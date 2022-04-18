谢卉

持续一个多月的俄乌冲突已造成数百万乌克兰难民流离失所，联合国难民署警告乌克兰局势可能酿成“本世纪欧洲最大的难民危机”。然而，美国对其在该地区多年的拱火行为只字不提，反而一再为冲突火上浇油，妄图借俄乌冲突煽动意识形态对立，发起“新冷战”的险恶用心昭然若揭。

虽然冷战结束已30余年，冷战思维的幽灵仍盘旋在白宫、国会山、五角大楼和中央情报局的上空。美国一些政客始终用“零和博弈”和“意识形态对抗”来看待国际局势，试图制造“新冷战”。今日欧洲东部骤起的冲突和战火，正反映出这一强大惯性力量的冰冷和扭曲——本应成为东西方沟通桥梁的乌克兰，被一步步推至大国对抗的前沿。正如英国学者马丁·雅克所指出的：“冷战结束后，狂妄自大冲昏了美国的头脑，导致其犯下根据自己的利益重塑世界、将俄罗斯视为战败国对待这两个巨大的错误。”

当下的乌克兰局势是美国苦心经营多年布下的“陷阱”。华盛顿先后在乌克兰推动“橙色革命”“广场革命”，加上美国主导下的北约五轮东扩，导致地区安全严重失衡，俄罗斯被逼入美国设计的冲突棋局。日前，美国领导人更是在波兰首都华沙发表了冷战色彩浓厚的演讲，极力渲染意识形态对抗以及“西方世界”经济制裁和军事部署的威慑力。美国一方面持续向乌克兰提供武器，牺牲乌克兰民众利益，消耗俄罗斯国力；另一方面极力渲染欧洲安全困境，企图重新激活北约。从根本上看，俄乌冲突正是美国冷战思维和霸权主义政策长期堆栈而成的恶果。

乌克兰危机的发酵和演变过程再度提醒世人，部分美国政客身体进入了21世纪，脑袋还停留在你死我活、零和博弈的旧时代。他们热衷于煽动对立、制造冲突，企图把包括欧洲在内的西方国家绑定在美国的霸权战车上，然后从中渔利。

一个团结稳定、独立自主的欧洲显然是美国不愿看到的。冷战后，美国政客挖空心思，试图在欧洲种下难解的地缘政治僵局，加深欧洲对美国的战略依附。欧洲天然气供应的40%以上来自俄罗斯，2021年俄罗斯天然气对欧盟出口达1926亿立方米，占其出口总量的81%。欧盟是俄罗斯最大贸易伙伴，2021年俄欧双边贸易额达2820亿美元，占俄进出口总额的35.7%。由于欧盟国家纷纷加入对俄制裁，双边贸易出现重大萎缩。美国以过时的冷战思维经营地缘战略“大棋局”，一步步将世界重新推入分裂和对抗的深渊。

冷战无赢家。正如美国《国家利益》杂志所指出，冷战是一场让全世界数百万人丧生的悲剧，但美国执政者继续沉迷于冷战思维。俄乌冲突爆发后，美国及其西方盟友通过政府官方表态、智库学者解读、主流媒体发声等多种途径展开舆论战和信息战，继续强化对俄乌局势的意识形态化论述。

美国一再挑起冲突和战争的事实、对劝和促谈毫无兴趣的冷漠，甚至有意将冲突长期化的意图，都再清楚不过地说明，美国是21世纪的冷战阴谋家。维护全球和区域安全稳定，从来不是美国战略排序的优先选项，它真正在意的是其在国际格局特别是大国博弈中的主导地位。

“新冷战”不得人心，冲突不符合任何一方利益。尽管美方一再胁迫、威逼利诱其他国家对俄施压，但不少国家仍然表示反对单边制裁，支持俄乌双方保持和谈势头，通过对话谈判解决争端。如果美国的脑袋还停留在过去，停留在殖民扩张的旧时代里，停留在冷战思维、零和博弈的老框框内，执意当世界和平发展的绊脚石，终将被时代抛弃。

（作者为中国国际问题研究院美国所助理研究员）

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