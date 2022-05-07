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外交部副部长乐玉成：把俄乌冲突的责任甩锅中国毫无道理

2022年05月07日08:25 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月6日电 外交部副部长乐玉成6日在“求和平、促发展：全球20国智库在线对话会”发表演讲时指出，最近围绕乌克兰危机出现各种荒谬论调，使中国无辜“躺枪”。

　　比如将中俄“两国友好没有止境，合作没有禁区”解读为中国“事先知情”并“背书”俄对乌特别军事行动。这种企图向中国甩锅推责的论调很荒唐。中国既不是当事方，更不是肇事方，凭什么要中国对俄乌冲突担责？中俄关系建立在不结盟、不对抗、不针对第三方原则之上，友好无止境、合作无禁区的表述反映了中俄关系现实及愿景。中国同各国都讲友好，谈合作从来都不设限。倒是有的国家为发展对华关系人为划出禁区，甚至用竞争对抗来定义双边关系，限制双方合作，这样的关系怎么可能搞好？

　　也有论调称，中国没有和美西方一起谴责制裁俄罗斯，就是站在历史错误一边。中国历来奉行独立自主的和平外交政策，坚持根据事情的是非曲直、青红皂白确定自己的立场，不跟风、不随大流、不人云亦云。俄乌冲突发生以来，中国秉持公道正义，努力劝和促谈，积极参与人道援助，不打小算盘，不谋地缘私利。反观个别大国，不仅不劝和促谈，反而扬言要用乌克兰危机来削弱俄罗斯，要同俄罗斯战斗到“最后一个乌克兰人”。他们是把乌克兰当作拖垮俄罗斯的耗材和炮灰，用乌克兰人的生命来满足自身大国野心，实现自己的地缘战略目标。

　　还有论调说，美国在对付俄罗斯时也不能忽视中国，要力争同时打赢欧洲、亚太两场战争。他们企图开辟“第二战场”，把战火烧到亚太。美国推行所谓“印太战略”，扬言如果改变不了中国的体制，就要重塑中国的周边战略环境。近来，美不断在中国家门口“秀肌肉”，拼凑各种反华小圈子，甚至在台湾问题上大做文章、试探红线，这不是亚太版“北约东扩”又是什么？如任其发展，最终会把亚太推入火坑。中国坚持和平发展，从不挑事惹事，把矛头对准中国毫无道理，在亚太复制乌克兰危机的图谋决不会得逞。

(责编：贾文婷、刘洁妍)

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