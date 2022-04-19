高歌

冷战结束已30余年，北约却不曾停止东扩步伐，最终酿成俄乌冲突。北约东扩的幕后推手美国在俄乌冲突中赚得盆满钵满，不仅在其中收割了战争“红利”，还幻想着以乱谋霸。

不断拱火乌克兰危机，美国盘算的是一笔大有赚头的生意。俄乌冲突爆发以来，各路公司股价纷纷下挫，美国主要军工企业却股价飙升。其中，洛克希德-马丁和雷神公司股价在近一个月内上涨约13%和约10%。雷神公司首席执行官格雷格·海耶斯直言不讳，公司将从世界各地的紧张局势中“受益”。

美国早已不是第一次发战争财了，其通过战争从世界各地渔利不胜枚举。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所3月14日发布全球军售趋势报告显示，2017年至2021年间，全球武器交易量比前一个五年有所下降，同期美国海外军售却逆势大幅上升。作为世界最大武器出口国，冲突和战争无疑是美国军工企业以及一些政客发财的“温床”。

除了军火生意，美国发战争财的手段还有很多。抢夺并控制能源市场一直是美国在全球挑起对抗、发动战争的重要目的。嘴上高喊和平、正义，心里全是生意。俄乌冲突的是非曲直，世人有目共睹。美国对战争拱火浇油，暴露了其私心和虚伪。在这场冲突中，美国才是坐收渔利的一方，而且或许是唯一的一方。

美国不仅借机大赚一笔，还巩固其拉帮结派形成的“小圈子”，并试图遏制其假想“竞争对手”的发展，进一步造成分裂对抗，巩固其在世界范围内的霸权。同时，美国社会中的政治撕裂、种族矛盾、暴力犯罪等问题积弊难消，疫情肆虐、通胀高企，一场远在欧洲的冲突，恰好能被用来服务美国国内政治，转嫁国内矛盾。

世界在为美国的私心私利买单。美国主导下，西方对俄罗斯实施的全方位、无差别制裁，不仅让局势更加复杂紧张，也使得本已困难的世界经济雪上加霜。受大宗商品价格上涨推动，包括欧元区在内的世界许多国家和地区通胀率飙升，极大恶化民生。欧洲中央银行行长拉加德表示，欧洲正在进入一个困难阶段，将在短期内面临更高的通胀和更慢的经济增长，这些影响会有多大以及持续多长时间存在相当大的不确定性。

长期以来，美国通过煽动对抗、挑起冲突，收割“红利”，严重危害世界和平与稳定。算盘打得太响，总有被人听见的一天。美国渲染战争威胁、激化地区矛盾，从动荡国家、盟友伙伴乃至全世界疯狂吸血，必将遭到国际社会的抵制和反对。

(责编：王禹蘅、杨牧)