□ 高 乔

世界卫生组织近日表示，新冠肺炎疫情大流行仍是“国际关注的突发公共卫生事件”，建议各国随时做好应对准备。世卫组织的提示再次表明，在全球新增新冠确诊病例数和死亡病例数持续下降的当下，各国抗疫仍要保持足够警惕和充分准备。

然而，一些西方国家已经开启“躺平”模式。美国多地取消口罩令，放松室内场所防控措施，并开始关闭新冠监测点；英国已全面解除新冠防疫限制措施，并不再为大多数民众提供免费的新冠病毒检测；德国原则上取消了大多数新冠防疫措施；瑞士等国取消了所有防疫限制；整个新冠肺炎疫情大流行期间，瑞典政府一直采取出于自愿而非强制封锁的防疫措施，从未实施封锁或是关闭企业……

开启“躺平”模式后，这些国家现在情况如何？不容乐观。一项由美国公共卫生专家撰写的最新报告发现，在统计的20个富裕国家中，过去两年美国人均预期寿命下降幅度最大。其他19个富裕国家人均预期寿命在2020年略有下降之后，在2021年均有所增长。美国是唯一一个连续两年均出现下降的国家。英国国家统计局4月公布的数据显示，英国大约每13人中就有1人确诊，比此前平均水平高出20倍。

事实上，“躺平”模式不仅让相关国家民众面临健康安全风险，也给全球抗疫进程带来负面影响。世卫组织总干事谭德塞近日提醒，由于新冠检测数量已经显著减少，世卫组织监测疫情趋势的能力受到影响。

与此同时，西方国家“躺平”带来的疫情形势起伏，给广大发展中国家带来更大抗疫压力。泛美卫生组织主任卡丽萨·艾蒂安表示，疫苗接种鸿沟将使拉美地区在下一波疫情发生时处于危险之中。世界卫生组织非洲区域主任玛奇迪索·穆蒂近日表示，世卫组织研究报告证明，非洲超过2/3的人口可能感染新冠病毒。新冠病毒仍在传播，甚至可能出现更加致命的变异毒株。因此，非洲各国有必要加快推进疫苗接种。

有关研究表明，虽然奥密克戎变异株流行期间的病死率有所下降，但同期因疫情造成的死亡总数却高于德尔塔变异株流行的同期死亡数。奥密克戎变异株流行的危害依然严重，对高龄患者、合并严重基础病患者等特殊人群具有严重威胁。因此，及时的核酸检测、有效的防控措施和公平的疫苗接种仍是目前全球科学防疫应当采取的举措。正如世卫组织新冠大流行突发事件委员会建议的那样：各国应继续采取基于证据和风险的公共卫生和社会措施，并随时准备根据病毒和人口免疫力的变化迅速强化相关措施。

如今，由于新增感染病例的激增，已有部分国家重启部分防疫措施：美国政府4月13日延长了新冠肺炎疫情公共卫生紧急状态，德国宣布将取消“自愿隔离”，继续实施“强制隔离”政策……面对传播速度快、隐匿性强的奥密克戎亚型变异株BA.2，“躺平”的国家正经历抗疫政策反复的“拉锯战”。

面对这场事关人类前途命运的世纪疫情，各国不是乘坐在190多条小船上，而是乘坐在一条命运与共的大船上。唯有共同采取科学方法、坚定抗疫信念，世界各国才能一起走出疫情反复的重重阴霾，迎来最后的曙光。

(责编：周志华(实习生)、袁勃)