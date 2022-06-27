本报评论员

“只有坚持同舟共济、团结合作，才能战胜经济危机”，在金砖国家工商论坛开幕式上，习近平主席发表主旨演讲，鲜明提出了把握时代潮流、缔造光明未来的4点主张，“我们要同舟共济，共同实现合作共赢”是其中之一，为国际社会携手合作、共迎挑战增添了信心和动力，为推动世界经济走出危机、实现复苏注入了强大正能量。

当前，一些重要产业链供应链遭到人为干扰，大宗商品价格高位波动，全球通货膨胀居高不下，国际金融市场持续动荡，世界经济复苏势头不断走弱。越是困难时刻，越要坚定信心、激流勇进，走和平发展、合作共赢的人间正道。过去两年多来，国际社会为应对新冠肺炎疫情挑战、推动世界经济复苏发展作出了艰苦努力。实践充分证明，世界各国乘坐在一条命运与共的大船上，要穿越惊涛骇浪、驶向光明未来，必须同舟共济。困难和挑战进一步告诉我们，各国要顺应和平、发展、合作、共赢的时代潮流，向着构建人类命运共同体的正确方向，携手迎接挑战、合作开创未来。

危机会带来失序，也会催生变革，关键取决于如何应对。习近平主席强调：“我们要心往一处想、劲往一处使，加强宏观经济政策协调，防止全球复苏进程放缓甚至中断。”必须看到，全球低通胀环境发生明显变化，复合型通胀风险正在显现。如果主要经济体货币政策“急刹车”或“急转弯”，将产生严重负面外溢效应，给世界经济和金融稳定带来挑战，广大发展中国家将首当其冲。要探索常态化疫情防控条件下的经济增长新动能、社会生活新模式、人员往来新路径，推进跨境贸易便利化，保障产业链供应链安全畅通，推动世界经济复苏进程走稳走实。主要经济体要树立共同体意识，强化系统观念，加强政策信息透明和共享，协调好财政、货币政策目标、力度、节奏，防止世界经济再次探底。主要发达国家要采取负责任的经济政策，避免政策负面效应外溢，避免给发展中国家造成严重冲击。国际经济金融机构要发挥建设性作用，凝聚国际共识，增强政策协同，防范系统性风险。实践告诉我们，加强宏观政策协调，坚持合作发展，共同应对风险和挑战，才能推动世界经济早日走出危机阴影、走上长期健康稳定发展轨道。

必须深刻认识到，国际社会发展到今天已经成为一部复杂精巧、有机一体的机器，拆掉一个零部件就会使整个机器运转面临严重困难，被拆的人会受损，拆的人也会受损。当今世界，任何单边主义、极端利己主义都是根本行不通的，任何脱钩、断供、极限施压的行径都是根本行不通的，任何搞“小圈子”、以意识形态划线挑动对立对抗也都是根本行不通的。事实一再证明，制裁是“回旋镖”、“双刃剑”，把世界经济政治化、工具化、武器化，利用国际金融货币体系的主导地位肆意制裁，终将损人害己，使世界人民遭殃。我们要顺应历史大势，致力于稳定国际秩序，弘扬全人类共同价值，推动构建人类命运共同体。要坚持对话而不对抗、包容而不排他，反对一切形式的单边主义、保护主义，反对一切形式的霸权主义和强权政治。不同国家、不同文明要在彼此尊重中共同发展、在求同存异中合作共赢。

人类生活在同一个地球村，命运紧密相连。面对各种紧迫全球性挑战，加强团结合作，共同坐上新时代的“诺亚方舟”，人类才会有更加美好的明天。始终站在历史正确的一边，站在人类进步的一边，在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展，世界各国携手同心、行而不辍，就一定能汇聚起合作共赢的磅礴伟力，战胜前进道路上的各种挑战，迎来人类更加光明美好的未来。

《 人民日报 》（ 2022年06月27日 04 版）

(责编：贾文婷、刘洁妍)