离。不同的撤离，同样的理由，都是上海的疫情形势和中国的防疫政策。但是事实果真如此么？

一问：撤离是要躲避疫情还是渲染疫情？

不可否认，中国特别是上海当前的确面临自疫情暴发以来最严峻的疫情形势，但若要比起长居全球疫情榜首的美国，那还是要好得多。美国今年年初创下单日新增确诊破百万记录，尽管此后疫情形势放缓，目前日均新增确诊数、死亡数仍远高于中国。要是真的担忧感染新冠病毒，美驻华外交领事人员更应该好好待在中国，而不是撤回疫情重灾区美国。事实上，美国早在上海这一波疫情暴发之前就酝酿搞撤离。在冬奥会前夕的敏感时间点，美方就曾向外媒放风要以中国的疫情状况为由授权撤离，那个时候中国只有局部零星疫情而美国疫情正再创高峰，美方搞撤离到底是要躲避疫情还是渲染疫情、抹黑中国、制造恐慌，答案不言自明。

二问：撤离是因为中国任意执法还是美方想要特权不成？

美方在撤离声明中指责中国地方任意执行法律，但事实恰好相反，美方是因为中方拒绝对其区别执行防疫政策而恼羞成怒。美国国务院发言人此前曾表示，中国严格的隔离防疫政策与外交人员的特权相抵触。依照有关国际公约，驻在国需为外交领事人员履职尽责提供必要协助和便利，但同时外交领事人员也应尊重驻在国法律法规。

据消息人士透露，中方就美在涉疫问题上的关切与美方多次接触，也为其在封控情况下执行紧急公务等提供帮助，但美方想要以授权撤离相威胁突破中国的防疫政策是打错了算盘。病毒可不认什么外交特权，外交官也没有感染豁免。美国海外驻军、外交人员在其他国家和地区无视当地防疫政策，造成疫情扩散的恶果已是前车之鉴，中国政府绝不会允许这样的情况在中国上演。面对极易传播、异常狡猾的奥密克戎病毒，某个人群为一己私利，坚持要搞特殊、要绝对自由，就是给抗疫防线制造裂缝，让无孔不入的病毒有可乘之机，最终会使无数人的努力和牺牲功亏一篑。

三问：撤离是保护美国公民还是抛弃美国公民？

外交领事人员在驻在国的首要职责就是为了维护在当地本国公民的权益。此时许多在沪美国侨民都与所在社区同舟共济、共渡难关，一些人还在抖音、微博等社交媒体上发布自己做志愿者的视频、图片，讲述邻里守望相助的故事，而美国驻沪领事人员却准备先行跑路，这是什么道理？若是美方真的认为上海已然水深火热，不是更应该留守此地、救助本国公民吗？即使在美国疫情最严重的时刻，中国驻美使领馆也没有搞任何撤离，而是克服困难、想方设法为在美华人华侨和留学生提供服务。在乌克兰、阿富汗、叙利亚等一次次危机中，中国外交领事人员都是最后一批撤离的，两相对比，高下立判。

中美外交领事人员的不同做法也折射出两国政府执政理念的差异——是以人民为中心还是把人权当口号？这正是中美两国政府在抗疫问题上根本分歧所在，也导致了中美抗疫的不同结果。

当前上海抗疫正处于关键时刻，中国人民会记住那些与上海人民一道齐心守“沪”的国际友人，相信在大家共同努力下，上海抗疫胜利为之不远。对于那些落井下石之人，中国人民心中自有公论。（国际问题观察员 梅齐楚）

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