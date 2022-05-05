谢卉

美国商务部近日公布的首次预估数据显示，2022年第一季度美国国内生产总值按年率计算下降1.4%，是2020年第二季度以来美国经济首次萎缩。与此同时，美国通胀高烧不退。美劳工部数据显示，3月美国消费者价格指数同比上涨8.5%，涨幅刷新逾40年峰值，且通胀已经从商品扩展到服务领域，造成广泛价格上涨。

《华尔街日报》指出，美国经济面临诸多挑战，比如与疫情和乌克兰危机有关的供应问题，劳动力短缺和高通胀等。展望未来，经济学家预计，今年美国经济增长率将与2019年持平，远低于去年5.5%的增速。

疫情以来美国政府采取的大水漫灌式经济刺激政策，是当前通胀加剧的主因。为应对疫情冲击，美联储于2020年年初开始实施“无上限”量化宽松政策，大规模增加货币供应，向市场注入大量流动性。目前美国联邦政府债务总额约为30.3万亿美元，远超美国去年约23万亿美元的国内生产总值。这些货币和财政政策举措虽在一定程度上促进了经济回暖，但也推动了通胀回升。尽管一些经济学家很早就警告通胀风险，但美国政府决策层一直坚持“通胀暂时论”，维持量化宽松政策，直至高通胀成为大问题。

美国发起的对俄制裁打破了全球供应链的原有平衡，加剧了经济困难。美国通胀问题在俄乌冲突之前就已显著恶化。俄乌冲突爆发后，美国拉拢盟友发起的对俄单边制裁对全球能源、金融、粮食、产业链等方面造成巨大冲击，进一步扰乱供应链，包括美国自身在内的整个国际社会都不得不为此埋单。

美国开启加息模式，或将进一步绑架世界经济。4日，美联储宣布加息50个基点，创下2000年以来单次加息最大幅度，以应对通胀过高以及俄乌冲突带来的不确定性。但从历史经验来看，激进货币政策可能伤害自身并波及全球。美国企业研究所经济学家德斯蒙德·拉赫曼认为，如果美联储大幅加息，刺破美国股市、楼市和信贷市场泡沫，可能会引发深度经济衰退。美国前财政部长萨默斯也指出，从历史数据来看，未来一两年美国经济出现衰退的可能性非常高。作为世界第一大经济体和全球主要国际储备货币发行国，美国的经济政策对全球具有重大溢出效应。美联储开启加息周期，正给世界经济带来更大波动风险，可能导致全球债务违约风险升高。

从大水漫灌式的量化宽松政策，到一再拱火煽动乌克兰危机，再到发起对俄制裁扰乱全球供应链，毫无疑问，美国是地缘政治危机和世界经济困局的始作俑者。

解铃还须系铃人。处理国际地区热点问题，对话谈判才是根本解决之道，也是最符合各方利益的正确出路。滥用制裁不仅会造成新的不可挽回的损失，还可能冲击现有世界经济体系，危害全球民生。美国作为世界大国，有责任维护世界经济体系的稳定，不应让世界各国为其不负责任的外交和经济政策买单。

（作者为中国国际问题研究院美国研究所助理研究员）

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