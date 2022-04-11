陈籽

漫画作者：马宏亮（人民网版权图片，未经授权，请勿转载。）

近期，美国在乌克兰的生物实验室引发各方高度关注。实际上，美国在乌克兰的生物军事活动只是冰山一角。美国国防部以“合作减少生物安全风险”“加强全球公共卫生”等名义，在全球30个国家控制了336个生物实验室，遍布非洲、东欧、东南亚和中东等地区。这些实验室事故频发，存在大量安全隐患。

细数美国实验室事故的“黑历史”便可发现，美国才是传播瘟疫、仇恨、战争祸根的“制毒师”。上个世纪，美国曾以非洲裔人群做人体实验的“塔斯基吉梅毒实验”，秘密研究梅毒对人体的危害，并掩盖实验真相长达40年，直到1972年媒体曝光才终止；2013年，美国国防部位于格鲁吉亚的卢格中心启动了炭疽疫苗试验，同年，格鲁吉亚暴发了炭疽疫情；2009年至2014年，驻韩美军的生化武器实验室共进行了至少15次危险的炭疽杆菌试验，2015年，美国一家生化中心在向驻韩美军基地寄出炭疽杆菌样本时还向韩国输送进了鼠疫杆菌，并且发生了配送事故；而美国境内的德特里克堡生物基地更是被美媒称为“美国政府进行最黑暗实验的中心”，该基地曾发生过多起安全事故，并在2019年7月被关停过……

这样劣迹斑斑的美国，在面对国际社会的关切和质疑时，始终避重就轻，试图用轻飘飘的谎言敷衍了事。美国遍布全球的生物实验室到底做了什么？美方应本着负责任态度作出全面澄清，给全世界一个答案。

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