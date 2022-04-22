人民网华盛顿4月21日电 （记者李志伟）“互相指责是一项丑陋的华盛顿运动。”美国大西洋理事会研究员、前外交官丹尼尔·弗里德如此评价美国政坛上“甩锅不断”的现象。有分析指出，现在与过去，美国政客总是习惯寻找“替罪羊”，把问题归咎给他人，甚至嫁祸于人。近年来，美国“甩锅主义”更是发展到了一种令人发指的地步。对此，美国分析人士分析了这一现象的根源。

近六年来，美国媒体一直炒作“哈瓦那综合症”，声称美国官员在古巴首都哈瓦那工作时出现偏头痛、恶心等症状，并称之为“哈瓦那综合症”。之后，一些美国官员说他们在其他国家也出现这种病，并称这是敌对国家的“微波武器”。美媒利用这一话题反复炒作“外国威胁论”。然而，美国中情局日前发布报告确认，这种病不太可能是由外国敌对势力造成的。调查显示，大多数病例可以用环境因素、生理状况或压力来解释。

这是美国官员热衷于“嫁祸于人”的一个缩影，而俄罗斯就是最常见的目标。《把俄罗斯当成替罪羊的阴谋》一书称，从二战以后，美国就经常拿“红色威胁”作为借口，从而发动海外战争、军事干预行动。近来“甩锅”俄罗斯的幽灵再次出现。最近两次美国大选，美国情报机构都声称俄罗斯干预选举结果。瑞士《一瞥报》直言，“俄罗斯成了2016年美国民主党邮件门的替罪羊”。

在疫情方面，美国官员更是不断“甩锅”，以掩盖自身抗疫不力。美国历史上便有相同的操作。美国历史学家约翰·巴里指出，1918年导致全世界数千万人死亡的“西班牙大流感”，其实是暴发于美国堪萨斯州，随后传遍全世界。当时，美国官员将之塑造为敌对国的阴谋。1918年9月，美国卫生官员在《纽约时报》上声称，是德国人制造了病毒，派人通过潜水艇携带至美国。

与此同时，美国在海外输出动乱的时候也总是从别人身上找借口。去年8月，美军从阿富汗匆忙撤军。面对塔利班的快速进军，美国官员开始指责当时阿富汗政府腐败无能，阿富汗军队装备精良，却“不愿意付出努力”。美国总统拜登把仓皇撤军的责任归咎于前任总统特朗普，称特朗普启动的撤军计划限制了拜登政府的行动。

此外，在美国国内，美国政客“甩锅”的事例更是屡见不鲜。去年2月，得克萨斯州400万居民家中长时间停电，共和党把矛头指向拜登政府的“绿色新政”。枪支暴力泛滥，学校枪击案频发，美国政客就把问题归咎于电子游戏。美国《每日新闻》网站说，奥巴马总统上任后把各种问题都归咎于前任总统小布什，特朗普当选总统后又怪罪奥巴马的医改毁了美国，现在拜登又把新冠疫情蔓延与通胀高企归咎于特朗普。

分析人士指出，这种泛滥的美式“甩锅主义”现象背后，有着复杂的政治、文化、心理学等因素。在政治层面，“甩锅”是为了避免问责。美国凯托学会高级研究员特德·卡彭特说，“美国政治和政策精英中的所有派别都在竭力避免被问责，而不愿承认自身罪责”。美国“政治秀”特点决定了政客要把祸水外移，党派利益凌驾于国家利益之上、把短期利益凌驾于长远利益之上。

阿拉巴马大学伯明翰分校教授马克·希克森说，美国两党创造了一种“指责文化”，都将功能障碍归咎于另一方，政治规范的衰落，导致政客表现出“孩子气的行为，以及报复文化”。

有分析指出，在文化方面，“美国例外论”与霸权主义思维根深蒂固。美国自诩为“山巅之城”，带着优越感俯视世界，好为人师，把所有问题都归咎于其他国家。《美国例外论与美国人的天真》一书指出，“美国拯救了世界”、“战争是为了传播自由和民主”等虚假信息，让美国人自以为自己是正义力量，“全然忘了（美国）奴隶制历史、对原住民的种族灭绝，以及一个世纪以来其在海外发动的帝国主义战争”。

(责编：燕勐、杨牧)