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朝鲜举行大型阅兵式庆祝人民革命军成立90周年

2022年04月26日15:35 | 来源：新华网
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　　新华社平壤4月26日电（记者江亚平）据朝中社26日报道，朝鲜25日晚在平壤市中心的金日成广场举行了大型阅兵式，以庆祝朝鲜人民革命军成立90周年。

　　这张朝中社4月26日提供的图片显示的是朝鲜劳动党总书记金正恩（前排左二）在阅兵式上发表讲话。新华社/朝中社

　　报道说，朝鲜劳动党总书记金正恩在阅兵式上发表讲话说，朝鲜决定继续以最快的速度发展本国的核武器，并且做好了随时使用核威慑的准备。他在发言中还表示，要为人民的幸福生活和国家的光荣与胜利而不懈努力。

　　在随后举行的阅兵式上，包括战术导弹部队、坦克部队和防空火炮部队等各军兵种的方阵高呼口号，迈着整齐的步伐列队走过广场，接受金正恩等朝鲜领导人的检阅。阅兵式结束前，一批无人机腾空而起，在广场上空施放的焰火照亮了夜空。

　　这张朝中社4月26日提供的图片显示的是朝鲜平壤举行阅兵式期间施放的焰火。新华社/朝中社

　　这是自金正恩2011年底上台执政以来在平壤举行的第三次夜间阅兵。此前朝鲜在2020年10月的建党日和2021年9月的国庆节也举行过夜间阅兵式，并展示了各种先进武器。

　　2018年1月22日，朝鲜劳动党中央委员会政治局决定，将朝鲜已故领导人金日成创建第一支革命武装力量的1932年4月25日定为朝鲜人民革命军成立日。

(责编：艾雯、燕勐)

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