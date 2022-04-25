人民网北京4月25日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持今日例行记者会。记者会实录如下：

法新社记者：联合国人权高专办称，将在巴切莱特访疆之前派先遣组到访新疆。能否提供先遣组访疆行程的更多细节，包括他们会到访新疆哪些地方，与谁会见？中国将如何确保他们能够真正不受限地访问新疆？

汪文斌：联合国人权高专办先遣组已经于4月25日抵华，为巴切莱特高专女士5月访华做准备。

我想告诉你的是，人权高专访问目的是促进双方的交流与合作。我们一贯反对利用此事进行政治操弄。

深圳卫视记者：24日，法国总统大选第二轮投票结束，现任总统马克龙成功胜选连任。中方对未来中法、中欧关系发展有何评论？

汪文斌：习近平主席已经对马克龙总统当选连任致电祝贺。正如习近平主席在贺电中所强调的，过去五年来，在两国元首共同引领下，中法全面战略伙伴关系保持高水平发展。中法都是具有独立自主传统的大国。当前国际形势正经历深刻复杂变化，中法关系健康稳定发展的战略意义更加凸显。中方始终从战略高度和长远角度看待中法关系，愿同法方一道，秉持“独立自主、相互理解、高瞻远瞩、互利共赢”的建交初心，携手推动中法关系不断迈上新台阶，造福两国人民。中方也愿同包括法国在内的欧盟国家一道，深化中欧全面战略伙伴关系，为动荡不安的世界注入更多稳定性和正能量。

彭博社记者：澳大利亚总理莫里森称，中国在所罗门群岛建立军事基地将触及澳大利亚政府“红线”。中国是否排除在所罗门群岛建立军事基地的可能性？外交部对此有无其他评论？

汪文斌：中所安全合作基于相互平等、互利共赢原则，是两国主权范围内的事，符合国际法和国际惯例，公开透明，合理合法，无可指摘。所谓中国在所罗门建立军事基地的说法完全是少数别有用心的人编造出来的假消息。

我注意到，美国和澳大利亚指责中所安全合作框架协议缺乏透明度，但美英澳三边安全伙伴关系协定（AUKUS）恰恰是不公开、不透明的暗箱操作。我们要问，美、英、澳打算什么时候将AUKUS交由包括南太岛国在内的地区国家进行审议呢？美国还声称中国在所军事存在将引发美方重大关切。按照美方的逻辑，美国在全球80个国家和地区建有近800个军事基地，这早已引起全世界的重大关切，美方准备什么时候关闭这些基地呢？

南太岛国是独立的主权国家，不是美国和澳大利亚的后院。试图把“门罗主义”复制到南太地区，不得人心，也根本行不通。

新华社记者：日前，国家主席习近平在博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式主旨演讲中提出的全球安全倡议引发多国人士强烈共鸣。发言人能否介绍中方将如何落实这一倡议？

汪文斌：习近平主席提出的全球安全倡议，得到多国专家、学者、政要热烈反响和积极评价。各界普遍认为，倡议反映了新形势下国际社会共同的安全需要，为全球安全治理提供了一个重要而完善的方案；团结合作的主张不仅适用于亚太地区，也适用于全球各国；世界要想建立一个更加公平合理的新安全治理体系，就应该按照全球安全倡议开展行动。这表明，全球安全倡议契合国际社会求和平、谋合作、促发展的共同心声。

国务委员兼外长王毅日前发表署名文章指出，全球安全倡议明确回答了“世界需要什么样的安全理念、各国怎样实现共同安全”的时代课题，是弥补人类和平赤字、应对国际安全挑战的中国智慧和中国方案。中国既是全球安全倡议的提出者，更是落实这一重大倡议的行动派。我们愿同国际社会一道，从以下几个方面着手，推动全球安全倡议落地生根、开花结果。

一是坚定维护联合国权威和地位，共同践行真正的多边主义，反对打着所谓“规则”的旗号破坏国际秩序、将世界拖入“新冷战”。

二是坚持劝和促谈大方向，共同探索热点问题的政治解决之道，坚持公道，鼓励对话，做和平的“稳定器”而非冲突的“鼓风机”。

三是统筹应对传统和非传统领域安全威胁，共同完善全球安全治理体系，践行共商共建共享的全球治理观，防范化解安全困境。

四是兼顾发展与安全，共同促进世界经济强劲复苏，积极落实全球发展倡议，加快落实联合国2030年可持续发展议程，以可持续发展促进可持续安全。

五是努力搭建地区安全新架构，共同维护亚洲和平稳定，坚决反对借“印太”战略分裂地区，反对借军事同盟拼凑“亚太版北约”。

我要强调的是，无论国际风云如何变幻，中国将始终高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，坚定做世界和平的建设者、国际秩序的维护者、热点问题的斡旋者。我们坚信，只要世界各方携手同心，就一定能汇聚起构建人类命运共同体的强大合力，让和平的薪火代代相传。

总台央视记者：近日，美欧举行第三次中国问题对话，就涉台、涉疆、中方散布“虚假信息”等问题表达所谓“关切”。美欧还表示将继续维护联合国宪章中心地位。发言人对此有何评论？

汪文斌：我们坚决拒绝美欧干涉中国内政、对中方进行污蔑抹黑的无理行径，已就此向美欧提出严正交涉、表达严正立场。

美国嘴上说维护联合国宪章中心地位，但三岁小孩也看得出来，事实刚好相反。当联合国安理会拒绝授权美国向南联盟、伊拉克、叙利亚等国动武时，美国和北约就把联合国扔在一边，对主权国家大打出手、肆意干涉。

美国嘴上说尊重人权，但美国及其盟友对阿富汗、伊拉克等国发动的侵略战争导致30多万平民丧生，2600多万人沦为难民，却没有一人受到战争罪行和反人道罪行的追究。美国还宣布对国际刑事法院调查美军战争罪行进行制裁。

美国嘴上说反对经济胁迫，但美国恰恰是“胁迫外交”的发明人和集大成者，胁迫对象不分大小、不分远近、甚至不分敌友。美国对古巴实行长达半个世纪的封锁和制裁，对伊朗的制裁也已长达40多年。美国对欧盟、日本等自己盟友“捅刀”的事情也屡见不鲜，毫不手软。

事实证明，美国是最大的虚假信息散布者、胁迫外交施暴者、世界和平稳定破坏者。从美欧对话，到美英澳三边安全伙伴关系、四边机制、“五眼联盟”，美国打着民主、人权、规则、秩序的旗号，干的却是制造分裂、挑动对抗、损人利己的勾当。不仅小国、弱国的利益受到伤害，欧洲等盟友也要为美国的自私自利付出沉重代价。希望欧盟认清事实，不要助纣为虐。

法新社记者：追问一下澳大利亚相关的问题。澳大利亚国防部长达顿近期称，中国靠贿赂拿下国际协议。中方对此有何评论？

汪文斌：我注意到，达顿先生面对记者的质问，自己也难以自圆其说。我们对澳方有关政客固守冷战思维，对中国造谣污蔑、挑拨中国同其他国家的友好关系感到遗憾，对此坚决反对。

澳方政客应当诚实面对国内外民众的关切，而不应通过散布抹黑中国的虚假信息来谋求政治私利。

中新社记者：昨天是中国航天日，据报道，中国国家航天局表示，中国将组建近地小天体防御系统。请问系统组建有关安排是否计划开展一定的国际合作？

汪文斌：中方始终本着为全人类谋福利的精神和平利用外空。中方组建近地小天体防御系统，旨在应对近地小天体撞击这一全人类面临的共同风险。中方将继续通过联合国和平利用外空委员会等相关多边机制，同各国开展交流合作，为保护地球和人类安全贡献力量。

总台国广记者：日前，美国国务院发言人称，中国一再重复俄罗斯的一些说法，包括“安全不可分割”原则。中方对此有何评论？

汪文斌：中方拒绝美方这种枉顾事实的无理指责。美方应该好好补补课，“安全不可分割”并非俄罗斯一家之言，而是包括美国在内的北约成员国、广大欧洲国家以及国际社会普遍认可和接受的一项重要原则。这一原则已载入1975年《赫尔辛基最后文件》、1990年《新欧洲巴黎宪章》、1997年《北约—俄罗斯基本协定》、1999年《欧洲安全宪章》等重要文件，美国是上述文件的签字或参与方。忘记历史就是最大的背叛，否认共识将带来严重后果。美国背信弃义的做法，是典型的单边主义和历史修正主义，是造成当前欧洲安全危机的根源所在。

法新社记者：北京市政府近期发布几则疫情相关通知让人担心。中方会采取什么措施避免防疫给北京市民和外国公民带来的不便？

汪文斌：关于你提到的具体问题，建议向主管部门了解。我愿介绍一些关于中国抗疫政策和抗疫举措的基本事实。中方有关“动态清零”政策和防疫规定基于科学和专家意见，符合中国实际和世界卫生组织指导原则，有力保障了在中国居住生活的中外公民生命安全和身体健康，也为全球抗击疫情作出了重要贡献。有关数据显示，2021年，中国新冠肺炎死亡率为十万分之0.4，仅为美国的1/606，是全球因疫情死亡人数比例最低的国家之一。中方有关防疫措施以最小代价实现了最大防控效果，最大限度减少了疫情对经济社会发展的影响。这是国际社会公认的客观事实。中方有关防疫努力和成效不仅得到世界卫生组织高度评价，更得到中国人民高度认可和拥护。

我还想指出的是，任何防控措施都会有一定代价。中国部分城市采取的防控措施对生产生活产生了一些影响。这在任何国家都可能发生。但中国和其他国家的不同之处在于，绝大多数中国人民都对中国政府的抗疫政策和措施表示理解和支持，中国人民对战胜疫情充满信心。

面对德尔塔毒株，中国没有“躺平”，坚决开展“德尔塔阻击战”，为保护中国人民身体健康、维护中国经济社会发展作出巨大贡献、取得显著成效。面对奥密克戎毒株，中国依然不会“躺平”，而是坚定推进“奥密克戎阻击战”。我们必将赢得胜利，也将为世界作出更大贡献。

彭博社记者：中国驻斯里兰卡大使今天表示，向国际货币基金组织寻求帮助以解决其经济危机已经影响到斯里兰卡与中国的信贷谈判。上个月，中国驻斯里兰卡大使说，中国正在考虑两个融资来源，即10亿美元贷款，以及15亿美元信贷用于从中国购买商品。外交部对此有何评论？中国是否重新考虑之前的承诺？

汪文斌：我们多次介绍，中斯是传统友好近邻，中方一向积极支持斯里兰卡经济社会发展。

当前，斯里兰卡面临经济困难。我们已经宣布向斯方提供紧急人道主义援助，并将在力所能及范围内，继续向斯方提供支持和帮助，助力斯里兰卡经济复苏和民生改善。我们相信斯政府和人民一定能够克服暂时困难，实现经济社会稳定和发展。

(责编：崔越、刘慧)