本报北京4月11日电 （记者曹师韵）针对北约方面涉华动向，外交部发言人赵立坚11日指出，中国的发展是全世界的机遇，不是任何人的威胁。北约应该立即停止散播针对中方的不实之词和挑衅言论，放弃以意识形态划线的对抗性做法。

在当日例行记者会上回答有关提问时，赵立坚说，一段时间以来，北约负责人罔顾事实，颠倒黑白，不断对中方进行无端指责和抹黑攻击，妄议中国对外政策，鼓噪“中国威胁论”，近期更对中方施加胁迫，中方对此强烈不满，坚决反对，已多次向北约方面提出严正交涉。

赵立坚说，作为冷战产物和全球最大军事联盟，北约长期固守旧的安全观念，以“旧冷战”的手法搞阵营对抗，沦为个别国家谋求霸权的工具。北约口口声声称自己是“防御性组织”，实际上在不断地制造对抗、制造事端；北约要求别国遵守国际关系基本准则，却肆意对主权国家发动战争，狂轰滥炸，导致无辜平民丧生和流离失所；北约明明是北大西洋的军事组织，近年来却跑到亚太地区耀武扬威、挑动矛盾。北约持续突破地域和领域，鼓吹集团对抗的“新冷战”，国际社会对此理应高度警惕并坚决反对。

赵立坚表示，中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，将沿着和平发展道路坚定不移走下去。中国的发展是全世界的机遇，不是任何人的威胁。

“北约应该立即停止散播针对中方的不实之词和挑衅言论，放弃以意识形态划线的对抗性做法。北约已经搞乱了欧洲，不要企图再搞乱亚洲，搞乱全世界。”他说。

《 人民日报 》（ 2022年04月12日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)