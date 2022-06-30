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在金砖国家合作16周年的重要年份，世界目光再一次聚焦“金砖”，聚焦中国，密切关注金砖国家向世界释放的信号。金砖国家工商论坛、金砖国家领导人第十四次会晤、全球发展高层对话会相继举行，系列活动受多家外媒高度关注。国际舆论表示，金砖国家已成为国际舞台上一支不可忽视的重要力量。

经济增长的“动力源”：创造更公平强大的世界

2001年“金砖”概念提出时，金砖国家（不含南非）GDP总和为2.7万亿美元，仅占全球8%。2021年，金砖五国GDP合计已达24.5万亿美元，约占全球经济总量的23%。国际货币基金组织数据显示，金砖国家对世界经济增长的贡献率超过50%。可以说，金砖国家是名副其实引领世界经济增长的最主要动力源。

坦桑尼亚《公民报》指出，在逆全球化和西方势力企图切断全球产业链及供应链的背景下，金砖国家是世界经济的稳定之源。“从某种意义上说，金砖国家真的像砖块一样，他们为繁荣铺平道路，筑起抵御新冠疫情和气候变化的防线，并为更好的全球治理展开对话。在这样的困难时期，我们需要更多的金砖国家来为所有人创造一个更公平、更强大的世界。”

阿根廷国家通讯社表示，金砖国家具有强大的地缘政治和经济影响力，它将中国和俄罗斯两个大国与来自亚洲、非洲和拉丁美洲的新兴大国联合起来。阿根廷总统费尔南德斯指出：“金砖国家的体制和经济分量可以成为稳定金融的因素。扩宽新开发银行的作用可以使其成为加强各国基础设施的一个有效工具。” “金砖国家构成的这一平台具有探讨和实施未来议程的巨大力量，并将引导我们走向一个更好、更公平的时代。”

全球发展的“加速器”：合作果实惠及各方

南非《独立报》网站聚焦金砖国家工商论坛，并在评论文章中指出，论坛开幕带来了“新鲜空气”，将为价值链的发展提供机会，并成为一个专注于最重要的合作、伙伴关系和贸易机会的渠道。

路透社在文章中称，伊朗官员表示，伊朗已经提交加入金砖国家合作机制的申请。伊朗外交部发言人说，希望伊朗加入金砖国家为双方带来“附加价值”。《曼谷邮报》在报道中表示，泰国总理巴育提议加强泰国与金砖国家之间的关系，以实现经济稳定复苏。

法属留尼汪电子日报《Témoignages》发表题为《金砖峰会：“共创全球发展新时代”》的文章。文章援引印度前驻华大使南威哲的评论称，金砖国家一直致力于平衡全球发展，维护发展中国家利益，新开发银行等机构已经开始在各自领域产生重大影响。文章评论称，金砖合作已经超越了金砖五国，金砖合作机制的未来与新兴市场和发展中国家的未来紧密相连。

肯尼亚国家广播公司在报道中指出，中国始终站在最前沿，努力将各国聚集在一起，使合作果实惠及各方，并让全世界都从中受益。“会议结束后，我们期待看到丰硕的合作成果，而且随着各国加入的大门已经打开，未来这个论坛有望成为世界上最大、最全面的论坛，我们期待看到更多的非洲国家加入。”

法国《Entreprendre》杂志网站发表题为《2022年金砖峰会：走向更深更广的合作》的文章。文章指出，多年来，金砖国家合作机制不断完善，金砖国家扩大了合作领域，并向其他发展中国家伸出援手。自16年前建立金砖合作机制以来，金砖国家已成为国际舞台上一支不可忽视的重要力量。

国际局势“稳定器”：践行真正的多边主义

连日来，阿尔及利亚主流媒体持续报道全球发展高层对话会，高度赞赏“金砖+”合作模式，对会议议程及主题给予高度评价。

阿官方报纸《言论报》发表该报专栏作家斯梅尔·鲁哈所作的《强国圈中的阿尔及利亚》评论文章。文章指出，当前国际关系日益紧张，地区局势持续动荡，对人类发展和全球治理构成挑战，而世界多极化趋势，则会成为人类走向和平和发展的好兆头。

阿尔及利亚国家通讯社援引特本总统在高层对话会上的发言指出，本届高层对话会议程重要，全球发展问题是当前国际环境下最重要的主题，人类应通过团结与和谐来实现安全目标。

法属留尼汪电子日报《Témoignages》的文章援引菲律宾金砖国家政策研究会创始人赫尔曼·劳雷尔的评论称，金砖合作机制使金砖国家能够带领世界走出冲突和紧张的泥潭，使国际社会的注意力重新回到发展上，金砖国家将成为后疫情时代全球经济复苏和践行真正多边主义的不可缺少的重要力量。

巴西联邦政府网24日报道称，巴西总统博索纳罗强调，巴西对金砖合作机制十分重视，作为合作对话论坛，金砖机制加强了多边主义和构建更公正、包容的国际秩序的重要性。

(责编：高歌、常红)