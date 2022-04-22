一横

俄乌冲突持续月余，这场冷战结束后最严重的地缘政治事件，带来苦难无数。美国前总统艾森豪威尔曾说，代理人战争是实现国家目标最廉价的方法。俄乌冲突就是这样一场美国在背后操纵乌克兰所发动的名副其实的“代理人战争”。

美国“岩石上的战争”网站评论认为，“代理人战争”指一国试图通过向交战一方提供物质援助影响冲突结果，同时自己不直接参与战斗。长期以来，美国热衷搞“颜色革命”，培植地区代理人，刻意制造对抗，成为地区稳定的最大破坏者。

从2004年的“橙色革命”“广场革命”到2014年乌克兰政治动荡，美国在乌克兰煽动对立，给俄乌冲突埋下祸根。俄乌矛盾加剧以来，美国不思劝和促谈、助局势降温，反而向乌克兰提供大量军事援助，这无异于抱薪救火。4月13日，美国总统拜登称将批准向乌克兰提供价值8亿美元的武器、弹药和其他形式援助。截至目前，连同最新批准的8亿美元物资，美国向乌克兰提供的军事援助总额已超过30亿美元。

“代理人战争”通常代表着低成本、高收益和貌似合理的推诿。在俄乌冲突中，美国消耗俄罗斯，加强控制欧洲，借机推高油价、扩大对欧洲的能源出口，赚得盆满钵满，可谓“一石三鸟”，坐收渔利；然而俄乌冲突带来的惨痛代价却与美国无关。美国以此实现利益最大化、风险最小化。

有利可图是美国热衷于“代理人战争”的根本原因。长期以来，美国早已谙熟这一套路。在叙利亚内战中，美西方国家通过多种形式支持反政府力量，使其有能力长期与叙政府军作战。联合国前秘书长潘基文曾指出，叙利亚危机演变成代理人战争的预警已成为现实。

早在冷战期间，美国就四处煽风点火，大搞代理人战争，不断制造世界动荡，假他人之手发动战争，巩固自身霸权地位。美国的真正意图昭然若揭。

美国前总统卡特曾说，“美国是世界历史上最好战的国家”。美国建国不到250年，只有不到20年没有对外发动军事行动。美国频频挑起战争，不仅换不来和平与安全，反而加重灾难。同时，美国从未兑现在战前许下的承诺，以至于一步步陷入失信漩涡。

20年前阿富汗战争打响时，美国政府曾承诺给阿富汗人民带来“民主和繁荣”，但美国没有做到。如今，阿富汗面临的是严重的人道主义危机。据报道，阿富汗战争期间，累计有约1100万人沦为难民。世界粮食计划署统计数据显示，2280万阿富汗人面临严重粮食安全问题，320万5岁以下的阿富汗儿童严重营养不良。上世纪90年代初，时任美国国务卿詹姆斯·贝克向时任苏联总统戈尔巴乔夫承诺“北约将不会向东扩张哪怕是一英寸”，美国政府没有做到。美国声称推动北约东扩是为了维护和平，防止欧洲发生战争，然而，现实并非如此。

美国应该思考自己是否已沦为背信弃义的“失信帝国”。

(责编：王禹蘅、杨牧)