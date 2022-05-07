陈籽

漫画作者：谭希光（人民网版权图片，未经授权，请勿转载。）

以美国为首的北约不断东扩是造成此次俄乌冲突的根源之一，可冲突的代价却主要由欧洲承担。

今年3月24日，美国总统拜登在七国集团峰会后发表讲话指出，“北约从未像今天这样团结。” 这一番话无疑是将欧洲“绑架”上了美国的霸权战车，迫使其跟随美国的制裁步伐，并为此埋单。

受对俄罗斯大规模制裁影响，欧洲多项经济指标恶化。欧盟委员会经济事务委员真蒂洛尼此前表示，俄乌冲突爆发后，大宗商品价格飙升将通胀推至新高，贸易联系中断加剧供应链压力，消费者信心显著下降，欧洲经济受到重大而深远的影响。而战争直接造成的难民问题也给欧洲各国带来巨大压力。联合国难民署4月20日表示，目前已有超500万乌克兰人涌入欧洲邻国，造成了前所未有的难民危机。

而作为俄乌冲突的始作俑者，美国却坐收渔翁之利。在金融市场上，股市大跌，欧元大幅贬值，大量欧洲避险资金流向了美国；在难民问题上，美国整个3月仅接收12名乌克兰难民，仍有大批乌克兰难民滞留美墨边境；冲突爆发以来，美国军工巨头股价飙升，大发“战争财”。

在俄乌冲突中，谁得利，谁受伤，不言自明。

(责编：崔越、常红)