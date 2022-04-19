当前，全球新冠肺炎疫情仍然十分严重，疫情防控形势依然严峻复杂。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在海南考察时强调，要坚持人民至上、生命至上，坚持外防输入、内防反弹，坚持科学精准、动态清零，抓细抓实疫情防控各项举措。

常态化疫情防控以来，中国坚持人民至上、生命至上理念，坚持“动态清零”总方针不动摇，最大限度保护了人民生命安全和身体健康，经济发展和疫情防控保持全球领先地位。接受本报记者采访的国际人士认为，中国始终将人民生命安全和身体健康放在第一位，快速和精准的“动态清零”体现尊重科学、尊重规律，使疫情防控以最小成本取得最大成效，有力保障中国经济社会持续健康稳定发展，也为世界经济复苏和稳定增长注入强劲动力。

“真正体现了护佑生命、以人为本”

“人民至上、生命至上”是中国疫情防控的根本出发点和落脚点。中国的抗疫实践表明，坚持“动态清零”，是坚持人民至上、生命至上理念的必然选择，也是对这一理念最好的践行。

“评价防疫政策的最重要标准就是挽救生命的成效。‘动态清零’是保障民众生命健康安全的行之有效的科学经验。”韩国世宗研究所研究委员郑载兴表示，作为14亿多人口的大国，中国常态化疫情防控有力有序，不仅保护更多民众免受新冠病毒危害，也为全球抗疫不断作出积极贡献。

“面对疫情起伏反复、病毒频繁变异的挑战，中国抗疫斗争始终坚持以人为本。”日本“继承和发展村山谈话会”理事长藤田高景表示，中国疫情防控关系到亿万民众的生命健康安全。中国坚持“动态清零”不动摇，果断遏制疫情扩散势头，有助于维护和巩固前期取得的防控成果，充分体现对每一个生命的尊重和保护，彰显以人民为中心的责任担当。

世界卫生组织卫生紧急项目负责人迈克尔·瑞安表示，中国采取强有力措施遏制疫情，新冠肺炎感染率、死亡率都非常低。疫情防控期间，中国的经济和社会继续保持良好运转。相信中国的抗疫举措将不断取得成功，让民众得到最大程度的保护。

“保护人的生命和健康应当是制定抗疫政策的首要考量。‘动态清零’真正体现了护佑生命、以人为本。”泰国中华总商会副主席奔勇表示，中国全面有序开展防控工作，迅速有效应对疫情反复冲击，“中国疫情防控所取得的显著成果，充分展现对人民生命健康的高度负责。”

“科学必要、有效可行的最佳选择”

中国的抗疫实践充分证明，“动态清零”符合中国国情、符合科学、有效可行。力争在短时间内做到“动态清零”，依然是最经济、最有效的疫情防控策略。

“‘动态清零’符合传染病防控规律，具有科学理论依据。”巴西阿雷格里港联邦卫生科学大学传染病学教授露西娅·佩兰达认为，从全球范围看，奥密克戎疫情来势汹汹，对一个国家总体造成的危害并未减轻。考虑到中国人口的庞大基数，只有坚持“动态清零”，才能有效遏制疫情，最大限度保障民众生命健康，保证生产生活正常秩序。

比利时知名病毒学家马克·范·兰斯特认为，“动态清零”是中国在尊重科学和广泛实践基础上探索出的宝贵经验。从成功遏制德尔塔变异株引发的疫情，到严密防控奥密克戎疫情，中国不断提升科学精准防控水平，及时遏制疫情蔓延势头。在应对这场全球公共卫生危机的过程中，中国的防疫政策经受住了考验。基于中国当前疫情形势，“‘动态清零’是科学必要、有效可行的最佳选择”。

世界卫生组织东地中海区域办事处负责人艾哈迈德·曼达里认为，疫情防控始终是一个科学问题。中国现行的抗疫举措，是通过反复研究论证、研判疫情形势、总结抗疫经验作出的科学决策。积极开展监测、快速追踪并隔离密切接触者、分区分级防控等，中国的有效举措为其他国家更好应对疫情提供了有益借鉴。

萨摩亚首席疫情防控专家汉塞尔表示，“动态清零”是基于科学研究和实践检验的有效抗疫策略。萨摩亚参照实施中国“早发现、早报告、早隔离、早治疗”等防疫措施后，疫情防控能力和有效性显著提升，为维护本国民众生命健康安全构筑起牢固屏障。

“确保了经济社会发展的良好态势”

中国坚持“动态清零”，尽一切可能有效精准平衡疫情防控和正常生产生活及经济社会发展。只有坚持“动态清零”，才能快速控制局部聚集性疫情，用最小的代价实现最大的防控效果。

“当下，疫情是阻碍全球经济发展的重要原因。”南非约翰内斯堡大学非洲—中国研究中心主任戴维·蒙亚埃认为，中国坚持“动态清零”的正确防疫政策，为促进经济平稳健康发展创造了良好条件。“去年，中国货物贸易进出口规模再创历史新高，不仅保障全球产业链供应链基本稳定，有效弥补全球供需缺口，也有力提振世界经济复苏的信心。”

吉尔吉斯斯坦科学院院长穆拉特·朱马塔耶夫认为，得益于坚持“动态清零”，中国最大限度减少疫情对经济社会发展的影响，去年经济增速在全球主要经济体中名列前茅。这充分表明，有效的疫情防控是经济发展的有力保障，稳固的防疫成果可以为经济增长营造稳定安全的发展环境。

藤田高景表示，经济社会正常的动态循环以疫情得到切实防控为前提，疫情越早得到遏制，经济发展所受影响就越小。中国坚持“动态清零”，把疫情造成的影响和损失降到最低。疫情防控取得的突出成果，“确保了经济社会发展的良好态势，中国推动实现高质量发展不断取得新成效”。

“在全球疫情反复不定、世界经济复苏充满不确定性的背景下，‘动态清零’确保了中国疫情防控形势和经济发展持续向好。”奔勇表示，去年，中国吸收外资规模再创新高，充分说明各国企业对中国经济稳健发展充满信心，体现了中国疫情防控措施的科学性、准确性。

（本报北京、首尔、东京、布鲁塞尔、曼谷、巴西利亚、约翰内斯堡4月18日电 记者肖新新、张悦、岳林炜、张朋辉、孙广勇、邵世均、邹松）

《 人民日报 》（ 2022年04月19日 03 版）

(责编：袁勃、牛镛)