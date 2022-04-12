本报记者 杨 一

新冠肺炎疫情深刻改变了人类社会。疫情反复延宕，病毒变异增多，传播速度加快，给人民生命安全和身体健康带来严重威胁，给世界经济发展带来深刻影响。

习近平主席在第七十六届联合国大会一般性辩论上郑重提出全球发展倡议，呼吁国际社会关注发展中国家面临的紧迫问题，共同推动全球发展迈向平衡协调包容新阶段。全球发展倡议将抗疫和疫苗列入八大重点合作领域，为进一步凝聚全球抗疫合力，共创后疫情时代美好世界指明关键路径。

促进共同发展，战胜疫情是当务之急

当前，一些发展中国家因疫返贫、因疫生乱，发达国家也有很多人陷入生活困境。统计显示，人类发展指数30年来首次下降，世界新增1亿多贫困人口，近8亿人生活在饥饿之中。医药卫生等民生领域面临困难。

这场抗疫斗争也存在着国家和地区间不平衡。世卫组织今年1月发布的数据显示，一些发达经济体正大范围推广疫苗加强针接种，非洲大陆接种率却仅有7%。世卫组织194个会员国中仍有36个疫苗接种率不足10%，88个会员国不足40%。

“国际社会应该加紧行动起来，坚决遏制疫情蔓延势头”“全力搞好疫情防控。这是当务之急”“抗击疫情是国际社会面临的最紧迫任务”……两年多来，在一次次视频、电话、信函等“云外交”中，习近平主席谈得最多的就是携手抗疫，因为“这既是坚持人民至上、生命至上的基本要求，也是稳定恢复经济的基本前提”。

人民健康是社会文明进步的基础。如果人民健康水平低下，如果群众患病得不到及时救助，如果疾病控制不力、传染病流行，不仅人民生活水平和质量会受到重大影响，而且社会会付出沉重代价。习近平主席把抗疫和疫苗列为全球发展倡议八大重点合作领域之一，旨在通过各国加强合作，共同战胜疫情，破解当前全球发展困境。

团结抗疫和复苏经济，两手都要抓，两手都要硬。构建人类卫生健康共同体、构建全球发展命运共同体，两大主张彼此呼应，正是统筹疫情防控和经济社会发展这一中国理念的世界表达，也是人类命运共同体在面对疫情挑战时的生动写照。

两年多来，中国坚定不移地推动疫情防控国际合作，坚定不移地为各国特别是广大发展中国家抗击疫情提供支持。中国始终把疫苗作为全球公共产品，促进其公平合理分配，确保在发展中国家的可及性和可负担性。

“不论遇到什么困难，我们都要坚持以人民为中心的发展思想，把促进发展、保障民生置于全球宏观政策的突出位置，落实联合国2030年可持续发展议程，促进现有发展合作机制协同增效，促进全球均衡发展。”

“中国将继续高举真正的多边主义旗帜，坚持与世界相交，与时代相通，在实现自身发展的同时，为全球发展作出更大贡献。”

这些中国主张，为世界战胜疫情、赢得这场事关人类前途命运的重大斗争指明方向。

以人民为中心，共同构筑全球免疫屏障

“我们应该坚持以人民为中心，提升全球发展的公平性、有效性、包容性，努力不让任何一个国家掉队。”

全球发展倡议最核心的理念是以人民为中心。在团结各国共同抗击疫情的过程中，中国始终坚持“人民至上、生命至上”，为全球战胜疫情注入思想动力。

从携手30多个国家一道发起“一带一路”疫苗合作伙伴关系倡议，到成功举办新冠疫苗国际合作论坛；从提出全球疫苗合作行动倡议，到向“新冠疫苗实施计划”捐赠1亿美元；从启动“中国东盟健康之盾”合作倡议，到金砖国家疫苗研发中心启动……中国努力让疫苗成为各国人民用得上、用得起的公共产品。

在巴西，中国科兴新冠疫苗年初获批为当地6岁至17岁儿童和青少年接种，圣保罗马塞利诺少校州900多所学校安全顺利地迎来了新学期；在缅甸，中缅合作生产的新冠疫苗3月正式投产，计划每月生产100万剂；在塞尔维亚，欧洲首家中国疫苗工厂将于年内开始生产中国国药新冠疫苗，助力满足本国、巴尔干国家及欧洲其他国家疫苗需求……

一架架“疫苗航班”跨越山海，一座座疫苗工厂投入运营，一项项中国技术惠及普通民众，书写出一个个共抗疫情、共促发展的生动故事。

截至目前，中国已向120多个国家和国际组织供应超过21亿剂新冠疫苗，全球使用的疫苗有一半是“中国制造”；中国最早支持疫苗知识产权豁免，率先同发展中国家开展联合生产；中国在15个国家已经或正在建设疫苗原液灌装基地，打造当地疫苗生产中心，并向有疫苗合作需求的国家提供相应技术支持。

“中国努力向世界提供疫苗，为世界应对疫情作出巨大贡献。”联合国秘书长古特雷斯表示，“习近平主席提出的全球发展倡议，对推动实现联合国2030年可持续发展目标、解决全球发展不平等不平衡问题具有重要意义。”

坚持团结合作，构建人类卫生健康共同体

“世界各国要加强国际抗疫合作，积极开展药物研发合作，共筑多重抗疫防线，加快建设人类卫生健康共同体”“加快落实联合国2030年可持续发展议程，构建全球发展命运共同体”……在多边主义遭遇逆流的当下，中国展现出同各国共克时艰、携手战胜疫情的坚定意志，彰显出推动落实全球发展倡议的坚定决心。

3月15日，中国援柬埔寨中医抗疫专家组赴柬开展对外医疗援助。6天后，中国援柬埔寨考斯玛中柬友谊医院大楼正式启用，专家组的10名医护骨干向柬方介绍推广疫情防控中国经验，运用中医药组织开展救治工作，助力柬埔寨抗击疫情。

截至目前，中国与180个国家、10多个国际和地区组织分享疫情防控和诊疗方案，向世界卫生组织提交《中医药治疗新冠肺炎循证评价研究报告》；向34个国家派出37支医疗专家组；向国际社会提供了约3720亿只口罩、超过42亿件防护服、84亿人份检测试剂。

中国还承诺，未来3年内提供30亿美元，用于支持发展中国家抗疫和恢复经济社会发展；未来3年内再向东盟提供15亿美元发展援助，用于东盟国家抗疫和恢复经济；继续向亚太经合组织“应对疫情和经济复苏”子基金提供支持，助力各成员恢复和发展经济……

中国积极开展国际抗疫合作，携手各国共克时艰，用实际行动践行全球发展倡议，诠释了构建全球发展共同体和人类卫生健康共同体的应有之义。

巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯表示，中国秉持人类卫生健康共同体理念，积极推进抗疫国际合作，为世界上其他国家作出了表率。

坦桑尼亚达累斯萨拉姆大学中国研究中心主任汉弗莱·莫西表示，中国始终积极参与并推动国际抗疫合作，向多个国家援助医疗设备和新冠疫苗，是多边主义与经济全球化的倡导者与支持者。

人类是一个整体，地球是一个家园。面对共同挑战，人类只有和衷共济、和合共生这一条出路。坚持团结合作，共同落实好全球发展倡议，人类必将共创后疫情时代美好世界！

《 人民日报 》（ 2022年04月12日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)