新华社基辅4月30日电 乌克兰外长德米特里·库列巴日前接受了新华社的书面专访。

以下为专访全文：

问：乌克兰局势发展到今天这个地步，是中方不愿看到的。中方认为乌克兰危机背后反映的是欧洲安全问题，乌克兰应当成为东西方沟通的桥梁，而不应成为大国对抗的前沿。中方主张各国平等对话，秉持安全不可分割理念，最终形成平衡、有效、可持续的欧洲安全机制。对于实现乌克兰和欧洲的长治久安，构建符合欧洲各国切身利益的欧洲安全机制，您有何建议？

库列巴：您的问题同时涉及到几个令人感兴趣的话题，我想对此发表评论。

首先，我们毫不怀疑，中方不愿看到乌克兰局势发展到今天这个地步。

我们也认为，这场战争不符合中国的利益。俄罗斯入侵我国领土引发的全球粮食危机和经济问题，会对中国经济造成严重威胁。我相信你们的专家已经对这一威胁进行了充分研究。

包括中国在内的每个国家都希望全球保持稳定。毕竟，国际贸易和人民之间的联系只有在稳定的情况下才能更好地发展。稳定是成功实施全球项目的保证，如成功实施中国领导人提出的“一带一路”倡议。俄罗斯已经损害了这一倡议。

其次，当前的危机确实反映了欧洲的安全问题。2014年俄罗斯临时占领克里米亚和部分顿涅茨克州和卢甘斯克州，不仅侵犯了乌克兰的主权和领土完整，也对全球安全体系构成了严重挑战。

如果现在不阻止俄罗斯，几年后它会引发更多危机。

乌克兰在地理上和历史上都是一个欧洲国家。走欧洲道路是乌克兰人民做出的选择，这一发展方针得到了绝大多数乌克兰人的支持。他们不会同意扮演东西方缓冲区这一角色。乌克兰确实位于东西方交界处，但乌克兰不是任何人都可以随意跨越的桥梁。乌克兰是一扇向所有怀有良好意愿的人开放的大门，为贸易、商业活动、投资、旅游、文化而开放的大门。但是对那些带着武器和邪恶意图而来的人，对那些想抢夺和破坏，而不是创造发展机会和平等对话的人，这扇大门是关闭的。我知道，中国一直致力于这样的互利合作，对乌克兰充满善意。

乌克兰人民在为从外国侵略者手中争取独立而流血，优秀儿女在为争取国家生存献出生命。确保乌克兰长治久安的唯一途径，是在国际公认的边界内恢复对所有领土的主权。

谈到您提问的第二部分，即关于欧洲的稳定和符合所有欧洲国家利益的安全机制，欧洲大陆的国家，每一个都在建立自己的对外关系体系，既有大陆内部的协作，也有与域外国家的协作。

此前，我们将布达佩斯备忘录视为乌克兰重要的安全准则，但遗憾的是，它并没有给乌克兰带来真正的安全。

乌克兰目前正在研究从包括中国在内的联合国安理会常任理事国和其他大国那里获得安全保证的可能性。我们提议中国成为乌克兰安全的保证者之一，这是我们对中华人民共和国尊重和信任的标志。

寻求安全保障，这是我们的道路，我们请求尊重的一条道路。其他国家可以选择自己的机制。

有关欧洲安全的话题可以谈很久，但我可以肯定的一点是，欧洲当前出现的最大不稳定正是俄罗斯入侵乌克兰造成的。

欧洲国家感到恐慌，因为它们不能保证明天俄罗斯不会决定入侵它们。

只有俄罗斯表明其无意对欧洲构成威胁并以行动证明其诺言时，只有它从乌克兰领土撤军时，欧洲大陆的安全局势才会显著改善。

问：中方一直支持和鼓励一切有利于和平解决乌克兰危机的外交努力，主张各方保持克制、避免局势继续恶化和出现大规模人道主义危机。中方在多个场合积极推动乌克兰危机的和平解决并向乌方提供了多批紧急人道主义援助。您如何评价中国在解决乌克兰危机方面发挥的作用？

库列巴：今年3月1日，即俄罗斯入侵乌克兰后的第五天，我便与中国国务委员兼外长王毅先生通了电话。4月4日我们再次谈话。交谈非常认真深入，持续近一个小时。我们详细分析了乌克兰战争所导致的全球挑战及其解决办法。我们特别关注了全球粮食安全以及解除乌克兰港口封锁问题。乌克兰以农产品出口大国而闻名，供给全球超过3.44亿的人口。为消费者供应乌克兰粮食等农产品至关重要。俄罗斯为此应该解除对乌克兰港口的封锁并且为民用商船放行。

我对王毅部长关于支持乌克兰主权和领土完整、愿通过外交努力推动停战等表态表示感谢。也感谢中国红十字会提供价值500万人民币的人道主义援助，感谢中国政府表示愿继续提供帮助。我们的确非常需要这些帮助。借此机会，我请中方继续提供支持。

我还要对中方秉持避免局势继续升级的立场表示感谢。乌克兰从未想要战争并希望战争尽快结束。遗憾的是，我们没有看到俄罗斯有缓和局势的意愿，它在持续轰炸、射击、杀害平民并摧毁我们和平的城乡。若不是俄罗斯军人将战火引到我们的土地，乌克兰的战士绝不会对其造成伤害。

局势并非因乌克兰而升级，我们是在行使自卫的权利。

我们希望中国从必须避免局势升级的立场出发，呼吁俄罗斯停火。这会成为维护和平、防止进一步人道主义灾难的重要举措。

包括俄罗斯在内的各方均已看到，针对乌克兰的战争是错误的。所有问题和担忧，都应通过谈判来化解消除，而不应粗暴地诉诸武力。我们希望中国继续对俄持积极立场，促使其停止侵略、解除国际贸易封锁并尊重邻国的领土完整。

我知道，中国的世界观以及拥有千年历史的儒家学说根植于和、和为贵文化。周恩来总理提出的和平共处五项原则就是例证。我们尊重和平共处五项原则，我也相信，中国当前的立场正是基于这一和平传统。中国不在俄罗斯针对乌克兰的战争中谋求地缘政治目的、不火上浇油，这是负责任的立场。

问：乌克兰政府采取了哪些措施以保护在乌公民和外国公民？

库列巴：历史证明，悲惨的考验会使乌克兰人变得更强大，让我们团结在一起。俄罗斯对和平的乌克兰发动战争不仅使国内的乌克兰人团结起来，也让全世界的乌克兰人团结一致，共同抗敌。

我们已经在战时状态下生活和工作了数周。在此期间，政府制定了八项基本工作方针，全国据此在全面战争的条件下生活、工作、积累资源和自卫。

其中最主要的方针是“一切为了胜利”。也就是说，所有资源优先供给国防力量。第二个方针是确保粮食安全。我们建立了可以保障若干年的战略粮食储备，为农业工作者提供帮助，在一线城市开展社会重点产品免费配送计划。第三个方针是实施新经济政策，包括减免税收、全面放开商业管制、取消增值税和进口税以重启经济。第四个方针是为乌克兰公民提供社会经济支持和社会援助计划。政府保障及时支付养老金，在战争行动频繁的地区甚至提前支付了4月份的款项，并向失业人员每人支付6500格里夫纳；实施“你在家”计划以帮助被迫移居的公民。每收留一位流离失所的人都可以得到国家公共服务补偿金。此外，国家每月向被迫移居的成人发放2000格里夫纳，向儿童或残疾人发放3000格里夫纳。为雇用移居者的雇主提供补偿。政府还着手制定在西部地区建造活动板房的计划，用以安置流离失所的居民。第五个方针是保障国家能源安全。第六个方针是“战时物流”，保障战时人员和货物的流动。第七个方针我们称为“和平与乌克兰同在”，旨在通过外交努力结束战争。第八个重要方针是“重建乌克兰”。我们今天已经在考虑如何在战事结束后重建我们的城市。

然而，当前最困难的工作之一是开通人道主义走廊，从危险居民点撤离居民以及提供必要的医疗援助。政府正采取一切措施避免人道主义灾难，消除并尽量减少对人民生命或健康的威胁。

在全面战争期间，超过400万乌克兰人被迫离开祖国，前往欧洲国家避难。政府正在积极与国际伙伴合作，以保障乌克兰难民在国外停留时获得应有条件。

我想强调的是，无论是本国公民，还是外国公民，乌克兰政府都在为其提供必要帮助。我们夜以继日地工作，与中国驻乌克兰大使保持联系，在不断炮击下设法组织中国留学生从哈尔科夫和苏梅撤离到利沃夫，从那里他们可以安全返回中国。俄罗斯的炮弹和导弹不区分国籍，我们再次呼吁中方对俄罗斯施加影响，使其立即停止对乌克兰的战争。这将使我们稳定局势，集中精力保障人民安全，其中也包括我们外国朋友的安全。

问：乌克兰与俄罗斯的谈判备受国际社会关注。谈判过程中遇到的主要障碍是什么？您如何评价双方达成和平协议的前景？未来乌克兰在俄罗斯和西方之间应起到怎样的作用？

库列巴：是的，现在乌克兰和俄罗斯之间关于达成和平协议的谈判很复杂。几周前，经土耳其调停，双方代表团在伊斯坦布尔举行了一轮面对面会谈。其中，乌克兰代表团提出了一项关于乌克兰国际安全保障的协议草案。俄方接受了这些建议加以研究。遗憾的是，此后谈判进程大大复杂化。

谈到乌克兰的未来，在这个问题上我们一直都清楚。乌克兰属于欧洲大家庭，但与中国和其他亚洲国家同样有着相互尊重的良好关系。乌克兰人不是今天才成为欧洲人，我们的历史有力地证明了这一点：几个世纪以来，乌克兰一直是欧洲文明不可分割的一部分，在其形成和发展中发挥了重要作用，确保了欧洲的稳定和地区安全。我相信我们将继续发挥这样的作用。

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