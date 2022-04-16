本报记者 孙广勇

参展商在第十七届中国—东盟博览会上通过网络直播推销商品。

新华社记者 陆波岸摄

在曼谷郊区一个2万平方米的物流仓库内，当地员工威猜在工位上轻点电脑屏幕，货架上的货物由多台自动引导运输车接力送到他的工作台前，贴好标签后再通过传送带送上货车。两天后，这些商品就能到达泰国各地的消费者手中。

这是东南亚最大的自动化仓储系统，由菜鸟与泰国快递公司闪电达携手打造，日均处理能力保持在6000单，最高日处理能力可达2万单。在这里，商品的入库、分拣、包装、出库等环节都实现了自动化处理。仓库运营负责人披叻说，来自中国的先进技术让物流仓储环节的出错率更低、仓储效率和发货能力更高，彻底改变了以前拣货速度跟不上订单增长的窘境。

近年来，泰国电商市场发展迅猛，作为泰国当地单量最大的快递公司之一，闪电达在本土拥有超过2000个网点，每天派送单量超过200万单，业务覆盖东南亚大多数国家。随着电商交易量不断增长，原有的物流和仓储系统的短板逐渐显现。为改变这种情况，当地电商平台在同中国企业开展跨境贸易的同时，引入成熟的技术经验和运作模式，改进技术、物流及支付体系，并将直播等营销新模式引入东南亚电商市场。

“中国企业帮助泰国建设智能数字物流中心，不仅能提高两国间的物流效率，还将助力泰国成为区域物流枢纽，为柬埔寨、老挝、缅甸和越南等国提供服务。”闪电达创始人兼首席运营官狄玮杰表示。

泰国政府一直致力于推动各行业数字化转型和数字经济发展，以提升国家竞争力。泰国总理巴育表示，先进的信息及通信技术和数字创新在支持泰国经济韧性和可持续发展方面发挥了重要作用。

发展数字经济是泰国等东盟国家经济转型升级的重要驱动力，中国和东盟国家的数字物流合作是双方数字经济合作的一个缩影。2015年，东盟数字经济产值占国内生产总值的比重为1.3%，到2025年，该数字有望提升至8.5%。2021年初，东盟数字部长系列会议通过了《东盟数字总体规划2025》，与会部长期待东盟与中国加强政策协调，深化数字技术和应用等领域合作。

“中国在发展数字基础设施等方面走在前列，是东盟推动本地区数字经济发展的理想伙伴。”东盟秘书长林玉辉认为，中国的支持将为东盟数字化转型增添新活力，未来双方将在金融科技、数字化转型等领域开辟全新合作局面。东盟与中国加强数字化互联互通有利于区域经济保持活力与竞争力。

目前，中国和东盟正抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，在智慧城市、5G、人工智能、电子商务、大数据、区块链等领域打造更多新的合作亮点。一大批中国5G、数据中心和云服务提供商在东盟国家启动和落地相关项目，为当地建立和完善数字生态系统、电子商务和支付平台提供了巨大支持。新加坡《联合早报》刊文指出，中国科技公司在人工智能、大数据和金融科技等领域拥有许多领先技术。通过与中国企业合作，本地企业能够提升科技能力，催化更具创意的解决方案，进而带来更多增长机遇。

“数字化发展是东盟经济共同体建设的三大重点领域之一，关系到东盟国家经济复苏和可持续发展，与中国的合作推动了本地区经济社会发展。”泰国国家行政学院政治系教授派汕表示，“未来，期待双方推进数字基础设施建设合作，提升数字互联互通水平，共同推动区域经济复苏。”

(责编：胡永秋、杨光宇)