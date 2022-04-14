美国为了维护自身霸权利益，逆历史潮流而动，变本加厉推行人权政治化，严重阻碍世界人权事业的健康发展

4月12日，美国国务院发表所谓《2021年国别人权报告》。报告充满谎言和偏见，对全球近200个国家和地区的人权状况指手画脚，继续在涉疆、涉港、涉藏等问题上对中国进行污蔑抹黑。美国无视本国人权状况持续恶化的现实，年复一年自导自演将人权问题政治化的闹剧，在人权问题上的双重标准和虚伪性暴露无遗。

美国政客声称“世界许多地区的民主、法治、尊重人权出现衰退”。事实上，最应该反思民主、人权倒退的恰恰是美国。2021年，美国发生国会山事件，让人们看清了美式民主失序的现实。据哈佛大学肯尼迪政府学院政治学研究所网站去年12月1日报道，一项针对美国18岁至29岁年轻人的全国性民意调查结果显示，52%的受访者认为美国的民主已经“陷入困境”或“失败”，只有7%的受访者认为美国民主制度尚属“健康”。《纽约时报》发表评论指出：“美国的民主正在分崩离析，必须先解决自己民主上的失败”。美国《国家利益》杂志强调：“美国必须正视自身民主状况的严重恶化，民主标准应该适用于每一个国家，而不仅仅是强者教训弱者的词汇。”

美国政客如复读机一般炒作所谓新疆“种族灭绝”“强迫劳动”等谎言，对本国屠杀印第安人、强迫劳动、开设“黑监狱”等丑陋历史和现实却选择性遗忘。美国侵犯土著居民权利的历史漫长而黑暗，包括印第安人在内的土著居民经历了血腥屠杀、野蛮驱逐和文化灭绝。《华盛顿邮报》指出，从《防止及惩治灭绝种族罪公约》角度来看，美国的行为已构成了种族灭绝罪。美国是贩卖人口和强迫劳动的重灾区，近5年来每年被贩卖到美国从事强迫劳动的人口多达10万，美国《里士满时讯报》指出，事实上“奴隶制在美国从未终结”。美国打着“反恐战争”的幌子，在至少54个国家和地区设立“黑监狱”，大搞任意拘押和刑讯逼供，拘禁达10万人，包括穆斯林、女性和未成年人等，这些都是美国肆意蹂躏法治、践踏人权的铁证。

美国与其对他国人权状况指手画脚，不如想办法改善一下本国日益恶化的人权现状。新冠肺炎疫情发生两年多来，美国累计报告确诊病例8000多万例，死亡病例近100万例，人均预期寿命减少1.13岁，沦为不折不扣的“抗疫失败国”。美国联邦储备委员会发布的《2020年美国家庭经济福祉》报告显示，全美最富有的1%人口控制的资产是底层50%人口的近16倍，“富者愈富、穷者愈穷”现象更加突出。美国根深蒂固的种族主义病毒与新冠病毒一起蔓延，种族贫富鸿沟不断扩大，种族不平等日益加剧。美国枪支暴力愈演愈烈，今年前3个月已造成至少10362人丧生，平均每天有超过115人因枪支暴力失去生命……去年3月，联合国人权理事会第四十六届会议审议美国参加国别人权审议结果，很多国家指出美国人权状况恶劣，敦促美国立即停止各种侵犯人权的行为，采取切实措施防止人权状况进一步恶化。

美国将人权问题政治化、武器化，假人权之名行干涉他国内政、维护美国霸权之实。近年来，面对中国综合国力日益提升，美国一些政客患上了对华焦虑症。他们抱持冷战思维，大搞零和博弈，所谓 “民主”“人权”等越来越成为美国政客抹黑中国的工具、粉饰霸权行径的幌子。诚如美国纽约大学历史和国际关系学者詹姆斯·派克所言，美国官方倡导的所谓人权与真正的人权理念几乎没有丝毫的联系，美国官方高举“人权”旗帜，唯一的目的是利用“人权”推行自己的全球战略。

人权绝非少数国家的专利，更不应成为向别国施压、搞政治讹诈的工具。美国为了维护自身霸权利益，逆历史潮流而动，变本加厉推行人权政治化，严重阻碍世界人权事业的健康发展。美国政府应当立即停止杜撰所谓国别人权报告，把精力放到正视和改善自身人权状况上。

《 人民日报 》（ 2022年04月14日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)