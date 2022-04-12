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外交部发言人——

中国的发展是全世界的机遇，不是任何人的威胁

2022年04月12日05:26 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京4月11日电  （记者曹师韵）针对北约方面涉华动向，外交部发言人赵立坚11日指出，中国的发展是全世界的机遇，不是任何人的威胁。北约应该立即停止散播针对中方的不实之词和挑衅言论，放弃以意识形态划线的对抗性做法。

　　在当日例行记者会上回答有关提问时，赵立坚说，一段时间以来，北约负责人罔顾事实，颠倒黑白，不断对中方进行无端指责和抹黑攻击，妄议中国对外政策，鼓噪“中国威胁论”，近期更对中方施加胁迫，中方对此强烈不满，坚决反对，已多次向北约方面提出严正交涉。

　　赵立坚说，作为冷战产物和全球最大军事联盟，北约长期固守旧的安全观念，以“旧冷战”的手法搞阵营对抗，沦为个别国家谋求霸权的工具。北约口口声声称自己是“防御性组织”，实际上在不断地制造对抗、制造事端；北约要求别国遵守国际关系基本准则，却肆意对主权国家发动战争，狂轰滥炸，导致无辜平民丧生和流离失所；北约明明是北大西洋的军事组织，近年来却跑到亚太地区耀武扬威、挑动矛盾。北约持续突破地域和领域，鼓吹集团对抗的“新冷战”，国际社会对此理应高度警惕并坚决反对。

　　赵立坚表示，中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，将沿着和平发展道路坚定不移走下去。中国的发展是全世界的机遇，不是任何人的威胁。

　　“北约应该立即停止散播针对中方的不实之词和挑衅言论，放弃以意识形态划线的对抗性做法。北约已经搞乱了欧洲，不要企图再搞乱亚洲，搞乱全世界。”他说。


　　《 人民日报 》（ 2022年04月12日 03 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)

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