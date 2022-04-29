25年的履约史启示我们，要始终坚守初心，严格履行国际义务；要坚持真正的多边主义，坚决反对政治操弄；要坚持发展与安全并重，不断激发公约活力

4月29日是《禁止化学武器公约》（以下简称“公约”）生效25周年纪念日。25年来，人类向“无化武世界”的愿景大步迈进。193个国家加入公约，作出全面禁止和彻底销毁化学武器的庄严承诺；先后有8个国家宣布拥有化学武器，其中7个国家已完成库存化学武器的销毁；禁止化学武器组织在全球开展7500多次视察，遵约的有效性不断提高；全球化学安全安保管理体系的藩篱更加扎实。

然而，全面、平衡、有效落实公约依然道阻且长。近年来，一些地区多次发生指称使用化学武器事件，化学武器的幽灵仍未消散；一些国家利用化学武器热点问题挑动对抗、打压异己；美国作为唯一拥有库存化学武器的国家，不断推迟化武销毁时间；日本遗弃在华化学武器的销毁工作严重滞后，威胁中国人民的生命财产和生态环境安全；发展中国家参与化工领域技术的和平利用及国际合作仍面临歧视性限制。

回顾25年来国际社会的履约史，有三点启示值得铭记。

要始终坚守初心，严格履行国际义务。25年来，缔约国秉持公约宗旨和原则，持续推进化学武器销毁进程，已销毁全球99%的已宣布化学武器，全面禁止和彻底销毁化学武器的理念深入人心，使用化学武器已成国际禁忌。然而，行百里者半九十，化学武器一刻未完成销毁，国际社会就一刻不能自满和懈怠。尽快完全销毁化武是缔约国重信守诺的试金石，不容任何敷衍塞责。确保美国和日本切实履行义务和承诺，尽快全面销毁美国库存化学武器和日本遗弃在华化学武器，应成为国际社会迈向“无化武世界”目标最重要的两项任务。

要坚持真正的多边主义，坚决反对政治操弄。禁止化学武器组织被公认为多边主义的典范。近年来，禁止化学武器组织面临成立以来最严峻的挑战。美国等部分国家在叙利亚化武等问题上大搞政治操弄，制造缔约国的分裂，公约的权威性和有效性受到严重冲击。秉持团结协作的精神，坚持协商一致的传统，是禁止化学武器组织回到正轨的唯一出路。

要坚持发展与安全并重，不断激发公约活力。享受化工领域经济和技术发展红利，是公约赋予缔约国的合法权利，也是发展中国家加入公约的出发点和落脚点。25年来，缔约国推动化学领域国际合作取得积极进展，禁止化学武器组织开展的能力建设项目，惠及成千上万的化学工作者。然而，一些国家片面强调防扩散，一味给发展中国家念“紧箍咒”，严重违背公约精神。当务之急是制订切实管用的行动计划，革除化工领域经贸、技术合作的不合理限制，这样才能凝聚缔约国合力，释放公约促进发展的潜力。

中国一直坚决维护公约权威，模范履行公约义务。中国是禁止化学武器组织的第二大会费缴纳国，为保障全球化武裁军和安全治理体系运作作出重要贡献。中国建立了覆盖全国、管理有效的履约体系，迄已接受禁止化学武器组织593次视察，是接受视察次数最多的国家。中国建设性参与解决化武热点问题，坚持客观、公正立场，为消除化学武器、化解地区危机作出突出贡献。中国坚定不移支持推进化工领域国际合作，坚定维护发展中国家合法权益，受到国际社会的广泛赞誉。

国际社会应牢记25年履约史带来的启示，坚定不移朝着“无化武世界”的目标努力。中国将切实推动落实全球安全倡议，坚定捍卫公约宗旨和原则，持续推动化学领域更好造福人类，继续为构建普遍安全、共同繁荣的美好未来而不懈努力。

《 人民日报 》（ 2022年04月29日 03 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)