新华社莫斯科4月30日电 俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫日前接受了新华社的书面专访。

以下为专访全文：

问：您认为乌克兰危机的本质是什么？国际社会能做些什么来解决这一问题？

拉夫罗夫：当我们谈到乌克兰危机时，我们首先需要谈到以美国为首的西方国家的长期破坏性路线，在冷战结束后奉行建立单极世界的路线。此类行为的关键组成部分之一是北约不顾一切地向东扩张，虽然北约曾对苏联领导层作出不扩张的政治承诺。众所周知，这些承诺只是空话。这些年来，北约的基础设施一直在向俄罗斯边境靠拢。

西方人的行为严重违反了他们理应承担的国际义务，即不以牺牲他国安全为代价来巩固自身安全，但他们从未因此感到难堪。特别是美国和北约傲慢地拒绝了俄罗斯去年12月提出的为俄罗斯在西部方向提供安全保障的建议，包括北约停止扩张，放弃在乌克兰部署威胁俄罗斯的武器，并将北约的军事基础设施恢复到1997年俄与北约签署基本关系文件时的状态。

众所周知，美国和北约国家一直将乌克兰视为用来遏制俄罗斯的工具之一。多年来，他们一直在那里大肆煽动反俄情绪，迫使基辅政权做出要么倒向西方、要么倒向莫斯科的人为的错误选择。

正是西方世界于2014年2月率先挑起并支持乌克兰违反宪法的政变。民族主义者在乌克兰掌权，他们立即在顿巴斯地区发动了血腥的大屠杀，并在该国其他地区实施了消灭所有俄罗斯族人的方针。正是由于这种威胁，克里米亚居民在2014年的公投中才投票赞成同俄罗斯合并。

在过去这些年中，美国及其盟国没有采取任何行动来阻止乌克兰内部冲突。他们没有鼓励基辅政权根据明斯克协议寻求政治解决危机，而是给基辅政权提供武器，训练和武装乌克兰军队和民族主义分子营，并对乌克兰领土进行整体“军事政治开发”。他们鼓励基辅政权实施暴力反俄路线。事实上，他们唆使乌克兰民族主义者破坏谈判进程、用武力解决“顿巴斯问题”。

乌克兰在美国五角大楼支持下在距离俄罗斯边境不远处偷偷实施的生物实验项目令我们深感不安。当然，我们也不能忽视基辅领导层获取核潜力的明显意图，这将对俄罗斯的国家安全构成不可接受的威胁。

在这些情况下，我们别无选择，只能承认“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”，发起特别军事行动，保护人民免受新纳粹分子发动的种族灭绝，将乌克兰去军事化和去纳粹化。我要强调，俄罗斯的行动是在《联合国宪章》关于自卫权的第51条规定基础上、应“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”的正式要求，在履行与顿涅茨克和卢甘斯克的合作互助条约规定的义务的框架下进行的。2月24日开始的特别军事行动正在严格按计划进行。尽管我们的对手在阻挠，但特别军事行动的所有目标都将实现。现在，我们正在目睹西方统治集团惯用的“双重标准”和虚伪嘴脸。北约国家公开表示支持基辅政权，并在尽一切努力阻挠俄方通过达成政治协议来结束军事行动。各种武器通过波兰和其他北约国家源源不断地进入乌克兰。所有这一切都是以“抗击入侵”为借口来完成的，但事实上，美国和欧盟打算同俄罗斯“战斗到最后一个乌克兰人”，他们对乌克兰作为国际关系独立主体的命运全然漠不关心。

为了满足自己的地缘政治野心，西方不惜将世界所有地区的能源和粮食安全置于危险之下。否则，怎么解释西方在俄方特别军事行动开始时发起的、无休无止的反俄制裁？

如果美国和北约真有兴趣解决乌克兰危机，那么，首先，他们应该清醒过来，停止向基辅政权提供武器和弹药。乌克兰人民不需要“毒刺”和“标枪”导弹，他们迫切需要解决的是人道主义危机。自2014年以来，俄罗斯一直在这样做。在此期间，俄方已向顿巴斯地区运送了数万吨人道主义物资，特别军事行动开始以来，俄方已向从基辅政权解放的领土、顿涅茨克和卢甘斯克地区提供了约1.5万吨人道主义援助物资。

其次，基辅政权有必要停止挑衅，包括在舆论上抹黑俄罗斯。乌克兰武装部队使用平民作为“人盾”，对城市进行野蛮炮击，就像在顿涅茨克和克拉马托尔斯克所做的那样。他们残忍虐待被俘的俄罗斯军人，在互联网上发布他们的暴行。与此同时，在西方赞助人和西方人控制的全球媒体的帮助下，他们指责俄罗斯军队犯有战争罪。他们完全是混淆视听、颠倒黑白。

西方早该停止无条件“粉饰”和偏袒基辅政权了。否则，美国、北约和其他西方国家应该意识到他们是乌克兰民族主义者犯下血腥罪行的帮凶。

问：俄罗斯采取了哪些措施来保护平民的生命和财产，为建立人道主义走廊作出了哪些努力？

拉夫罗夫：正如我提到的，特别军事行动正在按计划进行。俄罗斯军人正在尽可能地避免平民伤亡。高精度武器首先打击的是军事基础设施和装甲车辆集中的地方。与乌克兰军队和民族主义武装将民众作为“人盾”不同，俄罗斯军队向当地民众提供各种援助和支持。

哈尔科夫和马里乌波尔方向的人道主义通道每天开放，以便从危险地区疏散民众，但基辅政权命令民族主义分子营控制的地区不放行平民。然而，在俄罗斯、“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”军人帮助下，许多人成功获得疏散。在特别军事行动期间，俄罗斯部门间人道主义响应协调指挥部的热线电话已收到将270万人疏散到俄罗斯的请求，其中包括1.6万名外国公民和联合国及欧安组织国际代表团的工作人员。共有97.5万人从乌克兰、“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”疏散，其中第三国公民有11.9万人，包括300多名中国公民。在俄罗斯联邦各主体，超过9500个设备齐全的临时安置站正在运转，那里有休息场所和热餐，并向流离失所者提供合格的医疗和心理援助。

俄罗斯联邦正采取措施确保黑海和亚速海水域的民用航行。人道主义通道每天都开放，为船只通行提供保护。然而，乌克兰方面继续封锁外国船只，威胁对在其内部水域和领海内航行船只进行炮击。此外，乌克兰海军还在海岸、港口水域和领海埋设了水雷。这些爆炸装置从锚索上脱落，漂流到公海上，对黑海国家的海军和港口基础设施构成严重威胁。

问：俄罗斯对乌克兰发起特别军事行动以来，西方国家对俄罗斯发起了许多前所未有的制裁。您认为这些制裁会对俄罗斯产生什么影响？俄罗斯采取的主要对策是什么？有报道称“新冷战”已到来，您怎么看？

拉夫罗夫：确实是，保卫顿巴斯的特别军事行动已经成为西方集体对俄罗斯及其实体和个人施加大规模制裁的借口。美国、英国、加拿大和欧盟国家并未掩饰自己旨在“扼杀”俄罗斯经济、削弱其竞争力、阻碍俄罗斯继续发展的目标。反俄制裁已开始伤害他们自己的普通民众，我指的是美国和许多欧洲国家的经济形势恶化，包括通货膨胀加剧和失业率上升。而西方的统治阶级并不因此难堪。

显然，这种反俄路线不但站不住脚，而且也没有前景。正如普京总统所指出的那样，俄罗斯承受住了这一前所未有的压力。现在的局面正在稳定，尽管并非所有的风险都已不存在了。

无论如何，想削弱俄罗斯都是不可能的。我相信，我们能够重新调整经济，在未来可能遭受非法敌对行为时保护自己。我们将继续以维护俄罗斯经济和金融体系稳定，以及民族企业和全体人民利益为任务，对制裁作出谨慎和适当的反应。我们将把重点放在去美元化、去离岸化、进口替代和加强技术独立上。我们将继续适应外部挑战，强化推进针对有前景和竞争力行业的发展计划。

在持续动荡的时期，确保俄经济正常运行的特殊经济应对措施将继续推进和强化。俄罗斯作为国际市场上负责任的参与者，将按照国际合同规定继续忠实履行其在农工产品、化肥、能源和其他关键产品出口方面的义务。俄罗斯对反俄制裁可能引发的粮食危机深表关切，并深知包括粮食在内的社会物资供应对亚洲、非洲、拉丁美洲和中东国家社会经济发展的重要性。

关于问题的第二部分，我简单回答。当前的国际形势不是“新冷战”，而是以美国为首的、自诩为“人类命运主宰者”的西方国家，强行推进以美国为中心的世界秩序模式。一些西方的少数派正试图用自己的“基于规则的秩序”取代二战后形成的以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序。美国及其盟友编造了这些规则，然后将其作为具有约束力的规定强加给国际社会。

要明白，美国几十年来一直在推行这种破坏性路线。比如，北约入侵南斯拉夫、伊拉克和利比亚，打压叙利亚，在包括乌克兰在内的一些国家策动“颜色革命”。这导致了数十万人丧生和世界多个地区的动荡不安。西方正试图用最粗暴的方式打压那些在对内对外政策上追求独立的国家，不仅仅是俄罗斯。我们看到了亚太地区如何被“集团思维”裹挟。美国推行具有明显反华倾向的“印太战略”目的又是什么？本着陈旧的“门罗主义”原则，美国试图决定拉丁美洲应该以什么标准生活。这解释了对古巴的长期非法贸易禁运、对委内瑞拉的制裁、对尼加拉瓜和其他一些国家稳定的破坏企图。对白俄罗斯不断施压也是这么回事。我还可以继续举例。

显然，“西方集体”试图阻碍历史的自然进程，以牺牲他人为代价解决自己的问题，这是注定要失败的。当今世界是多极的，它有多个决策中心。我们看到亚洲、非洲和拉丁美洲国家是如何快速发展的。每个国家都展示出了真正的选择自由，包括选择发展方式和参与一体化项目的自由。我们在乌克兰的特别军事行动也有助于将世界从西方的新殖民主义压迫中解放出来，这种压迫与种族主义和排他情结密不可分。

西方越早接受新的地缘政治现实，对自己和整个国际社会就越好。

正如习近平主席在博鳌亚洲论坛上强调的那样，“秉持安全不可分割原则，构建均衡、有效、可持续的安全架构，反对把本国安全建立在他国不安全的基础之上”。

问：俄乌谈判吸引了国际社会大量关注。目前，谈判的主要障碍是什么？您如何看待双方签订和平条约的前景？未来俄罗斯打算同乌克兰建立什么样的双边关系？

拉夫罗夫：目前，俄罗斯和乌克兰代表团几乎每天都在通过视频会议讨论可能的条约草案。这份文件应包含冲突后局势的诸多要素，如乌克兰的永久中立、无核、不结盟和非军事化地位，以及对其安全的保障。谈判议程中还包括去纳粹化、承认新的地缘政治现实、解除制裁、俄语地位等其他问题。乌克兰问题的解决将为缓和欧洲乃至整个世界的军事政治紧张作出重大贡献。可能的方案之一是建立一个保障国机构，这一机构成员应包括俄罗斯和中国在内的联合国安理会常任理事国。我们正同中国外交官们分享谈判进展信息。我们感谢中国以及其他金砖国家伙伴在乌克兰问题上的平衡立场。

我们赞成继续谈判，尽管谈判进展并不容易。

你问到是什么阻碍了谈判。例如，基辅政权的西方支持者们的好战言论和煽动性行动。他们向乌克兰输送武器并派遣雇佣兵，实际上是在鼓动其“战斗到最后一个乌克兰人”。我想指出，乌克兰安全部门在西方的帮助下，在布恰实施了粗暴血腥的挑衅行为，目的之一是使谈判进程复杂化。

我相信，只有基辅政权遵循乌克兰人民而非“远程顾问”的利益时，（俄乌）才有可能达成协议。

至于俄罗斯同乌克兰的关系，俄罗斯希望看到和平、自由、中立、繁荣和友好的乌克兰。尽管乌克兰现任领导层采取了反俄政策，但我们记得俄罗斯人和乌克兰人在几个世纪以来涵盖方方面面的文化、精神、经济和亲属联系，我们一定会恢复这些联系。

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