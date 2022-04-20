本报记者 俞懿春 谢佳宁 李欣怡 周 輖

在玻利维亚东南部城市苏亚雷斯港附近，中国企业承建的穆通综合钢厂项目正在紧锣密鼓建设中。“这座现代高效、绿色低碳的钢厂建成后，将填补玻利维亚现代化钢铁生产的空白。”提起项目建设，穆通综合钢厂总裁豪尔赫·阿尔瓦难掩激动。

2021年9月21日，习近平主席在第七十六届联合国大会一般性辩论上提出全球发展倡议，工业化作为全球发展倡议的八大重点合作领域之一，将助力发展中国家减少贫困、改善民生，破解发展困境。

彰显中国促进世界和平与发展的大国担当

工业化是一个国家经济发展的必由之路。联合国2030年可持续发展议程第八项目标是“促进持久、包容和可持续的经济增长，促进实现充分和生产性就业及人人有体面工作”。世界将目光投向包容和可持续的工业发展，思考如何让工业在拉动世界经济增长、实现可持续发展中发挥关键作用。

然而，联合国近期发布的《工业化对世界人民福祉的重要意义》报告显示，由于疫情对经济造成的持续影响，最不发达国家的制造业增长近乎停滞，和已实现工业化的经济体相比，差距可能进一步拉大。

在二十国集团领导人第十六次峰会第一阶段会议上，习近平主席再次强调帮助发展中国家实现工业化的重要性，呼吁二十国集团将发展置于宏观政策协调的突出位置，落实好2030年可持续发展行动计划，落实支持非洲和最不发达国家实现工业化倡议，促进现有发展合作机制协同增效。

曾多次访问中国的联合国工业发展组织总干事格尔德·米勒表示，全球发展倡议与工发组织促进成员国包容和可持续工业发展的目标高度契合。工发组织愿就此与中国深化合作。

古巴国际政治研究中心中国问题专家爱德华多·雷加拉多表示：“习近平主席多次呼吁国际社会加强工业领域合作，是基于对世界经济发展的客观认识，彰显了中国促进世界和平与发展的大国担当。”

引领工业化可持续发展的未来方向

在全球发展倡议之下，中国为发展中国家工业化项目提供资金支持、加强政策协调——

在中非合作论坛第八届部长级会议上，中国宣布未来3年将推动企业对非洲投资总额不少于100亿美元，设立“中非民间投资促进平台”，为非洲援助实施10个工业化和就业促进项目；

在《中国—拉共体成员国重点领域合作共同行动计划（2022—2024）》中，中拉双方提出加强工业政策交流，深化在原材料、装备制造、绿色低碳产业、产业链供应链等领域的合作，推动中拉产业智能化、数字化、绿色化发展。

在全球发展倡议之下，中国帮助发展中国家解决工业化人才需求和能力建设问题——

在中非合作论坛第八届部长级会议上，中国宣布实施“未来非洲—中非职业教育合作计划”，开展“非洲留学生就业直通车”活动；将继续同非洲国家合作设立“鲁班工坊”，鼓励在非中国企业为当地提供不少于80万个就业岗位。莫桑比克总统纽西表示，对追求强劲增长、区域融合和工业化发展的非洲国家，中国一直都在提供有力支持。

在全球发展倡议之下，中国为促进各国科技进步和技术创新提供更多支撑——

在中国—东盟建立对话关系30周年纪念峰会上，中方宣布将启动科技创新提升计划，向东盟提供1000项先进适用技术，未来5年支持300名东盟青年科学家来华交流。“中国积极推动科技成果和先进适用技术的推广和应用，为加快工业化进程提供了便利条件。”埃及贝尼苏韦夫大学政治学教授纳迪娅·希勒米说。

在全球发展倡议之下，中国为推动工业可持续发展不断贡献中国方案——

从发布《对外投资合作绿色发展工作指引》，到制定《对外投资合作建设项目生态环境保护指南》；从表示愿进一步打造“一带一路”国际产能合作高质量发展示范区，到发布《关于推进共建“一带一路”绿色发展的意见》，中国用实际行动推动绿色可持续的工业增长，避免发展中国家走“先污染后治理”的老路。

巴基斯坦参议院主席桑吉拉尼坦言，中国不仅实现自身飞速发展，还带动了亚洲、非洲和拉丁美洲等地区整体发展，“中国工业化成就令人瞩目，经验值得巴方借鉴”。

为加快全球工业化进程贡献中国力量

全球发展倡议秉持以人民为中心的核心理念，将增进人民福祉、实现人的全面发展作为出发点和落脚点，把各国人民对美好生活的向往作为努力目标。

国际产能合作贯穿经济全球化整个发展进程，也是共建“一带一路”的重点内容。中国多年来一直通过对外投资合作等方式，支持其他发展中国家工业化和经济多元化进程，努力增进各国人民共同福祉。

在距离开普敦港口不远处的海信南非工业园，一到上班时间就呈现出一派忙碌的景象。在这里组装的电视机、冰箱等家用电器，因质量过硬和价格适中，受到南非消费者的广泛喜爱。“海信给我们的家庭生活带来了巨大改变，我一直为能在海信工作而感到幸运。”58岁的车间主任瓦莱丽说；

在泰国“东部经济走廊”的核心区域，泰中罗勇工业园里的厂房鳞次栉比。中资企业从建园之初的30多家发展到如今的170多家，园区已成为中国在泰国乃至东盟的最大产业集群中心和制造业出口基地。“我以前在家乡务农只能糊口，没钱供弟弟妹妹上学。到园区工作后，这些愿望都已实现。”泰国小伙子艾盖普对自己的工作充满成就感；

在红海之滨、苏伊士运河之畔，中埃·泰达苏伊士经贸合作区截至去年底共吸引123家企业入驻，被当地媒体评为埃及境内综合环境最优、投资密度最大、单位产出最高的经贸合作园区。“这不仅为埃及带来显著的经济效益，也提升了埃及相关产业的技术水平。”埃及小伙子阿米尔感叹说；

在“中美洲花园”哥斯达黎加，比亚迪电动汽车连续两年夺下销量冠军，市场份额约为30%。联合国环境规划署拉丁美洲和加勒比地区气候变化协调员古斯塔沃·马涅斯称赞，中国车企以独特技术和环保理念带动拉美交通系统升级，助力当地交通运输领域加快脱碳进程；

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一个个工业化项目持续推进，一座座产业园区拔地而起，一幅幅发展进步的画面不断呈现，中国支持其他发展中国家构筑更加现代化的产业体系，提升资源附加值，加快工业化进程，书写互利共赢的发展故事。

“全球工业化进程早已开启，但非洲国家的普通民众真正比较普遍地享受到工业化产品，离不开近几十年来中国高速发展的贡献和影响。”尼日尔执政党争取民主和社会主义党宣传副书记、国防部档案司司长布巴卡尔·赛义尼·加加哈这样感慨。

“阿拉伯国家深度参与共建‘一带一路’，有助于提高自身科技和工业化水平，加快发展进程。”约旦中国问题专家、作家萨米尔·艾哈迈德说。

紧密结合发展中国家需求，携手应对全球性挑战，全球发展倡议为加速发展中国家工业化进程注入强劲动力。合作共赢，命运与共，人类发展定能迎来更加美好的明天。

《 人民日报 》（ 2022年04月20日 03 版）

(责编：牛镛、袁勃)