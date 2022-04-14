本报记者 周卓斌

英国疫情近期持续反弹。图为近日一名女子经过英国利物浦的一家医院。

新华社发

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一段时间以来，英国新冠肺炎疫情持续反弹，住院患者激增，医护人员严重短缺，医疗系统面临巨大压力。高感染率还给教育、航空等众多行业带来巨大冲击。超过2000名英国科学界人士日前紧急发表联名公开信，批评“与新冠病毒共存”计划让脆弱群体处于危险之中。

今年2月下旬，英国政府宣布实施“与新冠病毒共存”计划，取消了新冠肺炎确诊患者需自我隔离等规定，不再为民众提供免费检测服务，将“政府防控转向个人责任”。一系列防疫措施的取消导致疫情猛烈反弹，住院人数和死亡病例激增，多地医院宣布进入“严重危机状态”。与此同时，具有“新冠肺炎长期症状”的人数达到170万。

“大量住院病例将持续，死亡病例将不断增加”

英国国家统计局最新公布的数据显示，截至4月2日的一周内，英国有近490万人感染新冠病毒，感染人数持续保持高位。其中英格兰地区每13人中就有1人感染新冠病毒，创有记录以来最高水平。

据统计，3月21日至27日的一周中，英国新冠肺炎导致的日均住院人数为2115人，是一个月前的两倍多。同一周，全国报告988例新冠肺炎死亡病例，比前一周增加36%。根据第三方机构全球变化数据实验室最新统计数据，按人口规模计算，英国新冠肺炎死亡率比欧盟国家平均死亡率高5.4%。

英国政府紧急情况科学咨询小组成员、伦敦大学卫生和热带医学院教授约翰·埃德蒙兹接受《卫报》采访时表示，英国此轮疫情形势恶化，除奥密克戎变异毒株BA.2亚型传播速度更快外，取消自我隔离等防控措施、民众社交活动增加、戴口罩等自我防护措施减少等都是重要因素。预计感染人数在未来几个月将继续走高，“大量住院病例将持续，死亡病例将不断增加”。

英国国家统计局高级统计学家卡拉·斯蒂尔指出，疫情在英国仍处于高位流行阶段，英格兰和威尔士地区的感染率创新高，老年群体的感染率显著上升。

感染人数持续攀升，引发民众对病毒变异的担忧。英国卫生安全局的监测数据显示，截至4月5日，英国已报告1125例感染新冠病毒XE毒株的病例。该毒株为奥密克戎BA.1和BA.2亚型的重组毒株，传播速度比BA.2亚型增加21%。

英国政府首席科学顾问帕特里克·瓦兰斯表示，疫情远没有结束，新冠病毒进化还有“很多空间”，它可能在未来几年内继续快速进化，而且“不能保证下一个变异毒株的危险性会降低”。

英国知名传染病免疫学家、帝国理工学院教授丹尼·奥尔特曼认为，就现阶段而言，新冠病毒仍然是一种无法忍受的“猖獗”病毒，会导致反复感染，导致人们无法上学、上班，导致大量死亡。

英国卫生安全局负责人哈里斯称，未来18个月至两年，新冠肺炎疫情走向仍难以预测，这是一个广泛共识。

“感染新冠病毒可能出现的长期症状持续给医疗系统带来压力”

“与新冠病毒共存”计划让英国医疗系统面临巨大压力。住院患者激增，医护人员严重短缺，医疗机构不堪重负。目前，全国医院床位占用率达94%。因感染新冠病毒而缺勤的医护人员大幅增加，日均缺勤2.85万人。

英国《每日电讯报》报道，英国多地医院宣布进入“严重危机状态”。英格兰地区有6家医疗机构表示，急诊等候时间一般长达12小时，“除非发生严重事故或者生命垂危”，否则不建议患者前来就诊。

新一波疫情加剧了对医疗资源的挤兑，英国国民健康服务体系（NHS）的等待手术人数创下新纪录，医疗人员持续紧缺。非紧急情况等候治疗的患者达600万人，据预测，该数字到2024年将增加至1400万。一项最新调查显示，英国民众对NHS医疗服务的满意度只有36%，降至25年来的最低点，比2019年下降30个百分点。

伦敦大学国王学院儿科传染病专家麦克德莫特表示：“感染新冠病毒可能出现的长期症状持续给医疗系统带来压力。大量新冠肺炎患者愈后工作能力受限，影响收入，将增加医疗和财政支出，进一步影响经济。”《金融时报》援引英国国家统计局一项研究指出，目前英国有“新冠肺炎长期症状”的人数达到170万。其中，2/3的人日常生活受到影响，1/5的人日常活动能力受到严重限制。

《英国医学杂志》日前发表的一项研究指出，患者感染新冠病毒30天内发生肺栓塞的风险增加33倍，出现深静脉血栓的风险增加5倍，出血风险增加两倍。研究指出，即便是新冠肺炎轻症患者，出现深静脉血栓和肺栓塞的风险也会小幅增加。

“减弱英国应对未来新一波疫情的能力”

高感染率对英国经济社会运行造成严重影响。英国教育部最新数据显示，3月31日，英国公立中小学缺课人数达到17.9万人，是一个月前的1.7倍。同日，每11名教师中大约有1名老师因感染新冠肺炎而缺勤，有20%的公立中小学教师缺勤比例超过15%。英国学校与学院负责人协会秘书长巴顿表示，学校师生感染人数将继续增加，教学活动将继续受到影响，政府教育部门的应对措施“混乱不堪”。

英国小企业联合会称，目前1/7的企业因疫情无法正常运营。据《泰晤士报》报道，因员工感染人数增加，英国多家航空公司纷纷取消航班。4月7日，易捷航空取消了72个班次，英国航空取消了50个班次。易捷航空表示，员工缺勤率是平时的两倍。

英国国内对“与新冠病毒共存”计划的批评声音不断升高。日前，超过2000名英国科学界人士紧急发表联名公开信表示：“我们不相信这一政策基于坚实的科学依据，该政策会导致新的变异毒株很难被发现。”英国医师协会理事会主席钱德·纳格保罗认为：“英国政府的政策使脆弱群体处于危险之中。”英国政府首席医疗顾问克里斯·惠蒂警告，当前英国疫情不容乐观，过早的解封令人担忧。

英国巴斯大学数理生物学家基特·耶茨表示，大范围免费检测停止后，很多民众负担不起每周检测的费用，因此会选择不检测，“政府强调的‘个人责任’无从谈起”。利兹大学医学院病毒学专家斯蒂芬·格里芬表示：“‘与新冠病毒共存’将减弱英国应对未来新一波疫情的能力。疫情造成的损失，远高于削减检测项目省下的钱，不能只看眼前。”

奥尔特曼表示：“‘与新冠病毒共存’就像政策办公室的公关行话，与现代医学格格不入。我们从不会告诉人们，他们只需要学会与艾滋病病毒、肺结核或疟疾共存。”他强调，希望看到英国和欧洲“回归更务实、以数据为主导”的抗疫政策。“你不能通过忽略病毒来假装它不存在”。

英国医学专家警告称，对新冠肺炎疫情的认识存在误区，奥密克戎毒株变得温和可能只是变异过程中的“一个意外”，不排除下一个新冠毒株毒性可能更强；英国疫苗接种率虽高，但新冠病毒也在不断变异，无法预测，充满不确定性。英国雷丁大学微生物学家西蒙·克拉克说：“认为新冠病毒必然会越来越弱是一厢情愿。不幸的是，在英国和世界其他一些地区，有一部分人一直试图淡化这场疫情的严重性。”

（本报伦敦4月13日电）

《 人民日报 》（ 2022年04月14日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)