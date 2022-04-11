陈旸

近来，北约在手忙脚乱应对俄乌冲突之际，仍不忘对中国指手画脚。北约秘书长斯托尔滕贝格近日称，中国未能谴责俄罗斯入侵乌克兰，并与俄一道反对各国自行选择道路的权利，这对整个北大西洋联盟构成了“严峻挑战”。此前斯托尔滕贝格在接受采访时还放言，中国不要向俄提供任何形式的援助。

北约这一番做作表态的背后是司马昭之心路人皆知。其因有三：一是防俄脱网。面对俄乌冲突，北约端坐幕后，送钱送枪，西方集团发动史无前例的制裁，企图迫俄就范，而中国是俄罗斯最大的贸易伙伴，如果缺少中国这个重要环节，美西方这场声势浩大的经济围堵效果可能将大打折扣。二是强做铺垫。北约新版战略概念出台在即，这是时隔12年北约再次修正其战略方向和行动指南，媒体爆料称新版战略概念中将首次提及对华评估和策略。对于以跨大西洋命名的军事集团而言，这一变化居心叵测，但在欧洲大陆战火重燃之际，北约若浓墨重彩推出“中国威胁论”，难免会有不务正业之嫌，因此只有将中国与当前的俄乌冲突挂钩，在叙事中将俄罗斯与中国“集团化”，北约这下把枪口指向中国才能顺理成章。三是听美差遣。据美媒透露，美国总统拜登在此次北约特别峰会上带头挑起中国议题，要求其他北约成员国跟进对华施压。事实上，北约很多成员也是欧盟成员国，而欧洲内部对华意见并不统一，秉持客观立场看待中国的国家不在少数，这也是近年来欧洲一方面担忧“中国威胁”，另一方面却表示要与中国保持建设性对话，合作应对气变等挑战的原因。但俄乌冲突发生后，美国对北约的控制力进一步增强，其在北约的话语权得到提升。而对华全面遏制已成美国最近几年的既定战略，在俄乌冲突后出台的美国最新国防战略仍将中国视为首要威胁。美国政客们也一再放话称，如若中国协助俄罗斯逃避制裁将面临严重后果。在这种情况下，北约跟进华盛顿，照搬其言论，甚至到亚太来拉帮结派，绑紧北约与日本、韩国、澳大利亚的纽带，也就不足为奇。

然而北约这套对中国栽赃陷害的说辞不仅空洞而且拙劣。首先，美西方出台的制裁效果有限，并不足以拖垮一个像俄罗斯这样的国家，更不能带来和平与安全。历史上美西方屡次祭出的制裁大棒鲜有成功案例，最后往往是自找台阶，草草收场。对俄罗斯这类资源大国而言，美西方对其实施封锁制裁的本质是有钱的不跟有粮的交换，通货膨胀是必然结果，美西方货币统治力贬损也是可能的结局。其次，不支持对俄制裁的远不止中国一家。美西方眼中作为世界上“最大的民主国家”的印度不仅态度坚决，而且趁机大幅低价吸纳俄油气，以实际行动表明对所谓制裁的蔑视。实际上，金砖国家、中东和非洲多国都未加入制裁队列，在联合国投票中也没有与西方一个鼻孔出气。北约却单独拿中国说事，用放大镜甚至哈哈镜来解读中国的政策立场，自说自话地将中国“与世界上其他国家”割裂、对立起来，凸显了其凭借舆论优势肆意抹黑胡诌的做派，也暴露了其内心傲慢的西方中心主义根深蒂固，以及与当今世界相脱节的不自知。最后，中俄为山水相连的邻邦，在经贸往来上互有需求。中俄两国人民尤其是生活在边境地区的老百姓相互往来也是习以为常，西方媒体上言之凿凿地将中国老百姓的抖音带货说成是帮俄逃避制裁，神神叨叨地猜疑中国外汇储备波动是帮俄罗斯藏钱，实在是令人啼笑皆非。北约戴着冷战思维和集团对抗的有色眼镜，生活在疑邻盗斧的焦虑之中，只是庸人自扰。中俄之间发展战略伙伴关系是双边关系自身逻辑的正常演进，但同时也是有底线的。中俄关系的韧性深深扎根于两国人民的需求之中，不针对第三方，也不会因第三方的干扰而断裂。

事实上，北约在俄乌冲突中煽风点火、推波助澜的作用有目共睹。斯托尔滕贝格曾得意地说北约早就训练了成千上万的乌克兰军人，此外北约还明确将对乌输送重武器提上日程，拉偏架的动作比比皆是。如今北约对中国倒打一耙，罔顾事实的说辞早已寡有听众。在北约外长会前的新闻记者会上，几乎没有记者问及中国议题，足见大家对北约的胡言乱语心知肚明。（作者是中国现代国际关系研究院欧洲所副研究员）

(责编：杨光宇、胡永秋)