张梦旭

美国国会众议院不久前以压倒性多数通过一项退休法案。根据该法案，个人可在退休前向享有税收优惠的退休金账户注入更多资金。立法者声称，该法案旨在帮助中产阶层存下更多养老金。但美国媒体指出，该法案无助于解决美国的养老危机，只会为高收入阶层提供更多避税机会。

美国的现行养老保险体系主要由三大支柱构成：一是由政府主导、强制实施的社会养老保险制度，即联邦退休金制度；二是由企业主导、雇主和雇员共同出资的企业补充养老保险制度，即企业年金计划；三是由个人负责、自愿参加的个人储蓄养老保险制度，即个人退休金计划。向企业年金计划和个人退休金计划缴纳的资金可以用来投资基金、股票和债券等金融产品，并可享受免税等多种税收优惠。

美国退休者协会的数据显示，美国65岁以上退休人口每年平均获得的联邦退休金仅能维持最基本生活，包括购买食品、支付水电费和交通费等。在这种情况下，企业年金计划和个人退休金计划成为美国养老保险体系的主力，超过美国养老金资产总额的90%。然而，美国人拥有个人退休金账户的情况因贫富分化而存在显著差异。有关研究报告显示，2020年美国家庭年收入5万美元以下人群中，个人退休金账户覆盖率仅为17%；家庭年收入20万美元以上人群中，个人退休金覆盖率高达70%。截至2019年底，美国近2.9万人的个人退休金账户余额超过500万美元。

“美国个人退休金账户的巨大财富鸿沟，从这一制度的设计之初就注定了。”《华盛顿邮报》指出，个人退休金计划的设计初衷就是给富人的一份慷慨礼物。1974年这一制度设立之初，允许个人退休金计划参与者每年向账户存入至多1500美元。当时，美国家庭平均年收入只有1.11万美元，能拿出1500美元的多是富裕阶层。如今，个人退休金账户的年度缴纳上限是7000美元，但美国2021年有32%的家庭连400美元救急钱都拿不出，更不用说拿出余钱存入个人退休金账户了。这种畸形的养老保险体系为高收入阶层提供了更多享受税收优惠的机会，穷人则无法享受这样的机会，从而进一步助长了美国的贫富分化。

“美国的养老保险体系已经坏了，它只对收入最高的5%的人口有利，而对数以千万计的除社会保障之外没有任何退休收入的人来说是极其糟糕的。”美国劳工问题专家特蕾莎·吉拉杜奇指出，该体系最大的问题是过度偏向资本的利益，过度依赖企业和个人退休金账户而不是政府主导的社会保障网。美国《福布斯》杂志评论指出：“美国正面临一场重大的退休危机。”根据美国人口普查局的数据，如果不尽快采取行动，到2045年，美国符合提前退休年龄的62岁及以上贫困人口将飙升至2180万，比2018年增加25%。有研究显示，由于缺少养老金，未来12年，40%的中产阶层老年工人及其配偶可能陷入贫困。

美国媒体指出，在美国社会高度关注养老危机的情况下，这项明显有利于富裕阶层的退休法案之所以能在众议院得到两党议员的普遍支持，主要是管理退休金账户的金融机构竭力向两党议员游说的结果。在2020年的选举中，美国最大的几家资产管理公司通过各自的政治行动委员会，向参众两院候选人捐赠了近120万美元竞选资金。对这些资产管理公司而言，流入个人退休金账户的资金越多，他们收取的管理费就越多。《华盛顿邮报》指出：“尽管美国两党都口口声声为了大众的福祉，但其政策结果是一般民众获利甚少，富豪阶层成了这一体制的最大受益者。”

养老危机所暴露的，是美国社会贫富分化问题日益严重及其背后的制度原因。在美国政治日益被资本裹挟的今天，人们看不到美国养老体系改革的希望，也看不到弥合贫富鸿沟的希望。

《 人民日报 》（ 2022年07月07日 17 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)