人民网北京5月6日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。记者会实录如下：

应韩国政府邀请，国家主席习近平特别代表、国家副主席王岐山将率团赴韩国，出席5月10日在首尔举行的尹锡悦总统就职仪式。

凤凰卫视记者：我们看到，近来日本在国际舞台上十分活跃，多名政要密集访问亚洲、欧美国家。5日，日本首相岸田文雄访问英国时称，对单方面改变东海、南海现状，快速但不透明的军事建设活动和经济胁迫等表示强烈关切。岸田在提及台海局势时还称“明天的东亚可能成为乌克兰”。中方对此有何评论？

赵立坚：国与国之间的合作应有利于促进地区和平、稳定与繁荣，不应针对第三方，也不应损害第三方利益。日方频频借一些外交活动“夹带私货”，拿中国说事，渲染地区紧张局势，炒作所谓“中国威胁”。日方这样做是为自身扩武强军寻找借口，损害地区国家互信与合作。这不利于本地区和平稳定，注定不得人心。中方对日方有关言行表示坚决反对。

台湾是中国领土不可分割的一部分。台湾问题完全是中国内政，同乌克兰局势完全不能相提并论。日本在台湾问题上对中国人民负有历史罪责，更应该谨言慎行，完全没有资格说三道四。在涉海问题上，中方坚定维护领土主权和海洋权益，同时愿同有关国家通过谈判协商妥善处理分歧，维护地区和平与安宁。

日方如果真的希望东亚和平稳定，就应该立即停止挑动大国对抗，多做有利于增进地区国家间相互信任、促进地区和平稳定的事。

韩联社记者：刚才你介绍了王岐山副主席应邀出席韩国新任总统就职仪式，请问中方有怎样的考量？

赵立坚：王岐山副主席此次是作为习近平主席特别代表，应韩国政府邀请赴韩出席尹锡悦总统就职仪式的。此访具体安排双方正在协商。

中韩是永远的近邻，也是重要合作伙伴。我们祝愿友好邻邦韩国各项事业蓬勃发展，希望中韩友好合作不断迈向更高水平。相信在双方共同努力下，中韩关系会与时俱进，不断向前发展。

巴通社记者：阿富汗多个省近日发生严重洪灾，超过20人在灾害中丧生。作为阿富汗邻国，中方对此有何评论？

赵立坚：阿富汗近期多个省份发生严重洪灾，造成人员伤亡和财产损失。中方对不幸遇难者表示哀悼，对遇难者家属和受伤人员表示慰问。阿富汗是中国的友好邻邦，中方愿根据灾情和阿富汗方面诉求，向阿富汗提供力所能及的救灾援助。

新华社记者：明天是5月7日。23年前的这一天，也就是1999年的5月7日，北约轰炸中国驻南联盟使馆，造成3名中国记者遇难、20多名中国外交人员受伤。在这个特殊的日子即将到来之际，中方希望发出什么信息？

赵立坚：中国人民永远不会忘记，1999年5月7日，以美国为首的北约轰炸中国驻南联盟使馆，造成3名中国记者遇难、20多名中国外交人员受伤。中国人民永远不会忘记北约这一野蛮暴行，也绝不允许历史悲剧重演。

北约自称是防御性组织，事实上却多次违背国际法，肆意对主权国家发动战争，破坏世界和地区和平，导致大量无辜平民丧生、流离失所。北约一味追求“绝对安全”，冷战后连续五轮东扩。这不仅没有让欧洲更加安全，反而埋下了俄罗斯和乌克兰冲突的种子，导致欧洲大陆重燃战火。

冷战早已结束，世界各国人民的共同心声是求和平、谋合作、促发展。以美国为首的北约理应审时度势作出必要调整，彻底摒弃冷战思维，停止在欧洲甚至亚太乃至世界范围内挑起阵营对抗、制造紧张局势。美北约应该以实际行动为世界和平、稳定、发展做点实事。

路透社记者：亚洲奥林匹克理事会宣布，将推迟原定于9月在杭州举行的亚运会。亚奥理事会还表示，将取消12月在中国汕头举行的亚青会。外交部能否就推迟的原因作出评论？是否是由于疫情原因而推迟？

赵立坚：亚洲奥林匹克理事会已经发布公告。有关具体情况请你向主管部门询问。

湖北广播电视台记者：据报道，日前，国际原子能机构发布日本福岛核污染水处置技术工作组今年2月赴日考察技术报告，表示日方为核污染水排海所做准备工作已取得重要进展。中方对此有何评论？

赵立坚：中方注意到并正在研究有关技术报告。初步看，该报告是对机构技术工作组2月赴日考察情况的总结，没有得出任何结论性意见。该报告围绕福岛核污染水的放射性特征、环境影响评估、源监测和环境监测方案、利益攸关方参与等问题，对日方提出了诸多技术改进建议。这也印证了国际社会对日方核污染水处置计划的合理关切。国际社会关于核污染水数据的可靠性、净化装置的有效性、环境影响的不确定性等的关切，日方迄今未给出令人信服的解释。

需要强调的是，机构技术工作组没有对排海以外的核污染水处置方案进行评估，这使得机构无法全面评估核污染水处置的最佳方案。在国际原子能机构技术工作组开展工作的同时，日方正强推核污染水排海方案审批、启动排海基础设施工程建设等。这种置各方关切于不顾、企图造成既定事实的做法十分不负责任。

我们再次敦促日方重视国际社会和日本国内民众的正当合理关切，同包括周边邻国在内的利益攸关方和有关国际机构充分协商，寻找核污染水的妥善处置办法，而不是固守并强推排海方案。

凤凰卫视记者：据报道，美国国土安全部副部长西尔弗斯3日在智库活动上称，中国是美最重要的长期战略对手，黑客活动对美构成威胁。中国为发展中国家建设数字基础设施可能会扩大对网络内容的监视。美国发起《互联网未来宣言》是应对中国的重要步骤。此外，前美空军参谋长表示，如果中俄在网络战领域进行合作，美国将无法应对。中方对上述言论有何回应？

赵立坚：美国官员出于政治目的发表与事实不符的言论，中方对此坚决反对。

实际上，为了保持自己领域优势和垄断地位，美国不守规则、不择手段、不负责任地阻碍中国的网络和数字发展。

为了限制中国的发展，美国不守规则，不惜分裂互联网，裹挟部分国家发表所谓“互联网未来宣言”，抛弃多边主义和联合国等平台，企图以小圈子的“帮规”取代多边规则。

为了打压中方企业，美方不择手段，花样百出地炮制国家安全、人权等各类借口，无端打压和制裁中方企业，并乘机推销自己不成熟的产品，扶植美国企业。美方做法其实是打着人权、安全旗号，实施恶意产业政策。这不是公平竞争，而是恶意阻挠。

至于说到网络攻击，美国多年来在全球范围实施了大规模、系统性、无差别的数据和网络窃密。美国还向其他国家扩散进攻性网络技术和武器，极力整合盟友的网络进攻力量，并散布“中国黑客攻击”的虚假信息，试图在中国周边国家前沿部署网络军事力量。这些都是极其不负责任的行为。

美国在网络问题上为“一己之私”不惜制造分裂，挑动对抗，胁迫其他国家。这严重破坏了国际社会的团结，也严重阻碍了国际社会推动网络空间全球治理的努力。

网络空间是我们所有人的家园。维护网络空间的开放与包容，顺应网络经济和技术发展客观规律是大势所趋。维护网络空间的和平与安全，在公平、公正、非歧视性环境中共享网络和数字发展红利是人心所向。美方应站在历史正确的一边，多从国际社会的共同利益出发，立即停止不负责任的言论和行径。

《环球时报》记者：据报道，美军战略司令部司令理查德4日出席听证会时称，美国在面对中国和俄罗斯时的核威慑风险增加。中国未来可能会利用核胁迫为自己谋利。中方对此有何评论？

赵立坚：美方一些人不断渲染各种版本的“中国核威胁论”。他们不管翻炒哪种论调，都是充满臆测和偏见。他们无非是借这种耸人听闻的说法，企图在国会的预算争夺中多分一杯羹，最终目的是维持和强化美国的核力量。你提到的这名官员在渲染了所谓的“中俄核威胁”后，再次呼吁美国发展新型低当量核武器。他为美国扩张军力摇旗呐喊的真实意图暴露无遗。

地球人都知道，美国才是全球最大的核威胁来源。美国拥有世界上最庞大、最先进的核武器库，却还要投入上万亿美元升级“三位一体”核力量，发展低当量核武器，降低核武器使用门槛。不仅如此，美国先后退出《反导条约》《中导条约》等军控法律文书，拒绝批准《全面禁核试条约》，持续推进部署全球反导系统，谋求在欧洲和亚太地区部署陆基中导，并通过向澳大利亚出售核潜艇、强化“核保护伞”等方式推动构建极具冷战色彩的“小圈子”。不久前，美国还就核态势审议释放出消极信号，拒不放弃基于首先使用核武器的核威慑政策。

中国始终坚定奉行自卫防御的核战略，一直将核力量规模维持在国家安全所需的最低水平。我们始终恪守在任何时候和任何情况下都不首先使用核武器的政策，明确承诺无条件不对无核武器国家和无核武器区使用或威胁使用核武器。这一政策始终清晰而明确，中方坚决反对任何形式的“中国核威胁论”。

美方官员应该立即停止“贼喊捉贼”“嫁祸于人”的把戏。美方应该按照国际共识，承担核裁军特殊、优先责任，继续以可核查、不可逆和有法律约束力的方式，进一步大幅、实质削减核武库。美方应采取同中方一样的核政策，为减少核威胁、促进核裁军作出应有的贡献。

(责编：王禹蘅、常红)