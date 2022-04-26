本报记者 车 斌

习近平主席在博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式上发表主旨演讲，首次提出全球安全倡议。这一重大倡议是继共建“一带一路”和全球发展倡议之后，中国面向世界提供的又一国际公共产品，是人类命运共同体理念在安全领域的生动实践。这一重大倡议明确回答了“世界需要什么样的安全理念、各国怎样实现共同安全”的时代课题，充分彰显了习近平主席心系世界和平发展事业的国际主义情怀和大国领袖风范，为应对国际安全挑战提供了中国方案。

现实意义——

为推动世界走出安全困境廓清迷雾、指引方向

当今世界，和平与发展仍然是时代主题，但国际安全形势面临的不稳定性不确定性显著上升，世界既不太平也不安宁。人类还未走出世纪疫情阴霾，又面临新的传统安全风险。地区安全热点此起彼伏，乌克兰危机硝烟又起，引发世界担忧。单边主义、霸权主义、强权政治威胁上升，集团政治、冷战思维引发的地缘政治冲突沉渣泛起、暗流涌动；恐怖主义、气候变化、网络安全、难民危机、粮食安全等非传统安全威胁持续蔓延。

世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，给人类提出了必须严肃对待的挑战。错综复杂的国际形势下，世界迫切需要通往持久和平和普遍安全的思想之光指引。习近平主席站在心系全人类前途命运和安危福祉的高度，郑重提出全球安全倡议，强调“安全是发展的前提，人类是不可分割的安全共同体”。

全球安全倡议以“六个坚持”为核心要义，在当前关乎世界和平发展的关键时刻，明确了维护和实现全球安全的核心理念、根本遵循、重要原则、长远目标和可行思路，既展现顶层设计的宏观思维，又包含解决实际问题的微观视角；既是奔着解决人类安全的现实问题而去，也是着眼谋求世界和平的长久之道，必将为推动全球安全治理体系改革、破解人类安全困境、推动构建人类命运共同体提供重要理念指引。

全球安全倡议得到博鳌亚洲论坛2022年年会与会各方的积极响应。各方认为，当前世界上的传统安全问题和非传统安全问题十分突出，且相互交织。全球发展倡议和全球安全倡议着眼于发展和安全这两件大事，为建设后疫情时代的美好世界提供了重要指南。

柬埔寨皇家科学院中国研究所所长基塞雷瓦特表示，在全球面临许多新问题和新挑战时，习近平主席提出全球安全倡议非常及时。全球安全倡议强调了维护地区和世界和平与安全的重要性，这是全球发展和繁荣的先决条件。

全球安全倡议明确提出反对单边主义，反对滥用单边制裁和“长臂管辖”等鲜明主张，直指威胁国际安全秩序、加剧全球安全治理赤字的症结所在，顺应了和平、发展、合作、共赢的时代潮流。“当今世界需要建立一个新的安全框架，这一框架必须摒弃冷战思维和单边主义，必须专注于合作发展，以建设人类更美好的生活。全球安全倡议做到了这一点。”巴基斯坦亚洲生态文明研究与发展研究所首席执行官沙基尔·拉迈如是说。

中国国际问题研究院副院长刘卿在接受本报记者采访时表示，全球安全倡议系统阐释了中国对世界安全难题的解决之道，为推动世界走出安全困境廓清迷雾、指引方向，彰显了中国引领全球安全治理迈向正确轨道的大国担当。

逻辑内涵——

构建人类命运共同体不可分割的组成部分

博鳌，见证着中国持续不断为应对全球安全挑战、完善全球安全治理贡献智慧与力量。2013年4月，习近平主席首次出席博鳌亚洲论坛年会并发表主旨演讲，就曾10余次提到“和平”一词。在习近平主席历次出席博鳌亚洲论坛年会发表的主旨演讲中，“和平”与“安全”一直都是关键词。

2014年亚洲相互协作与信任措施会议第四次峰会上，习近平主席提出践行共同、综合、合作、可持续的亚洲安全观；

2017年联合国日内瓦总部的主旨演讲中，习近平主席系统阐述构建人类命运共同体重要理念，强调坚持共建共享，建设一个普遍安全的世界；

2019年中法全球治理论坛上，习近平主席强调要坚持同舟共济，破解和平赤字。要秉持共同、综合、合作、可持续的新安全观，摒弃冷战和零和博弈旧思维，摒弃丛林法则，坚持以和平方式解决争端，反对以邻为壑、损人利己。各国一起走和平发展道路；

2020年上海合作组织成员国元首理事会第二十次会议上，习近平主席提出构建安全共同体；

2022年中国同中亚五国建交30周年视频峰会上，习近平主席呼吁强化守卫和平的防护盾。和平是地区各国人民的共同企盼。我们要继续打击“三股势力”，深化在边境管控、网络反恐、联合行动等多领域合作，共同筑牢地区安全防护网；

…………

习近平主席深刻把握人类前途命运和世界发展大势，一次次鲜明提出应对国际安全挑战、维护世界和平的重要倡议主张。

“要跟上时代前进步伐，就不能身体已进入21世纪，而脑袋还停留在冷战思维、零和博弈的旧时代。”“力量不在胳膊上，而在团结上。”“贫瘠的土地上长不成和平的大树，连天的烽火中结不出发展的硕果。”“当今世界，没有绝对安全的世外桃源。”“没有一个国家能凭一己之力谋求自身绝对安全，也没有一个国家可以从别国的动荡中收获稳定。”“和平是我们最大的共同利益，也是各国人民最大的共同期盼。”“长久之道在于大国相互尊重、摒弃冷战思维、不搞阵营对抗，逐步构建均衡、有效、可持续的全球和地区安全架构”……

重温这些充满哲思的金句，全球安全观的发展脉络与丰富内涵清晰可见。

刘卿表示，全球安全倡议丰富和升华了中国一直以来秉持的新安全观的内涵，是中国全球安全观的总纲，是构建人类命运共同体不可分割的组成部分。

博鳌亚洲论坛理事、菲律宾前总统阿罗约认为，中国将在维护世界和平安全上发挥更加重要作用，亚洲的发展会使更多国家在全球安全倡议上加强合作，这是构建人类命运共同体理念的最新表现。

博鳌亚洲论坛理事、泰国前副总理素拉杰·沙田泰高度评价全球安全倡议，认为倡议体现了中国一贯秉持的共商共建共享的全球治理理念，极大地完善全球安全治理体系，促进世界和平稳定，推动各国合作与发展。

大国担当——

以实际行动为维护世界和平注入强大动力

维护世界和平安宁，中国不仅是倡导者，更是行动派。长期以来，作为负责任大国，中国始终高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，为维护全球和平与安全作出积极贡献，树立大国典范。

——历史已经并将继续证明，中国始终坚持和平发展理念，积极维护全球战略稳定，坚定维护国际秩序，以实际行动为维护世界和平注入强大动力。

中国是世界上唯一一个将“坚持和平发展道路”载入宪法的国家，是5个核武器国家中唯一承诺不首先使用核武器的国家，是第一个在联合国宪章上签字的创始会员国，是联合国第二大维和摊款国和联合国安理会常任理事国中派遣维和人员最多的国家，已签署或加入包括《不扩散核武器条约》《武器贸易条约》在内20多个多边军控、裁军和防扩散条约……

——历史已经并将继续证明，中国坚定站在和平对话一边、站在公道正义一边，积极探索中国特色热点问题解决之道。

在乌克兰问题上，中国立足是非曲直，恪守客观公正，积极劝和促谈，得到国际社会尤其是广大发展中国家的高度肯定。在中东问题上，中国先后提出解决巴勒斯坦问题的四点主张、促进中东和平稳定五点倡议，支持中东国家和人民团结协作解决自身安全问题，独立自主探索自身发展道路。在伊朗核问题上，中国积极推动伊核全面协议恢复履约谈判，维护国际核不扩散体系。在朝鲜半岛核问题上，中国坚持并行推进半岛和平机制和半岛无核化进程，均衡解决各方合理关切。在阿富汗问题上，中国主动开展国际协调，提供人道主义援助，为阿局势平稳过渡发挥建设性作用……

——历史已经并将继续证明，中国积极参与国际合作，为应对各种非传统安全挑战贡献力量。

中国践行构建人类卫生健康共同体理念，已经向120多个国家和国际组织提供超过21亿剂疫苗；积极参与应对气候变化，提出碳达峰、碳中和目标；发起《全球数据安全倡议》，为全球数字治理规则制定贡献中国方案；积极推进国际反恐合作，提出坚持标本兼治、反对“双重标准”等原则……

印度尼西亚亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺认为，不同于某些西方国家片面追求自身安全的思维，中国提出的全球安全倡议追求的是共同安全，是强调和平、合作的安全，有利于建立相互尊重、平等互信的国际秩序，对人类实现持久和平与长远发展具有重要意义。

“安危不贰其志，险易不革其心。”中国将始终不渝坚持走和平发展道路，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中国愿与世界上所有爱好和平、致力发展的国家和人民携手同行，在全球安全倡议的指引下，开辟迈向持久和平和普遍安全的康庄大道，共创构建人类命运共同体的美好未来。

《 人民日报 》（ 2022年04月26日 03 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)