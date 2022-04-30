本报记者 颜 欢 马 菲 于 洋 白紫微

当今世界，科技革命和产业变革日新月异，数字经济蓬勃发展，深刻改变着人类生产生活方式，对各国经济社会发展、全球治理体系、人类文明进程影响深远。

数字经济是全球未来的发展方向。2021年9月，习近平主席提出全球发展倡议，将数字经济作为重点合作领域之一，进一步凝聚各方共识，推动国际社会共同应对挑战，共谋合作发展。

引领产业转型升级

推动世界经济复苏

近年来，互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等技术日益融入经济社会发展各领域全过程。新冠肺炎疫情冲击下，数字经济仍逆势增长，发展潜力和韧性进一步彰显。2020年世界100强企业中，数字经济企业平均增速达70%，比世界100强平均增速高出近40个百分点。

当前，各国竞相制定数字经济发展战略、出台鼓励政策，数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有，正成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。依托国内超大规模市场，中国数字经济保持快速发展势头，在消费互联网等领域形成明显优势，成为推动世界数字经济发展的主要力量。在数字技术加持下，传统产业资源配置进一步优化，中国以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革，助力全球可持续发展。

将数字经济作为全球发展倡议重点合作领域之一，旨在把握新一轮科技革命和产业变革的新机遇，推动全球共享数字经济发展成果，让大众在数字经济发展中获得更多幸福感、安全感。

“要坚持创新驱动大方向，点燃数字经济新引擎，让数字技术的成果惠及更多亚太地区人民”“拓展数字经济、绿色经济等新领域合作，共建经贸创新发展示范园区”“要开创中非合作新局面，扩大贸易和投资规模，共享减贫脱贫经验，加强数字经济合作，促进非洲青年创业和中小企业发展”……在亚太经合组织第二十八次领导人非正式会议、中国—东盟建立对话关系30周年纪念峰会、中非合作论坛第八届部长级会议等多边场合，习近平主席多次强调数字经济与数字经济合作的必要性。

阿尔巴尼亚全球化研究所执行主任马塞拉·穆萨贝留表示，疫情给世界带来严峻挑战，创新已成为人类生存和发展的关键。中国高度重视创新驱动，不断挖掘数字经济发展潜力，对促进全球发展具有重要作用。

印尼佩利塔·哈拉潘大学国际政治学教授阿莱克西斯·杰马杜认为，数字经济必将为后疫情时代全球经济复苏发挥重要推动作用。各国应以更加开放和包容的姿态努力迎接这一重要发展机遇，在数字经济合作中实现互利共赢。

消弭全球“数字鸿沟”

共享数字时代红利

数字经济发展为共享数字时代红利提供了可能，但全球“数字鸿沟”也因数字经济发展不平衡而不断拉大。全球发展倡议强调要将增进人民福祉、实现人的全面发展作为出发点和落脚点，提升全球发展的公平性、有效性和包容性，不让任何一个国家掉队。

“5、4、3、2、1！”倒数刚一结束，卢旺达驻华大使詹姆斯·基莫尼奥推销的约1500公斤咖啡豆上架即被抢空。万里之外，第一次围观中国电商直播的卢旺达咖啡农挥舞着手臂，发出喜悦的欢呼。詹姆斯·基莫尼奥感叹：“我甚至还没组织好语言，咖啡就已经卖光了！”

从《金砖国家经济伙伴战略2025》到“中非数字创新伙伴计划”，再到《关于落实中国—东盟数字经济合作伙伴关系的行动计划（2021—2025）》，中国以全面系统的规划和行动帮助和带动发展中国家发展数字经济。

在突尼斯，中国北斗卫星导航系统首个海外中心——中阿北斗中心在精准农业、交通等领域为阿拉伯及非洲国家提供优质卫星导航服务；在卢旺达，中国农业大学牵头开展“智慧渔业”产学研合作示范计划，启动中卢数字渔业示范项目，推动两国数字农业领域友好合作；在泰国，华为投资设立5G创新中心，助力当地中小企业、初创企业、教育机构等提升数字技能；在印尼，腾讯云开设的云计算数据中心为当地提供云计算技术和产业数字化解决方案，以满足相关行业的数字化转型需求……顺应信息化、数字化、网络化、智能化发展趋势，数字经济合作已成为南南合作新亮点。

东盟秘书长林玉辉表示，预计到2025年，东盟国家数字经济将从2015年占区域GDP的1.3%提高到8.5%，相信中国的支持将为东盟数字化转型注入新活力。

截至目前，中国企业参与了多条连接非洲和欧、亚、美洲大陆的海底电缆工程；已建设非洲一半以上无线站点及高速移动宽带网络，累计铺设超过20万公里光纤，帮助600万家庭实现宽带上网，服务超过9亿非洲民众。

非盟驻华代表拉赫曼塔拉·奥斯曼感谢中国积极帮助其他发展中国家通过数字技术加快脱贫和实现可持续发展，“南南合作可以建设更有包容性和可持续的数字经济”。

完善数字治理机制

挖掘经济增长动能

世界经济复苏面临严峻挑战，世界各国更加需要加强科技开放合作，通过科技创新共同探索解决重要全球性问题的途径和方法，共同应对时代挑战。与此同时，个别国家大搞科技“高墙”和技术封锁，破坏了国际创新合作氛围，阻碍了数字经济正常发展。

数字规则体系是良好数字生态的制度根基。构建数字规则体系有利于维护多边主义，打造数字命运共同体。

中国积极参与世界贸易组织、二十国集团、亚太经合组织等机制合作，发布《网络空间国际合作战略》，提出促进数字时代互联互通倡议、《全球数据安全倡议》等，正式申请加入《数字经济伙伴关系协定》，为打造反映各方意愿、尊重各方利益的数字治理国际规则贡献中国智慧，为建立多边、民主、透明的全球互联网治理体系提供中国方案，让数字文明造福各国人民。

在中国积极倡导和推动下，数字经济合作成为撬动全球发展的新杠杆——

以数据带动高水平融合，数字经济成为全球科技与产业变革的重要力量，带来技术创新的正向整合，为各国经济增长提供源源动力。杭州、深圳等城市已与国外城市建立了点对点合作机制，中国电商平台助力全球中小企业开拓中国市场，让数字经济红利惠及世界。

以创新驱动数字化转型，数字经济将传统贸易链条转为统一聚合的市场，推动全球产业链创新发展。在意大利，中国为新港口提供自动化设备，加强了与欧洲、非洲的贸易对接，积极推进数字产业化、产业数字化，引导数字经济和实体经济深度融合。

以智能引领高质量发展，数字经济为发展中国家提供产业升级和跨越式发展的机会。中国深入推进“数字丝绸之路”建设合作，积极参与广大发展中国家的信息化基础设施建设，为弥合全球“数字鸿沟”添砖加瓦。

泰国正大管理学院中国东盟研究中心主任汤之敏认为，完善全球数字治理机制，推动全球数字经济健康发展，对世界经济复苏和可持续发展至关重要。“中国一直以实际行动加强数字经济国际合作，期待中国为维护和完善全球数字治理机制、挖掘全球经济增长新动能作出更大贡献。”

把握时代发展脉搏，中国将坚定不移维护真正的多边主义，倡导优化数字营商环境，发挥数字技术优势，释放数字经济潜力，与世界各国携手抓住数字机遇，共谋合作发展。

《 人民日报 》（ 2022年04月30日 03 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)