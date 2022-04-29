人民网北京4月29日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：4月28日，安理会发表主席新闻谈话，谴责在巴基斯坦卡拉奇大学发生的恐怖袭击事件。请问中方对此有何评论？

赵立坚：4月28日，联合国安理会一致发表主席新闻谈话，对日前在巴基斯坦卡拉奇大学孔子学院班车遭遇恐怖袭击事件表示最强烈的谴责，对受害者家属及中国政府和巴基斯坦政府表示最深切的同情和慰问，强调应将袭击事件肇事者、组织者、资助者和支持者绳之以法，并敦促各国就此同中国政府和巴基斯坦政府开展合作。

安理会发表的主席新闻谈话反映了国际社会对这一恐怖主义行为的强烈愤慨和严厉谴责，对不幸遇难的中国和巴基斯坦平民的同情和慰问，代表了世界各国的共同心声。

正义不会缺席，邪恶必受严惩。恐怖主义是全人类公敌，打击恐怖主义是国际社会的共同责任。当前，国际恐怖主义持续对各国人民安全与社会稳定构成严重威胁，各方应加强协调合作，采取一切措施打击恐怖主义，共同维护世界和平与安宁。

法新社记者：据国外媒体报道，中国欧盟商会会长日前批评“动态清零”政策对在华的欧盟企业影响特别严重。请问中方对此有何评论？是否赞成进一步采取措施来缓解防疫工作对外企的影响？

赵立坚：我注意到有关报道。我想指出，他在提及中国疫情时对中国有关疫情应对作出了总体积极的判断。他还表示，中国经济发展的前景是光明的，欧盟企业的前途在中国。

关于中国疫情，我和我的同事已经多次发表评论。国务院新闻办一直就中国疫情形势进行常态化的新闻发布。我相信各位记者看到了有关实录，参加了相关的记者会。我想强调的是，“动态清零”防疫总方针符合中国国情、符合科学，取得了举世公认的良好防控效果。2021年德尔塔带来的疫情一度波及20多个省份。中国迅速采取防控措施，有效处置30余起聚集性疫情，基本上用一个潜伏期，也就是14天就控制住疫情，有力保障了在中国居住生活的中外公民生命安全和身体健康。目前，我们面对奥密克戎带来的海啸。这个病毒传播速度之快远超我们的想象。中国部分城市采取的积极应对措施可以说是已经或正在取得积极的成效。中国也为全球抗击疫情作出了重要贡献，受到了国际社会高度评价。

当然，我们采取的方针措施对生产生活产生了一些影响。我们看到，绝大多数中国民众以及在华生活工作的外国公民、外国企业都对有关防疫措施表达了理解和支持，这其中还涌现出许多有温度、暖人心的感人故事。正是由于中国人民，包括在中国生活的外国人士的共同努力，我们齐心协力汇聚成了战胜这轮奥密克戎带来的疫情海啸的强大信心和力量。我们相信，在社会各界和大家的共同努力下，我们必将赢得疫情防控阻击战的胜利，也将为全球抗疫作出更大的贡献。

澎湃新闻记者：日前，联合国秘书长古特雷斯先后访问俄罗斯、乌克兰。他表示，联合国致力于为俄乌双方展开有效对话、尽快停火与和平协议创造条件，呼吁双方结束冲突，按照《联合国宪章》和国际法原则实现和平。中方对此有何评论？

赵立坚：我们欢迎古特雷斯秘书长为缓和俄乌局势展开的斡旋努力。中方一向支持俄乌双方克服困难继续谈判，也欢迎国际社会一切有利于劝和促谈的努力。

俄乌冲突爆发已经超过两个月，冲突外溢效应日益显现，令人担忧。我们注意到，近期欧洲民众要求通过对话和谈尽快结束冲突的呼声越来越大。战争延宕和对俄制裁使得欧元区能源价格同比上涨44.7%，通货膨胀不断攀升，普通民众的生活受到越来越大的影响。而相比之下，美国的军火商、粮商以及操盘手则是赚得盆满钵满。

当前形势下，国际社会应当坚持要团结不要分裂，要民主不要霸权，要对话协商不要单边制裁，要独立不要选边站队，共同推动冲突尽快平息，和平早日来临。中方愿同各方一道，继续为此发挥建设性作用。

彭博社记者：一个关于乌克兰的问题。彭博社今天的一篇报道强调，俄罗斯对乌克兰的战争引发了欧洲各国政府对其与中国关系，以及欧洲集体与中国关系的深刻重新评估。外交部对此有何看法？

赵立坚：欧盟和中国分别是最大发达国家联合体和最大发展中国家，双方拥有广泛共同利益和深厚合作基础。一个稳定的中欧关系对世界的和平、稳定和发展至关重要。中方始终从战略和长远角度看待中欧关系，愿同欧方一道，打造中欧和平、增长、改革、文明的四大伙伴关系。欧方的确应该从俄乌冲突中进行反思。我和我的同事已经多次指出，俄乌冲突表面上看是俄罗斯和乌克兰的冲突，但实际上真正的冲突方是俄罗斯和美国代表的北约。欧盟应该反思，谁才是这场战争真正的获益者，谁是这场战争的战场，谁在这场战争中损失最大。关于中国，我们希望欧方能够形成自主的对华认知、奉行自主的对华政策，同中方一道推动中欧关系行稳致远，为维护世界和平与繁荣作出更大贡献。

总台央视记者：据报道，“第四届双品网购节暨非洲好物网购节”于昨日正式启动，来自非洲国家的咖啡、红酒、红茶、坚果等产品上线首日受到国内消费者的追捧。发言人能否进一步介绍有关情况？

赵立坚：昨天，“第四届双品网购节暨非洲好物网购节”活动正式启动，国内多个省市积极参与，集中优势资源推介非洲优质产品，来自20多个非洲国家200多款特色产品在国内各大电商平台同国内消费者见面。接下来两周时间里，欢迎记者朋友们到各大电商平台的非洲好物网购节专区上逛一逛、看一看，我相信你们一定会收获满满。

我想强调的是，举办非洲好物网购节是中方落实习近平主席在中非合作论坛第八届部长级会议开幕式上宣布的对非合作“九项工程”的又一具体行动，是中非加强数字经济合作、拓展“丝路电商”合作的最新成果。对非合作，中国从来信守承诺，从不口惠而实不至。中非合作论坛成立20多年来的丰硕成果已经表明，中非合作是“南南合作”的典范，中国与非洲永远是发展道路上并肩前行的可靠伙伴，是面对困难同舟共济的铁杆朋友。中方将继续秉持和践行“中非友好合作精神”，同非方携手推动以“九项工程”为核心的论坛第八届部长会成果有序落实，为中非人民带来更多实实在在的好处。

凤凰卫视记者：我们关注到，27号美军印太司令部司令阿奎利诺出席印度“瑞辛纳对话”时称，中俄“不设上限”的合作令人关切，全球志同道合的国家应该利用各种技术构建综合威慑。请问中方对此有何评论？

赵立坚：中俄关系的成功经验之一，是双方超越冷战时期的军事政治同盟模式，始终坚持在不结盟，不对抗，不针对第三国原则基础上发展新型国际关系。这与个别国家执意搞“小圈子”、推行零和博弈的冷战思维存在着根本区别。

美国违背承诺，连续推动北约东扩，对乌克兰危机的产生负有不可推卸的责任。俄乌冲突引发了超500万乌克兰人涌入欧洲邻国，造成了前所未有的难民危机，美方却在“表演式”接收难民，整个3月只有12名乌克兰难民通过美国难民项目入境美国。当联合国和国际社会呼吁冲突尽快结束之际，美国仍在拱火浇油，叫嚣要“战斗到最后一个乌克兰人”。美国还不断向乌克兰提供资金和武器。美国的真实目的不是什么和平，而是让冲突持续下去。就像美方自己说的那样，他们的目标是削弱俄罗斯。

美国带来的究竟是和平还是战争？是安全还是动荡？我相信世界人民的眼睛是雪亮的。

《人民日报》记者：今天是《禁止化学武器公约》生效25周年纪念日。中方对此有何评论？

赵立坚：《禁止化学武器公约》生效25年来，对维护国际和平与安全发挥了重要作用。已经有193个国家加入《禁止化学武器公约》，全球99%的库存化学武器已完成销毁，人类向着无化学武器世界的愿景不断迈进。

中国是《禁止化学武器公约》原始缔约国，也是禁止化学武器组织第二大会费缴纳国。中国为维护全球化武裁军和安全治理体系作出了重要贡献。中国一贯秉持客观、公正立场，为推动解决叙利亚化武等热点问题作出了重要贡献。中国坚定支持化工领域国际合作，坚定维护发展中国家和平利用的合法权益，受到国际社会的广泛赞誉。

同时我们也要看到，全面、平衡落实《禁止化学武器公约》仍面临诸多挑战。美国的库存化学武器仍未完成销毁。美国是唯一仍保有库存化学武器的国家。日本遗弃在华化学武器的销毁已经多次逾期，这严重地威胁中国人民生命财产和生态环境安全。部分国家利用叙利亚化武等热点问题搞政治操弄，严重干扰了禁止化学武器组织的正常运作。有关国家应与国际社会相向而行，切实承担起责任和义务，共同维护《禁止化学武器公约》的权威。

路透社记者：韩联社报道称，在平壤方面要求下，丹东已经关停了前往朝鲜的列车，因为在边境省份的新冠病例数量上升。韩国统一部表示无法确认截至昨天列车仍正常运行。你能否确认中国已经停止运行从丹东开往朝鲜的列车？

赵立坚：我可以向你确认，鉴于当前丹东疫情形势，中朝双方经过友好协商，决定临时暂停丹东—新义州口岸铁路货运。

新华社记者：日前，美国与欧盟、英国、澳大利亚和日本等联合发起所谓《互联网未来宣言》。据报道，美原本计划于去年所谓的“领导人民主峰会”期间宣布建立“互联网未来联盟”，但由于多方反对不得不推迟。这是美作出的最新尝试，后续还将举行系列配套活动。请问中方对此有何评论？

赵立坚：不论是搞所谓的“互联网未来联盟”还是“《互联网未来宣言》”，都掩盖不了美国及一些国家在互联网问题上的政策本质，即以意识形态划线，煽动分裂和对抗，破坏国际规则，并试图将自己的标准强加于人。这份所谓的《宣言》就是分裂互联网，挑动网络空间对抗的最新例证。

《宣言》声称致力于全球性的、可互操作的互联网，但美国却弃联合国等多边平台不用，热衷搞各种小圈子，试图以意识形态划线，用集团性的“家法帮规”破坏全球性互联网治理原则。

《宣言》声称不应滥用数字技术进行非法监视，获取个人数据时基于法律并遵守国际人权法，但美国多年来却通过网络对全球进行大规模、系统性、无差别的信息和数据窃密，严重损害全球互联网用户的隐私，践踏国际人权原则，甚至连一些参与《宣言》国家的领导人也难以幸免。

《宣言》声称应避免使用互联网进行秘密操作信息活动，破坏别国选举，但美国多年来不断散布虚假信息，肆意干涉别国内政，甚至颠覆别国政权。

《宣言》声称各类企业都可以在一个公平、竞争的生态系统中创新，并凭借自身优势参与竞争，但部分国家特别是美国，却在没有任何证据的情况下，滥用国家安全理由打压胁迫别国企业，并乘机推行自己不成熟的系统。

《宣言》声称各国政府应避免影响接入国际互联网，但美国却在全球率先宣布将网络空间作为新战场，在有关国家周边进行网络军事力量的“前沿部署”，危害别国关键基础设施安全。美国前高官不久前还公然号召对别国进行网络攻击。

《宣言》还声称支持联合国等多边平台的工作，但其内容本身就与联合国制定的规则不符，宣扬供应链安全中的“非技术因素”，人为地将意识形态引入网络安全问题。

我刚才给大家举了那么多例子。我想强调的是，美方这一行径，不管如何包装，其实还是新瓶装旧酒。美方以“民主”为借口对早已不得人心的“清洁网络计划”改头换面，企图搞封闭排他的“小圈子”。

网络空间是人类共同的活动空间，网络空间的未来应由世界各国共同掌握。各国应加强对话合作，共同致力于构建网络空间命运共同体。我们呼吁相关国家回归国际社会共商、共建、共享的包容性进程，回归联合国等多边平台，共同探讨制定反映各方意愿、尊重各方利益的互联网和数字治理国际规则，共同建立真正的多边、民主、透明的全球互联网治理体系，构建和平、安全、开放、合作、有序的网络和数字空间。

彭博社记者：一个与疫情相关的问题。作为中国的首都，我想请问，北京的政府工作人员是否被告知要居家办公以防范疫情？目前外交部在部职工居家办公和其他疫情防控方法上采取了哪些措施？

赵立坚：感谢你对北京疫情防控的关注。当前是北京市疫情防控的紧要关头，确保包括外媒驻京记者朋友在内的市民群众安全、确保首都安全是重中之重。为了有效阻断疫情传播，北京市出台了一系列防疫措施。我们外交部的工作人员同时也是北京的市民，也将全力配合做好相关工作。

我要强调的是，目前北京传播链条流调管控到位，防控措施跟进到位，新增病例在管控范围之内。面对奥密克戎毒株，中国将坚持“动态清零”防疫总方针。相信在社会各界的共同努力下，我们必将赢得疫情防控阻击战的胜利，也将为全球团结抗疫作出更大贡献。

中新社记者：我们注意到，美国国务院不久前发表所谓《2021年国别人权报告》后，古巴、印度、伊朗、土耳其等许多国家都强烈反对并公开批评。《东盟邮报》刊文称，“美国需要进行自我反思，首先解决自己的人权问题，而不应该对其他国家的人权指手画脚。”发言人对此有何评论？

赵立坚：美国这份所谓的《2021年国别人权报告》，对全球198个国家和地区的人权状况说三道四，唯独漏掉了它自己。它是故意漏掉的。它批评这么多国家，自然而然地会遭到世界的反对。显然，近100万美国人因新冠肺炎疫情死亡，平均每天超过120人因枪支暴力丧生，弗洛伊德们“不能呼吸”的呐喊，丝毫没有影响美国扮演“人权教师爷”的心情，甚至刺激了这位“人权判官”转移外界对它恶劣的人权状况关注的冲动。正如伊朗外交部发言人赛义德所说，“没有人指望沉迷于撒谎的美国政府能说出真相，美国谈论人权是‘鳄鱼的眼泪’”。

无端指责别国人权，不会让本国人权变得更好，只会暴露自身虚伪的双重标准。美国假人权、真霸权的面目早已被国际社会看穿。正如古巴外长罗德里格斯所言，“为操纵和恐吓不服从华盛顿利益的国家，美国正把人权当作一种工具。”美国国务院40多年来为“人权报告”费尽心机，其根本原因在于，把这份报告当作污名化、妖魔化竞争对手的“黑皮书”，胁迫、勒索他国的“要价单”。对此，中国不答应，广大发展中国家不答应，国际社会有正义和良知的人士都不会答应。

人权绝非少数国家的专利，更不应成为向别国施压、搞政治讹诈的工具。美国为了维护自身霸权利益，逆历史潮流而动，变本加厉地推行人权政治化，这严重阻碍世界人权事业的健康发展。美国政府应当立即停止杜撰所谓的国别人权报告，把精力放到正视和改善自身人权状况上。

法新社记者：北京宣传部对外新闻处的官员表示，北京健康宝昨天遭受来自境外的网络攻击。此外，网上流传的相关信息显示，上海有的社区防疫工作人员声称，所谓的境外势力正在企图扰乱“动态清零”政策的实现。请问这些指控真的属实吗？哪些国家是这些攻击的源头？他们为什么会攻击这样一个公共卫生程序？官方人员是以责怪境外因素的方式来隐瞒自己工作中的一些缺点吗？

赵立坚：我注意到，在昨天北京市召开的关于新冠肺炎疫情防控工作的发布会上，关于北京健康宝近期遭受的攻击来自境外事，中方相关官员介绍了有关情况。不仅如此，在北京冬奥会、冬残奥会期间，北京健康宝也曾遭受过类似网络攻击，这些攻击均得到了有效处置。中方将继续做好网络安全防护，服务保障好首都防疫工作大局。

关于你所说的中方透露这些所谓的遭受攻击是在转移防疫工作不力的指责，我想这是你自己的妄自猜测。中方没有必要这样做，更不会这样做。

总台央广记者：今天，中国和加勒比建交国举行了外长会。发言人可否进一步介绍有关情况？

赵立坚：今天上午，中国和加勒比建交国外长会以视频方式举行。王毅国务委员兼外长和多米尼克代总理奥斯特里共同主持会议，同中国建交的9个加勒比国家全部出席。与会各方回顾了中加开启外交关系50年的经验，就构建更加紧密的中加命运共同体深入交换了意见，表示对中加关系未来充满信心。

王毅国务委员在会上强调，各方一致认为，50年来，特别是习近平主席2013年访问加勒比以来，中加全面合作伙伴关系持续深化，各领域合作成果丰硕，树立了国家间相互尊重、平等互利、共同发展的典范。各方同意以庆祝开启外交关系50周年为契机，共同推动中加关系不断迈上新台阶。王毅国务委员就打造更高水平的中加伙伴关系提出四点建议：共同促进和平发展，共同擘画中加关系发展蓝图，共同深化互利合作，共同赓续人民友谊。

与会各方形成了六点重要共识。一是增进政治互信，在涉及彼此核心利益的问题上继续相互支持，倡导和践行真正的多边主义。二是共同促进疫后经济复苏，推动共建“一带一路”走深走实，携手推动落实全球发展倡议，推动菌草等务实合作提质升级。三是加强抗疫和医疗合作，完善公共卫生治理，构建中加卫生健康共同体。中方将继续向加勒比国家提供抗疫物资和疫苗。四是建立多元互动的人文交流格局。中方将增加向加勒比国家政府奖学金名额。五是携手应对气候变化挑战。中方决定设立中国—加勒比防灾减灾资金。六是进一步密切中加政策沟通。

加勒比与会各国欢迎并支持习近平主席提出的全球发展倡议和全球安全倡议，感谢中方长期以来为加勒比国家经济社会发展提供的无私帮助，表示中国已经成为加勒比国家可信赖的重要伙伴。加方坚定支持一个中国原则，支持中国维护主权和领土完整，支持中国统一大业。

湖北广播电视台记者：今天是《禁止化学武器公约》生效25周年，处理日本在华遗弃化学武器是其中一项重要工作。发言人能否介绍一下相关进展？

赵立坚：日本在华遗弃化学武器是日本军国主义在侵华战争期间犯下的严重罪行之一，长期以来严重威胁和危害中国有关地区人民生命财产和生态环境安全。中方始终高度重视这个问题，一直敦促日方根据《禁止化学武器公约》和中日两国政府备忘录规定，早日干净彻底地销毁在华日遗化武。

据统计，在中方协助下，日方迄已安全挖掘回收日遗化武9万多枚，销毁6万多枚。同时要看到，抗日战争胜利已经77年，《禁止化学武器公约》生效已经25年，但在华日遗化武销毁仍远未完成。日方履约情况无法让中、日两国人民和国际社会满意。中方已多次就此向日方表达严重关切，提出郑重要求。

我想再次强调，早日干净彻底销毁在华日遗化武事关日方对中方和国际社会的政治和法律承诺，也是日方的历史和现实责任。中方强烈敦促日方切实高度重视，进一步加大投入，全力加快销毁进程，赎历史罪责、尽国际义务。

韩国联合有线新闻台记者：韩国外交部昨天宣布，中国政府朝鲜半岛事务特别代表刘晓明将于下周访韩。你能否透露他此访的日程和目的及更多细节？是否将与候任总统尹锡悦团队人员会面？

赵立坚：维护朝鲜半岛和平稳定，推动半岛问题政治解决进程，符合包括中韩在内的地区国家共同利益。近期，刘晓明特别代表正穿梭访问相关国家，就半岛问题交换意见。大家都知道，他出去已经访问很多个国家，已经出去很多天了。关于刘特代访韩行程，我可以向我的同事去了解。如有消息，我们会及时发布。谢谢你对此事的关注。

法新社记者：根据美国皮尤研究中心的一项调查，对中国持有不良看法的美国人占全国人口的80%以上，是历史新高。请问中方对此有什么评论？中方认为越来越多的美国人反对中国的原因是什么？是否认为这在某种程度上可以归咎于中方近年来的一些言论和行径？

赵立坚：我注意到了有关报告。近期有很多关于中美关系的调查报告。我也注意到，一些报告显示，有相当数量的美国民众认为应该维持中美交流。《2022年美国出口报告》显示，仅2020年美国对华出口就为美国内创造了约86万个就业机会。所以，中国的威胁何从谈起？

我也想强调，中美两国人民素怀友好感情，双方人民的友谊始终是两国关系发展的源头活水和重要基础。近期，驻美国大使秦刚访问了中西部的几个州。他访问期间除了会见一些州里的官员，也访问了一些大学，去了一些智库、学校，同这些州的官员、学者、学生、老百姓、农民进行了广泛深入的交流。大家应该也看到，他在参观一个农庄的时候试开了一个拖拉机。他在回忆这段访问的时候讲到，中美两国人民之间的感情是十分真挚的，两国人民之间的友好交流是中美关系前进的磅礴动力。

刚才你提到了皮尤中心发布的新民调，有关受访者对华持负面看法创历史新高。我想这背后的原因正是美方的一些政客不择手段地毫无底线地对中国进行无耻的攻击。正是他们，还有美方一些媒体跟风造谣，一些智库跟风抹黑中国。这些反华势力出于意识形态偏见和一己政治私利，肆意挑动中美对抗和分裂，散布大量政治病毒，这严重地毒化了两国的民意氛围。

我们希望包括你在内的在座媒体记者能够顺应时代潮流和民心所向，多发挥正能量，更好地发挥增进中美两国人民相互了解与信任的桥梁作用，多做为中美关系加分的事，少为那些毫无底线的美国政客充当污蔑抹黑中国的工具。

深圳卫视记者：印度外交部发言人日前在新闻记者会上表示，印留学生返华事尚无进展。请问中方对印留学生返华安排有何考虑？

赵立坚：谢谢你对此事的关注。我也注意到近期来自印度的记者对这个事情也十分关切。中方高度重视印度留学生返华复课的关切，已同印方分享其他国家留学生返华的操作流程及经验。印度留学生返华的工作实际上已经启动，只待印方向中方提交确需返华的留学生名单。中方理解印度留学生数量多，印方需要一些时间收集。总之，中方做好了接受部分印度留学生返华的准备。

我想强调，当前疫情形势严峻复杂，外国留学生来华学习需结合国际疫情形势变化及学生专业学习特点统筹推进。这一原则一视同仁，适用所有外国留学生。

印度报业托拉斯记者：我很高兴听到中国记者提的这个问题，也很高兴中方正在考虑这个问题，并请印方提供返华学生名单。那么中方有没有开放的具体时间表，比如也许是下个月，或者两个月后？这样返华学生可以提前做些准备。

赵立坚：我还没有具体的你所问到的信息。我们当然非常关心包括印度留学生在内的所有留学生返华复课的事宜。这些留学生，包括印度留学生在内，是中国同相关国家友好交流的使者。他们从中国学习回去之后有可能成为记者，有可能成为将来这些国家驻中国的大使、外交官。他们承载着双边关系的未来。

中方一直高度重视并充分理解他们返华复学的迫切愿望。我们注意到其中也有很多的奖学金生。中国政府为他们提供资助，就是让他们将来学有所成，能够成为两国友好的桥梁，为两国友好添一份力量。

关于你提到的具体问题，我相信，我们会通过使馆等现有的渠道努力为这些学生们提供便利。

印度广播公司记者：人员往来的确是双边关系的重要部分。我很高兴听到中方准备接收印度留学生返华。我想请问，在印方准备这份名单时，中方是否提出了具体的标准？比如哪些专业的学生可以优先考虑？还是说印度方面可以自行决定首批返华学生？

赵立坚：我的回答可能会让你失望。我还不知道，也不掌握你所问到的这些细节。我相信这些细节会通过我们既有的渠道，通过我们的使馆来进行沟通。我们要把好事办好。

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本周日，我们将迎来“五一”国际劳动节。根据今年的假期安排，外交部例行记者会将于5月2日（周一）至4日（周三）休会，5月5日（周四）恢复。休会期间，外交部发言人办公室将照常接受记者朋友们的传真、电邮或微信提问。

当前新冠肺炎疫情防控形势依然严峻。在“五一”期间，大量医护人员、公安民警、社区工作者、快递小哥、志愿者等仍将奋战在疫情防控一线。正是他们的忘我坚守和辛勤付出，才让我们得以安心举行记者会，才让我们能够平安享受“五一”假期。我们要向他们致敬，向他们表示衷心的感谢！

“五一”国际劳动节也是全世界劳动者的节日，劳动创造了人类的美好和幸福，劳动者是最美丽的人。最后，我提前祝大家“五一”节日快乐、平安幸福！

(责编：崔越、刘慧)