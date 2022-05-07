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中国代表——

中方坚决反对北约在世界范围内挑起阵营对抗

2022年05月07日05:31 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社联合国5月5日电  联合国安理会5日就乌克兰问题举行会议。中国常驻联合国代表张军在会上呼吁国际社会加大努力，推动停火止战，将冲突造成的人道影响降至最低，并指出乌克兰危机教训深刻，值得认真反思。

　　张军指出，北约在冷战后一再东扩，不仅没有让欧洲更安全，而且埋下冲突的种子。北约自称是防御性组织，却肆意对主权国家发动战争，造成巨大人员伤亡和人道灾难。

　　张军表示，后天就是5月7日。1999年5月7日，北约轰炸中国驻南联盟使馆，造成3名中国记者遇难、20多名中国外交人员受伤。中国人民不会忘记这一野蛮暴行，也绝不允许这样的历史重演。

　　张军强调，各国安全不可分割，把一国安全建立在他国不安全基础之上，道理上说不过去，现实中也行不通。冷战早已结束，北约理应审时度势作出必要调整。固守过时的安全理念，热衷在欧洲甚至亚太以及世界范围内挑起阵营对抗、制造紧张局势，这样的做法既损人也不利己，中方对此坚决反对。

　　张军表示，世界不需要“新冷战”，世界承受不起更大的动荡和分裂。中方郑重倡导，为解决人类安全的现实问题，并为谋求世界和平的长久之道，各国要重申对联合国宪章宗旨和原则的承诺，切实秉持安全不可分割原则，通过协商凝聚合力，构建均衡、有效、可持续的全球和地区安全架构。


　　《 人民日报 》（ 2022年05月07日 03 版）
(责编：胡永秋、白宇)

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