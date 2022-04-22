新华社北京4月21日电 热点问答：马里乌波尔对俄乌冲突影响几何

新华社记者胡若愚

俄罗斯国防部长绍伊古21日向总统普京汇报，俄军已控制除亚速钢铁厂外的马里乌波尔市其他地区。普京当天下令取消强攻亚速钢铁厂的计划，改为封锁，不让任何武装人员从中逃脱。

分析人士认为，控制马里乌波尔这座战略重镇，对于俄方实现行动目标、推进新一阶段作战具有重要意义。

俄方为何取消强攻计划

绍伊古说，目前，超过2000名武装人员被“牢牢”围困在亚速钢铁厂内，强攻需要3至4天时间。普京下令取消进攻，改为封锁。普京说，取消强攻是为了保护俄军士兵生命，此外，俄方会保证投降乌军人员生命安全并给予他们应有对待。

亚速钢铁厂建于苏联时期，所处工业区有自己的供电、供水系统，还有铁路、立交桥。为抵御核战争，亚速钢铁厂修建了庞大的地道网络，易守难攻。据美国“今日退伍军人”网站等媒体报道，地道总长约24公里，最深处30米，深6层，难以从地面炸毁，而且便于乌军转移、利用地下通信设备联络，从不同出入口组织伏击。

上海政法学院东北亚研究中心副主任、军事专家杨震认为，俄军改为封锁，有多重考虑。一是避免强攻工事完备的钢铁厂给俄军造成较大伤亡。二是希望抓捕外籍雇佣兵、甚至舆论猜测的北约军事人员，以此在舆论上反击西方。三是以压促变。乌方守军在持续高强度战事下疲惫不堪，围困可能引发内讧。此外，为平民争取更多撤离时间也是考虑因素之一。

俄国防部发言人科纳申科夫早前说，马里乌波尔的乌方武装人员中有大量外国雇佣兵。无线电拦截发现，除了乌克兰语和俄语，乌方无线电对话还使用其他语言，其中主要为欧洲国家语言。

马里乌波尔为何重要

马里乌波尔是顿涅茨克地区第二大城市，冲突爆发前人口约40万，亚速海最大港口坐落于此。

夺取马里乌波尔，意味着俄军沿亚速海沿岸建起一道连接克里米亚与顿巴斯地区、继而前往俄罗斯内陆的“陆地桥”。亚速海沿岸将完全成为俄罗斯及乌克兰东部民间武装的控制范围。

马里乌波尔是乌克兰国民警卫队“亚速营”的大本营。分析人士认为，“亚速营”是俄方眼中的民族主义武装分子，占领马里乌波尔、消灭“亚速营”主力，意味着俄方特别军事行动的主要目标之一“去纳粹化”在较大程度上实现。

绍伊古21日向普京汇报，夺取马里乌波尔过程中，乌方武装人员有超过4000人被歼灭，1478人投降。

杨震认为，绍伊古此时宣布马里乌波尔战事进展，意在抵消一周前俄黑海舰队旗舰“莫斯科”号巡洋舰沉没带来的负面影响，一方面警告西方不要轻举妄动，一方面向俄罗斯军民展示，战场主导权尽在掌握。亚速钢铁厂残余乌军缺乏重武器，无力对俄军控制区、对陆路通道构成实质性威胁。

战事会出现哪些变化

分析人士预计，俄军占领马里乌波尔后，可以腾出兵力执行特别军事行动新一阶段。

乌总统泽连斯基19日晚说，俄军已经发起“顿巴斯之战”。乌总统办公室顾问阿列斯托维奇20日说，俄军当天对哈尔科夫州、卢甘斯克和顿涅茨克等多地发起猛攻。

杨震指出，控制马里乌波尔后，俄军有望缓解兵力不足的情况，继而围困顿巴斯地区乌军主力。“俄军特别军事行动始终围绕乌克兰去军事化、去纳粹化以及保持中立这三个目标展开，因此尽量杀伤对方有生力量并不是首要目标。”杨震说。

俄罗斯国立高等经济学院欧洲和国际研究中心教授苏斯洛夫认为，各方仍将会争取在不久的将来签署和平协议。（参与记者：华迪、赵嫣）

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